SANTA FE. De manera oficial, el Gobierno, a través del ministerio de Seguridad, activo el Plan Paraná. Se trata de un proyecto destinado a reforzar el control de la Hidrovía para combatir el narcotráfico y contrabando. El gobierno nacional diseñó cuatro fases operativas.
PLAN PARANÁ
Más control en la Hidrovía: La estrategia en manos de Patricia Bullrich
El ministerio de Seguridad activó el proyecto destinado a reforzar el control de la Hidrovía para combatir el narcotráfico y contrabando.
Si bien se pueden elegir otras localidades para coordinar el trabajo, el Gran Rosario quedó excluido de la primera lista de puntos estratégicos definidos por las autoridades.
Más control en la Hidrovía
Según lo especificado, sus objetivos son "desarticular redes de contrabando y crimen organizado en la frontera fluvial norte (provincias de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones); e incrementar los controles en puertos públicos y privados del tramo inferior de la Hidrovía (provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires), con especial atención a la prevención, detección y persecución de delitos de competencia federal".
El documento oficial remarca que "La Hidrovía Paraná-Paraguay constituye una vía de navegación de carácter internacional de vital importancia estratégica para la República Argentina, al conformar el eje de conexión fluvial de mayor extensión de Sudamérica y canalizar un volumen significativo del comercio exterior de nuestro país y de las naciones de la región".
A partir de lo detallado por el texto, en su tramo comprendido entre los puertos de Asunción y Buenos Aires "concentra un tráfico diario estimado de hasta 300 barcazas, lo que la convierte en un corredor logístico de altísima relevancia, pero a la vez en un ámbito vulnerable a la comisión de delitos complejos y actividades ilícitas".
Esa "vulnerabilidad", añade la normativa, "se ve agravada por la actuación de organizaciones del crimen organizado transnacional que, valiéndose de la extensión geográfica de la Hidrovía, la densidad de puertos públicos y privados, y las limitaciones tecnológicas de los controles tradicionales, despliegan operaciones vinculadas con el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando de bienes de consumo y el lavado de activos".
Para las autoridades nacionales esto "configura una amenaza concreta tanto a la seguridad pública nacional como a la estabilidad económica y social de las regiones involucradas".
Plan Paraná: 6 polígonos territoriales de intervención
De acuerdo con la Resolución 1307/2025, publicada en el Boletín Oficial, el Plan Paraná se llevará a cabo en fases operativas definidas por polígonos territoriales.
* El primero estará comprendido entre Puerto Bermejo (Provincia del Chaco), la Ciudad de Corrientes (Provincia de Corrientes), Resistencia (Provincia del Chaco) e Itatí (Provincia de Corrientes).
* El segundo se encontrará delimitado por las jurisdicciones de Corrientes (Provincia de Corrientes), Resistencia (Provincia del Chaco) y Bella Vista (Provincia de Corrientes).
* El tercero entre Bella Vista (Provincia de Corrientes) y La Paz (Provincia de Entre Ríos
* El cuarto hará lo propio entre La Paz (Provincia de Entre Ríos) y la Ciudad de Paraná (Provincia de Entre Ríos)
* El quinto será entre la Ciudad de Paraná (Provincia de Entre Ríos) y San Nicolás (Provincia de Buenos Aires).
* El sexto entre San Nicolás (Provincia de Buenos Aires) y Paraná Guazú.
La resolución, además, creó un comando unificado, integrado por Prefectura Naval, Gendarmería, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria, coordinado por la primera de esas fuerzas.
Más contenidos en Urgente24
La nueva miniserie de 8 capítulos que arrasa con su puntaje perfecto
Pelea por Carrefour: Se bajaron los chilenos, se afirma De Narvaéz, un "monopolio de facto" y 17.000 temores
Más de 100 despidos por el cierre de locales de un gigante de supermercados (y sigue...)
Fallo ejemplar de la Corte Suprema en caso de "mala praxis
La miniserie que la crítica aplaude y el público convirtió en furor