El Gobierno se metió con el vino: Fuertes cambios en el INV

El desarme virtual del INV se produce a pesar de que la industria argentina de vinos es una de las más destacadas del mundo. En ese sentido, los cambios estatales no afectarían a la calidad del producto, manteniendo la exigencia de estándares internacionales para aquellos de destino a la exportación.

Esta reforma pone fin a un esquema regulatorio sobredimensionado, oneroso, ineficaz y burocrático, que durante años obstaculizó el desarrollo de una de las principales economías regionales de la Argentina, anticiparon desde el Gobierno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/1986634668691562694&partner=&hide_thread=false La Resolución 37/2025 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), con firma de su titular Carlos Tizio, deja atrás décadas de burocracia absurda en el sector vitivinícola. La Resolución deroga 973 normas (sí, 973!) y redefine completamente el rol del organismo. Dejamos atrás… pic.twitter.com/FiY8GHmmyc — Fede Sturzenegger (@fedesturze) November 7, 2025

Mientras tanto, desde el sector esperan que el Gobierno nacional avance en medidas de promoción de la actividad, con la apertura de nuevos mercados. En ese sentido, la expectativa está puesta en un potencial acuerdo con Estados Unidos, donde la presencia del producto argentino es, de momento, marginal.

Una foto del sector

El 2025 habría sido superador en materia de producción de vinos. Según datos recientes del INV, a octubre de este año el sector registró la producción de 13.177.473 hectolitros (100 litros), una cifra mayor a los 10.868.843 hectolitros registrados el año pasado sin considerar la producción de mostos.

Durante 2024, la industria exportó, tan solo en vino, una cifra cercana a los 714 millones de dólares. Además, se generaron ingresos por la venta de distintos derivados que totalizaron una cifra aproximada a los 932 millones de dólares.

