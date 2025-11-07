La licitación de la hidrovía avanza y Santa Fe lanza guiño al Gobierno

image En cuyo marco ya se han conformado mesas sectoriales en rubros como la industria alimentaria, la producción de nuez pecán, el supermercadismo y el consumo masivo, la lechería, la carne, la indumentaria, y el calzado. Foto: Gobierno de Santa Fe

Mejoras en Rosario

Por otra parte, el funcionario también se refirió a los cambios en el Puerto de Rosario al señalar que "Muchas de las cosas que vimos cuando llegamos al Gobierno se fueron modificando para bien".

"Pedimos inversiones, y ya fueron anunciadas por la propia compañía (Terminal Puerto Rosario), que va a invertir 30 millones de dólares para la restauración de muelles, se han cumplido con deudas que había en el canon, y ahora tenemos una noticia que es la llegada a este puerto de las tres navieras más importantes del mundo", precisó.

Licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay

Dentro del mismo escenario, Puccini mencionó "avances en la licitación de la Hidrovía" y subrayó: "Nosotros estamos acompañando al Gobierno".

Posterior a ello, indicó que Santa Fe participa en "todos los llamados y audiencias públicas a los que Nación convoca, porque entendemos que la licitación de la Hidrovía es un avance para los años que vienen".

Al respecto, comentó que "en diciembre sería el llamado a licitación" y recordó que se viene "una licitación trunca, y en esto ojalá que el Gobierno y todo el entramado productivo tenga éxito: en la hidrovía, de los 1.500 km que tiene el trayecto Paraná-Paraguay, Santa Fe participa con el 50%, de ahí nuestro interés".

Esta licitación es de suma importancia para la competitividad argentina, ya que el 80% de las exportaciones de granos, harinas y aceites vegetales son transportadas por la hidrovía Paraná-Paraguay y compiten con países, como Brasil, que no tienen problemas de acceso de las grandes embarcaciones.

image El ministro de Desarrollo Productivo santafesino aseguró que acompañan al Gobierno en el avance de la licitación.

Primer proyecto de RIGI en Santa Fe

Tal lo informado por Urgente24, el gobierno nacional dio un paso crucial para la logística argentina: se aprobó el primer proyecto en Santa Fe bajo el RIGI. Por ende, Puccini brindó su punto de vista:

"En la futura licitación de la Hidrovía se contempla mayor dragado, y eso quiere decir que van a poder llegar buques de mayor tamaño. Eso es lo que Santa Fe está mirando: el futuro".

