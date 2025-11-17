Mundial 2026: Italia al repechaje, Noruega clasifica, Congo sorprende, Cristiano al 6º

Por último, hablaremos de la sorprendente República Democrática del Congo, que se transformó en el matagigantes. En semifinales eliminó a Camerún en alargue, y ahora le ganó al final a Nigeria por penales luego de empatar en los 90 minutos 1 a 1.

Dentro de este partido hubo un par de notitas de color. Antes de finalizar el suplementario Congo metió cambio de arquero, precisamente para los penales. El guardameta que ingresó tapó dos penales y otro fue por arriba del travesaño para que Congo derrote a Nigeria 4 a 3 en los tiros desde el punto penal. Ahora viajará al repechaje intercontinental, donde ya están Bolivia y Nueva Caledonia.

Otro dato de color fueron las increíbles declaraciones del DT de Nigeria, que acusó a los congoleños de hacer magia vudú para ganar el partido. Algo que produjo un encontronazo entre los DT que casi termina a las “trompadas”.

Las Eliminatorias al Mundial 2026 seguirán este lunes y martes, donde quedarán los clasificados definidos, algunos derecho a la Copa del Mundo y otros al repechaje.

