Aerolíneas Argentinas toma una decisión con los vuelos que afecta a miles de pasajeros

Aerolíneas Argentinas va a implementar una nueva medida en sus vuelos que afecta directamente a miles de pasajeros de ahora en más. La aerolínea de bandera argentina sabe que muchos no se lo tomarán bien, pero es una manera de ser mucho más rentable y adaptarse a los estándares de otros países.
Aerolíneas Argentinas tomó una determinación sobre los vuelos que afecta de manera directa a miles de pasajeros. ¿De qué se trata?
La aerolínea de bandera va a implementar un nuevo esquema comercial. Se trata de una medida que puede ser antipática pero que también traerá modernidad y el hecho de adaptarse a las medidas de otras empresas internacionales.
Aerolíneas Argentinas y una medida que genera revuelo
A partir del próximo 12 de noviembre Aerolíneas Argentinas comenzará a cobrar por elegir asientos de manera anticipada en sus vuelos. La medida abarcará a todas las rutas y destinos, con lo cual será igual que en otras partes del mundo donde la elección no es gratis.
Los pasajeros podían elegir asiento de manera gratuita durante la compra del pasaje o incluso en la etapa de check-in. Sin embargo, hoy en día ninguna de las aerolíneas mundiales ofrece este servicio. Cada uno debe abonar un valor dependiendo el sector en el cual se quiera viajar.
Si bien la medida alcanza a muchos pasajeros, hay algunos que están exentos de pagar por sus asientos: aquellos que adquieran pasajes completos en clase turista, quienes viajen en business y las personas embarazadas, con movilidad reducida o menores no acompañados.
