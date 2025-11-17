Más control en la Hidrovía: La estrategia en manos de Patricia Bullrich

Esa "vulnerabilidad", añade la normativa, "se ve agravada por la actuación de organizaciones del crimen organizado transnacional que, valiéndose de la extensión geográfica de la Hidrovía, la densidad de puertos públicos y privados, y las limitaciones tecnológicas de los controles tradicionales, despliegan operaciones vinculadas con el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando de bienes de consumo y el lavado de activos".

image Las autoridades remarcan que el tráfico ilícito incluye narcotráfico, trata de personas, contrabando de bienes y lavado de activos.

Para las autoridades nacionales esto "configura una amenaza concreta tanto a la seguridad pública nacional como a la estabilidad económica y social de las regiones involucradas".

"Frente a este escenario, resulta necesario lanzar un plan estratégico integral, orientado al control de la Hidrovía y a la neutralización de las organizaciones criminales transnacionales, mediante el uso de tecnologías avanzadas (radares, drones, cámaras térmicas, scanners de contenedores y sistemas de monitoreo integral en tiempo real), así como de un esquema de cooperación interagencial nacional e internacional más sólido".

Plan Paraná: 6 polígonos territoriales de intervención

De acuerdo con la Resolución 1307/2025, publicada en el Boletín Oficial, el Plan Paraná se llevará a cabo en fases operativas definidas por polígonos territoriales.

* El primero estará comprendido entre Puerto Bermejo (Provincia del Chaco), la Ciudad de Corrientes (Provincia de Corrientes), Resistencia (Provincia del Chaco) e Itatí (Provincia de Corrientes).

* El segundo se encontrará delimitado por las jurisdicciones de Corrientes (Provincia de Corrientes), Resistencia (Provincia del Chaco) y Bella Vista (Provincia de Corrientes).

* El tercero entre Bella Vista (Provincia de Corrientes) y La Paz (Provincia de Entre Ríos

* El cuarto hará lo propio entre La Paz (Provincia de Entre Ríos) y la Ciudad de Paraná (Provincia de Entre Ríos)

* El quinto será entre la Ciudad de Paraná (Provincia de Entre Ríos) y San Nicolás (Provincia de Buenos Aires).

* El sexto entre San Nicolás (Provincia de Buenos Aires) y Paraná Guazú.

La resolución, además, creó un comando unificado, integrado por Prefectura Naval, Gendarmería, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria, coordinado por la primera de esas fuerzas.

