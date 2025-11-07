Un proyecto ingresado al Congreso propone la creación de un régimen especial dentro del Monotributo destinado exclusivamente a trabajadores y trabajadoras que desarrollan actividades económicas mediante plataformas digitales, redes sociales o herramientas tecnológicas.
PROYECTO
Monotributo digital autónomo: Qué dice la propuesta para trabajadores 2.0 y creadores de contenido
Presentaron un proyecto en el Congreso para la creación de un monotributo digital autónomo. Lo presentó una diputada ex libertaria.
La iniciativa busca dar respuesta a un universo laboral en crecimiento que hoy se mueve entre la informalidad y la falta de reconocimiento normativo.
Un nuevo monotributo
La propuesta plantea la creación del “Monotributo Digital Autónomo”, una figura diseñada para quienes prestan servicios a través de aplicaciones de intermediación, realizan teletrabajo independiente, producen contenidos digitales o exportan servicios tecnológicos.
El objetivo central es dotar al sector de un marco previsional y fiscal estable, sin afectar su autonomía y sin imponer condiciones propias del empleo tradicional.
Qué contempla el nuevo régimen
De acuerdo con el texto presentado, quienes se inscriban deberán emitir factura electrónica, realizar aportes previsionales correspondientes a su categoría y podrán combinar esta actividad con otras fuentes de ingreso siempre que no exista relación de dependencia formal.
El esquema reconoce características propias del ecosistema digital, como:
- Autonomía horaria y organizativa.
- Libertad para trabajar con múltiples clientes o plataformas.
- Cobertura de salud y aportes previsionales bajo el régimen simplificado.
- Obligaciones de transparencia para las plataformas, especialmente en la asignación de tareas y en el funcionamiento de los algoritmos que ordenan la demanda.
Por qué se impulsa
En los fundamentos se destaca el crecimiento sostenido del trabajo digital, impulsado por la globalización, la expansión del comercio electrónico y la irrupción de la inteligencia artificial. Según el proyecto, Argentina aún carece de un marco actualizado que contemple estas actividades, lo que deriva en altos niveles de informalidad y dificultades para acceder a beneficios previsionales o créditos fiscales.
La iniciativa toma como referencia modelos internacionales, como la ley chilena que regula el trabajo en plataformas, el régimen brasileño para microemprendedores digitales y los estándares europeos para proteger derechos en economías basadas en algoritmos.
Una propuesta que busca modernizar el esquema tributario
El proyecto sostiene que la creación de un régimen diferenciado permitirá ordenar un sector heterogéneo, promover la innovación y reconocer nuevas modalidades laborales que ya forman parte del mercado argentino. También apunta a mejorar la recaudación y generar reglas claras para un segmento que opera entre la economía del conocimiento, el emprendedurismo y los servicios digitales tradicionales.
El texto fue presentado por la diputada ex libertaria Lourdes Arrieta, autora de la iniciativa.
_____________________________
Más noticias en Urgente24:
Fuerte reclamo de presidentes de cámaras federales a Milei para que modifique su presupuesto
Aerolíneas Argentinas toma una decisión con los vuelos que afecta a miles de pasajeros
Ola de despidos en TdF: Pasó Javier Milei, la mostró como modelo, y "se pudrió todo"