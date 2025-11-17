Este fin de semana hubo mucha acción de Eliminatorias al Mundial 2026, más precisamente en Europa y África. Lo más destacado es que Noruega goleó a Italia en Milán 4 a 1, lo mandó al repechaje y mostró falencias de un equipo que puede quedarse otra vez (sería la tercera) afuera de la Copa del Mundo. En el continente negro Congo sorprendió cargándose a dos potencias. Portugal clasificó y Ronaldo jugará su 6º Mundial.
TODA LA ACCIÓN DEL FINDE
Mundial 2026: Italia al repechaje, Noruega clasifica, Congo sorprende, Cristiano al 6º
El fin de semana nos dejó a Italia en repechaje, a Noruega clasificada después de 28 años, Congo eliminando gigantes y Cristiano a su 6º Mundial.
En primer lugar destacar la clasificación de Noruega, que lejos de ir a defenderse a Milán, goleó 4 a 1 a Italia, se metió en el Mundial luego de 28 años, mandó a Italia al repechaje y lo llenó de dudas, ya que no se sabe si en este estado Italia está en condiciones de pasar dos eliminatorias para llegar al Mundial.
El otro punto destacable es que finalmente Erling Haaland jugará un Mundial, será el primero de su carrera, pero no lo hará solo, sino que acompañado de otras figuras mundiales y por eso habrá que tener ojo con los noruegos en la Copa del Mundo.
Otra de las noticias fue la clasificación de Portugal a su 6º Copa del Mundo consecutiva y sin Cristiano Ronaldo en la cancha, que también jugará su 6º Mundial. Portugal metió goleada histórica 9 a 1 a Armenia y de esta forma clasificó al Mundial. El segundo fue la sorprendente Irlanda que con un triplete agónico de Troy Parrott le ganó a domicilio a Hungría y le robó el boleto al repechaje.
Por último, hablaremos de la sorprendente República Democrática del Congo, que se transformó en el matagigantes. En semifinales eliminó a Camerún en alargue, y ahora le ganó al final a Nigeria por penales luego de empatar en los 90 minutos 1 a 1.
Dentro de este partido hubo un par de notitas de color. Antes de finalizar el suplementario Congo metió cambio de arquero, precisamente para los penales. El guardameta que ingresó tapó dos penales y otro fue por arriba del travesaño para que Congo derrote a Nigeria 4 a 3 en los tiros desde el punto penal. Ahora viajará al repechaje intercontinental, donde ya están Bolivia y Nueva Caledonia.
Otro dato de color fueron las increíbles declaraciones del DT de Nigeria, que acusó a los congoleños de hacer magia vudú para ganar el partido. Algo que produjo un encontronazo entre los DT que casi termina a las “trompadas”.
Las Eliminatorias al Mundial 2026 seguirán este lunes y martes, donde quedarán los clasificados definidos, algunos derecho a la Copa del Mundo y otros al repechaje.
