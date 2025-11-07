Monotributo digital autónomo: Qué dice la propuesta para trabajadores 2.0 y creadores de contenido

El esquema reconoce características propias del ecosistema digital, como:

Autonomía horaria y organizativa.

Libertad para trabajar con múltiples clientes o plataformas.

Cobertura de salud y aportes previsionales bajo el régimen simplificado.

Obligaciones de transparencia para las plataformas, especialmente en la asignación de tareas y en el funcionamiento de los algoritmos que ordenan la demanda.

Por qué se impulsa

En los fundamentos se destaca el crecimiento sostenido del trabajo digital, impulsado por la globalización, la expansión del comercio electrónico y la irrupción de la inteligencia artificial. Según el proyecto, Argentina aún carece de un marco actualizado que contemple estas actividades, lo que deriva en altos niveles de informalidad y dificultades para acceder a beneficios previsionales o créditos fiscales.

La iniciativa toma como referencia modelos internacionales, como la ley chilena que regula el trabajo en plataformas, el régimen brasileño para microemprendedores digitales y los estándares europeos para proteger derechos en economías basadas en algoritmos.

Una propuesta que busca modernizar el esquema tributario

El proyecto sostiene que la creación de un régimen diferenciado permitirá ordenar un sector heterogéneo, promover la innovación y reconocer nuevas modalidades laborales que ya forman parte del mercado argentino. También apunta a mejorar la recaudación y generar reglas claras para un segmento que opera entre la economía del conocimiento, el emprendedurismo y los servicios digitales tradicionales.

El texto fue presentado por la diputada ex libertaria Lourdes Arrieta, autora de la iniciativa.

