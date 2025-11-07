Jair Bolsonaro reacciona a su destino final: estar detrás de los barrotes de la cárcel

El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) se encuentra este viernes analizando el último recurso de apelación presentado por la defensa de Jair Bolsonaro, el expresidente brasileño actualmente en prisión domiciliaria, lo que supone un manotazo de ahogado de los abogados del líder para evitar que la semana que viene sea llevado a la cárcel de Papuda, o un último esfuerzo para reducir su condena a 27 años o retrasar la ejecución de la pena todo lo máximo posible, al menos, tras ser hallado culpable durante el pasado 11 de septiembre de liderar un complot contra el Estado de Derecho.
En esta jornada, la Primera Sala del STF se ecnuentra en plena audiencia de apelaciones de Jair Bolsonaro (PL) y otros seis condenados por el intento de golpe de Estado, con el propósito de dar su veredicto final sobre el recurso de apelación presentado por la defensa del expresidente.
Este recurso de apelación se conoce como "embargo de declaración", un tipo de medida cautelar que no altera el resultado del juicio (condena o absolución), pero que sí puede generar dudas sobre la sentencia o habilitar una reducción de la pena. De cualquier modo, la defensa del líder de la ultraderecha, aunque no lo admita públicamente, sabe muy bien que sufrirá un revés y que su cliente terminará tras las rejas de una cárcel común.
Los magistrados del panel de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Brasil emitirán sus votos en una audiencia virtual. El primero será el magistrado ponente, Alexandre de Moraes, mientras que los demás magistrados tendrán un plazo hasta el 14 de noviembre para votar. Se espera que los ministros emitan sus votos rápidamente, según dos de ellos entrevistados por Folha, y se prevé que el resultado sea unánime en contra de la apelación presentada por Bolsonaro.
Sin embargo, uno de los magistrados, Luiz Fux, quien en septiembre discrepó con la condena a Bolsonaro, podría ser el único en darle el visto bueno a la apelación presentada por la Defensa de Bolsonaro. Pero esto no resultaría en el triunfo del recurso debido a que se necesitan al menos dos votos para empatar con los otros dos votos en contra de sus colegas jueces para lograr aplazar la condena o revaluar las condiciones de su sentencia.
De cualquier forma, según explica el diario Folha, "en el seno del Tribunal Supremo, se entiende que las solicitudes de aclaración solo pueden ser admitidas y debatidas cuando existen dos votos a favor del acusado en la sala. Dado que este no es el caso de Bolsonaro y los demás acusados, Moraes puede rechazar las solicitudes individualmente, sin consultar a sus colegas".
No obstante, De Moraes, el juez supremo del STF, podría decretar el fin del proceso y el inicio inmediato de la sentencia a 27 años de prisión después del rechazo del primer recurso. De hecho, según el periodista Paulo Capelli del medio Metrópoles, se planea trasladar al expresidente a una celda especial con paredes blancas, aire acondicionado y televisión en la cárcel de Papuda, en Brasilia.
"El espacio está adaptado para el expresidente, quien actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario", afirma, y asegura que el máximo tribunal ordenará el traslado de Bolsonaro a una cárcel común, tras rechazar las apelaciones presentadas por el expresidente.
"No tengo miedo a ir a la cárcel"
El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, condenado en septiembre por liderar un complot golpista contra el Estado de Derecho y una conspiración para asesinar a Lula da Silva, ha mostrado una postura desafiante frente a la posibilidad de ser enviado al centro penitenciario de Papuda, en Brasilia, que alberga presos políticos de alto perfil.
Bolsonaro, quien ha asegurado que es inocente y que todo esto es un artilugio del gobierno de Lula para perseguirlo políticamente, ha expresado que no tiene miedo a la cárcel, aunque también ha añadido que esto sería una injusticia porque es inocente.
"Si alguien cree que voy a tener miedo de ser encarcelado, se equivoca. Si tengo que ir a la cárcel por defender a Brasil, entonces iré. Pero eso no significa que voy a dejar de luchar contra todo esto", sentenció.
