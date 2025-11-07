El tráiler de la biopic Michael, sobre la vida de Michael Jackson, rompió récords con más de 30 millones de vistas en pocas horas y reavivó la fiebre por el Rey del Pop. Pero detrás de todo aquel brillo, la película esconde conflictos dentro de la familia, polémicas y silencios que hacen dudar si busca contar su historia o reescribirla.
¿OTRA OPERACIÓN BLANQUEO?
Michael Jackson arrasa en YouTube con su biopic, pero su familia estalla de bronca
La biopic de Michael Jackson la rompe con su tráiler y promete mostrar "al hombre detrás del mito". Y sus herederos sienten que es más maquillaje que verdad.
Michael Jackson: Un biopic de lujo que no quiere ensuciarse las manos
Lionsgate no podría haber pedido un mejor arranque. El primer adelanto de Michael, dirigida por Antoine Fuqua (Día de entrenamiento, El justiciero) y producida por Graham King (Bohemian Rhapsody), superó los 30 millones de reproducciones en sus primeras seis horas, según afirma Deadline.
Para ponerlo en perspectiva, es un 50% más que lo que consiguió John Wick 4 en el mismo período. Todo eso con un tráiler que dura apenas 1 minuto y que incluye temazos como "Billie Jean", "Wanna Be Startin’ Somethin’" y "Don’t Stop ’Til You Get Enough".
Aunque el problema, claro, no está en la música; está en lo que no se muestra. En el avance no hay una sola mención a las denuncias de abuso, ni a los juicios, ni al documental Leaving Neverland que reavivó todo el escándalo en 2019. Lo que se ve es un Jackson casi angelical: riéndose con su familia, bañado en luces de escenario, bailando impecablemente, y sufriendo en forma medida. Todo bien empaquetado.
El productor Graham King le explicó a Variety que lo que busca es "humanizar pero no blanquear". Pero cuesta creerle. Según Deadline, parte de la película tuvo que rehacerse porque incluía escenas sobre uno de los acusadores de Jackson, lo cual violaba un acuerdo de confidencialidad firmado con su familia en los noventa. Ese error obligó a gastar fortunas en volver al filmar algunas escenas y retrasó la fecha de estreno hasta abril de 2026. El proyecto se corrigió para cumplir con los abogados, no con la verdad.
Y aunque la película promete mostrar "la vida detrás del mito", el avance parece una operación de imagen más que una biografía. Un intento de rescatar al ídolo sin tocar al hombre.
Como los Tinelli: La grieta Jackson, familia y verdades cruzadas
Lo más curioso de Michael es que ni siquiera la familia del cantante se pone de acuerdo con la película. Durante el Festival de Venecia, el actor Colman Domingo, que interpreta a Joe Jackson, el padre de Michael, aseguró que los hijos del artista "están muy en apoyo de nuestra película". Pero Paris Jackson (modelo e hija del cantante) salió rápido a desmentirlo en su Instagram: "Tuve 0% de participación, y cuando marqué lo que me parecía deshonesto, no me escucharon". En otra historia escribió: "No son mis monos, no es mi circo", dejando claro que no avala el tono del film.
Así que el contraste es tremendo. Por un lado, los productores insistiendo en que la película no lo santifica, y por el otro, los hijos del protagonista que sienten lo contrario. Y no es la primera vez que pasa: el documental Leaving Neverland también dividió al público entre los que creen en el artista y los que no pueden separar su música de las acusaciones.
El biopic tiene un elenco poderoso: Jaafar Jackson, sobrino de Michael, en el papel principal; Nia Long como Katherine Jackson; Miles Teller como el abogado John Branca, y Colman Domingo como el temido Joe Jackson, el padre que moldeó y quebró a su hijo. Pero nada de eso garantiza profundidad. Hasta ahora, el tráiler promete más Thriller que verdad incómoda.
Lo cierto es que Michael Jackson fue contradicción pura: un genio que cambió la cultura y un hombre envuelto en sombras. Y Michael, al menos por lo que se ve, parece querer quedarse solo con la parte que vende entradas. Y en estos tiempos donde Hollywood se especializa en hacer biopics que reescriben historias a gusto del público, este parece otro intento de fabricar memoria sin asumir culpa.
Michael se estrena en cines en abril de 2026. Si cumple o no con eso de "humanizar sin blanquear", recién se sabrá en la pantalla. Pero algo está claro: el Rey del Pop sigue generando ruido, incluso quince años después de su muerte.
