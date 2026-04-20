Pagos seguros: el papel de la IA en el futuro financiero

. Generación de datos sintéticos: Al crear datos transaccionales realistas en diversos escenarios, la IA mejora el entrenamiento de algoritmos de detección de fraude, aumentando su precisión y reduciendo falsos positivos.

PAGOSSEGUROSELPAPELDELAIAENELFUTUROFINANCIEROFOTO3 La Inteligencia Artificial (IA) continúa expandiéndose y, ahora, para transacciones financieras traza el futuro de los pagos en Argentina.

. Integración de datos diversos: Chatbots basados en IA facilitan el acceso a diversas fuentes de datos, incluyendo políticas internas y datos no estructurados, acelerando las revisiones manuales de fraude.

. Perfilado de riesgo mejorado: La GenAI analiza comportamientos y patrones de transacción para construir perfiles de riesgo dinámicos, optimizando la autorización de pagos.

En cuanto a las fases de compensación y liquidación, la IA también está generando una gran transformación con diferentes mecanismos:

. Agrupación dinámica y optimización de liquidez en tiempo real: La GenAI puede agrupar transacciones en micro-lotes según factores como urgencia y carga de la red, asegurando que los pagos prioritarios se procesen al instante y optimizando la gestión de liquidez.

. Detección de errores y reducción de disputas: Los modelos de IA identifican patrones asociados con errores en la compensación, como discrepancias en datos transaccionales, reduciendo retrasos y disputas entre instituciones financieras.

. Resolución inteligente de discrepancias: La GenAI agrega y normaliza datos transaccionales de diversas fuentes, detectando anomalías y proporcionando alertas en tiempo real para abordar problemas antes de que afecten la integridad de las liquidaciones.

Las instituciones financieras ya invierten en GenAI

Las instituciones financieras están invirtiendo estratégicamente en GenAI, enfocándose en áreas con retornos de inversión inmediatos, como la detección de fraudes y asistentes virtuales personalizados. Aunque la implementación en procesos complejos de back-office aún está en etapas iniciales, la sensibilidad de los datos financieros y las regulaciones de privacidad impulsan una adopción cautelosa.

Algunas redes de pago líderes ya utilizan GenAI para mejorar la detección de fraudes, acelerando la identificación de tarjetas comprometidas y reduciendo falsos positivos. Además, se están desarrollando modelos de lenguaje específicos para el sector financiero, ofreciendo soluciones adaptadas a necesidades particulares y mejorando la eficiencia operativa.

A medida que las fintech adoptan estas tecnologías, se espera una mayor inclusión financiera, transacciones más seguras y una experiencia de usuario optimizada, consolidando la posición de Argentina en la vanguardia de la innovación financiera en América Latina.

Acerca de EPAM SYSTEMS

Desde 1993, EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM) ha utilizado su experiencia en ingeniería de software para convertirse en un proveedor global líder en servicios de ingeniería, nube y transformación digital habilitada por inteligencia artificial, así como un socio principal en consultoría de experiencias y negocios digitales para empresas globales y startups ambiciosas. Esta empresa aborda los desafíos de transformación de sus clientes fusionando la estrategia, la experiencia y la consultoría tecnológica de EPAM Continuum con nuestros más de 30 años de experiencia en ejecución de ingeniería para acelerar el tiempo de comercialización de sus clientes e impulsar un mayor valor de sus innovaciones e inversiones digitales.

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