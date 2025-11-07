Michael Jackson arrasa en YouTube con su biopic, pero su familia estalla de bronca

image El tráiler de Michael rompió récords pero evita todo lo incómodo. Después de refilmar unas escenas y omitir otras, algunas acusan a la película de ser una operación de marketing que una biografía sincera.

Y aunque la película promete mostrar "la vida detrás del mito", el avance parece una operación de imagen más que una biografía. Un intento de rescatar al ídolo sin tocar al hombre.

Como los Tinelli: La grieta Jackson, familia y verdades cruzadas

Lo más curioso de Michael es que ni siquiera la familia del cantante se pone de acuerdo con la película. Durante el Festival de Venecia, el actor Colman Domingo, que interpreta a Joe Jackson, el padre de Michael, aseguró que los hijos del artista "están muy en apoyo de nuestra película". Pero Paris Jackson (modelo e hija del cantante) salió rápido a desmentirlo en su Instagram: "Tuve 0% de participación, y cuando marqué lo que me parecía deshonesto, no me escucharon". En otra historia escribió: "No son mis monos, no es mi circo", dejando claro que no avala el tono del film.

Así que el contraste es tremendo. Por un lado, los productores insistiendo en que la película no lo santifica, y por el otro, los hijos del protagonista que sienten lo contrario. Y no es la primera vez que pasa: el documental Leaving Neverland también dividió al público entre los que creen en el artista y los que no pueden separar su música de las acusaciones.

image La familia Jackson está dividida por la película, entre ellos Paris Jackson, única hija del cantante. Hollywood vuelve a elegir la nostalgia antes que enfrentar las sombras del Rey del Pop.

El biopic tiene un elenco poderoso: Jaafar Jackson, sobrino de Michael, en el papel principal; Nia Long como Katherine Jackson; Miles Teller como el abogado John Branca, y Colman Domingo como el temido Joe Jackson, el padre que moldeó y quebró a su hijo. Pero nada de eso garantiza profundidad. Hasta ahora, el tráiler promete más Thriller que verdad incómoda.

Lo cierto es que Michael Jackson fue contradicción pura: un genio que cambió la cultura y un hombre envuelto en sombras. Y Michael, al menos por lo que se ve, parece querer quedarse solo con la parte que vende entradas. Y en estos tiempos donde Hollywood se especializa en hacer biopics que reescriben historias a gusto del público, este parece otro intento de fabricar memoria sin asumir culpa.

Michael se estrena en cines en abril de 2026. Si cumple o no con eso de "humanizar sin blanquear", recién se sabrá en la pantalla. Pero algo está claro: el Rey del Pop sigue generando ruido, incluso quince años después de su muerte.

Embed

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La inflación de octubre sería peor de lo que se esperaba

La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una tarde

Alerta por ciclón que impactará en 14 provincias de Argentina: cuándo llega y qué esperar

Eduardo Feinmann reculó y se disculpó tras estallar al aire: "No me gusté"

La miniserie de 3 capítulos ideal para cerrar el domingo