Jair Bolsonaro reacciona a su destino final: estar detrás de los barrotes de la cárcel

Sin embargo, uno de los magistrados, Luiz Fux, quien en septiembre discrepó con la condena a Bolsonaro, podría ser el único en darle el visto bueno a la apelación presentada por la Defensa de Bolsonaro. Pero esto no resultaría en el triunfo del recurso debido a que se necesitan al menos dos votos para empatar con los otros dos votos en contra de sus colegas jueces para lograr aplazar la condena o revaluar las condiciones de su sentencia.

image Bolsonaro en su prisión domiciliaria.

De cualquier forma, según explica el diario Folha, "en el seno del Tribunal Supremo, se entiende que las solicitudes de aclaración solo pueden ser admitidas y debatidas cuando existen dos votos a favor del acusado en la sala. Dado que este no es el caso de Bolsonaro y los demás acusados, Moraes puede rechazar las solicitudes individualmente, sin consultar a sus colegas".

No obstante, De Moraes, el juez supremo del STF, podría decretar el fin del proceso y el inicio inmediato de la sentencia a 27 años de prisión después del rechazo del primer recurso. De hecho, según el periodista Paulo Capelli del medio Metrópoles, se planea trasladar al expresidente a una celda especial con paredes blancas, aire acondicionado y televisión en la cárcel de Papuda, en Brasilia.

image La cárcel de Papuda, donde Jair Bolsonaro cumplirá su pena.

"El espacio está adaptado para el expresidente, quien actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario", afirma, y asegura que el máximo tribunal ordenará el traslado de Bolsonaro a una cárcel común, tras rechazar las apelaciones presentadas por el expresidente.

"No tengo miedo a ir a la cárcel"

El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, condenado en septiembre por liderar un complot golpista contra el Estado de Derecho y una conspiración para asesinar a Lula da Silva, ha mostrado una postura desafiante frente a la posibilidad de ser enviado al centro penitenciario de Papuda, en Brasilia, que alberga presos políticos de alto perfil.

Bolsonaro, quien ha asegurado que es inocente y que todo esto es un artilugio del gobierno de Lula para perseguirlo políticamente, ha expresado que no tiene miedo a la cárcel, aunque también ha añadido que esto sería una injusticia porque es inocente.

"Si alguien cree que voy a tener miedo de ser encarcelado, se equivoca. Si tengo que ir a la cárcel por defender a Brasil, entonces iré. Pero eso no significa que voy a dejar de luchar contra todo esto", sentenció.

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 3 capítulos ideal llegar al final del día

Independiente Rivadavia es campeón de Copa Argentina luego de una final para el infarto

Sistema colapsado: En Tucumán se avecina un paro de transporte

Donald Trump y el anuncio sobre Ozempic que nadie vio venir

La inflación de octubre sería peor de lo que se esperaba