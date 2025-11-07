La ola desregulación del Gobierno nacional alcanzó este viernes al vino con profundos cambios en el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Según un anuncio de la Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, la medida apuntaría a liberar el mercado y facilitar la fluidez de la producción nacional de esa bebida.
DESREGULACIÓN
El Gobierno se metió con el vino: Fuertes cambios en el INV
El Gobierno nacional anunció fuertes cambios normativos para la industria del vino. El Instituto Nacional de Vitivinicultura, el objetivo.
Entre lo anunciado, el Gobierno aseguró que se derogaron más de 900 normativas regulatorias, concentrando todo en un Digesto Normativo que da ahora en más regulará la actividad. Además, el INV quedará virtualmente desarticulado, dedicándose únicamente al control de calidad del producto final sin intervenciones iniciales ni intermedias en el proceso de producción.
Según el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, la medida favorecerá la proliferación de bodegas y a las actuales facilitando el proceso de elaboración y venta y reduciendo el control estatal sobre el mercado.
El vino argentino, uno de los mejores
El desarme virtual del INV se produce a pesar de que la industria argentina de vinos es una de las más destacadas del mundo. En ese sentido, los cambios estatales no afectarían a la calidad del producto, manteniendo la exigencia de estándares internacionales para aquellos de destino a la exportación.
Esta reforma pone fin a un esquema regulatorio sobredimensionado, oneroso, ineficaz y burocrático, que durante años obstaculizó el desarrollo de una de las principales economías regionales de la Argentina, anticiparon desde el Gobierno.
Mientras tanto, desde el sector esperan que el Gobierno nacional avance en medidas de promoción de la actividad, con la apertura de nuevos mercados. En ese sentido, la expectativa está puesta en un potencial acuerdo con Estados Unidos, donde la presencia del producto argentino es, de momento, marginal.
Una foto del sector
El 2025 habría sido superador en materia de producción de vinos. Según datos recientes del INV, a octubre de este año el sector registró la producción de 13.177.473 hectolitros (100 litros), una cifra mayor a los 10.868.843 hectolitros registrados el año pasado sin considerar la producción de mostos.
Durante 2024, la industria exportó, tan solo en vino, una cifra cercana a los 714 millones de dólares. Además, se generaron ingresos por la venta de distintos derivados que totalizaron una cifra aproximada a los 932 millones de dólares.
