Pagos seguros: el papel de la IA en el futuro financiero

La Inteligencia Artificial (IA) continúa consolidándose como un aliado de las soluciones del sector bancario y de las fintech, el crecimiento y adopción se fortalecerá gracias a la optimización de procesos y garantías de seguridad que brinda.
La adopción de las billeteras digitales no ha dejado de crecer en Argentina, construyendo un camino saludable para los pagos digitales. Si en 2021 había unos ocho millones de usuarios de billeteras digitales, hacia finales de 2025 se estimaba que crecería un 13% el total de usuarios, según la Cámara Argentina Fintech. En promedio hay, fácilmente, dos billeteras digitales por usuario, y una audiencia diversa, donde los adultos mayores, sorpresivamente, se han adaptado positivamente al cambio.
La revolución de la Inteligencia Artificial en el sistema financiero argentino
La transversalidad en este cambio de paradigma financiero pone sobre la mesa la inevitable llegada de la Inteligencia Artificial al ecosistema de pagos electrónicos, especialmente para las Fintech, buscando brindar una mejor experiencia en cuanto a personalización, eficiencia y seguridad. La inteligencia artificial generativa (GenAI), está contribuyendo enormemente.
En materia de seguridad, según analizan los expertos de EPAM Systems Inc., la fase de autorización es crucial en cualquier transacción, ya que implica la validación de una compra por parte del emisor, evaluando factores como fondos disponibles y riesgo de fraude.
Tradicionalmente, este proceso se basaba en reglas predefinidas, limitando la capacidad de detectar patrones complejos de fraude, pero ahora la GenAI aporta ventajas significativas en este ámbito:
. Aprendizaje adaptativo: Los modelos de GenAI pueden aprender de nuevos datos, identificando patrones emergentes de fraude y adaptándose a amenazas en constante evolución.
. Generación de datos sintéticos: Al crear datos transaccionales realistas en diversos escenarios, la IA mejora el entrenamiento de algoritmos de detección de fraude, aumentando su precisión y reduciendo falsos positivos.
. Integración de datos diversos: Chatbots basados en IA facilitan el acceso a diversas fuentes de datos, incluyendo políticas internas y datos no estructurados, acelerando las revisiones manuales de fraude.
. Perfilado de riesgo mejorado: La GenAI analiza comportamientos y patrones de transacción para construir perfiles de riesgo dinámicos, optimizando la autorización de pagos.
En cuanto a las fases de compensación y liquidación, la IA también está generando una gran transformación con diferentes mecanismos:
. Agrupación dinámica y optimización de liquidez en tiempo real: La GenAI puede agrupar transacciones en micro-lotes según factores como urgencia y carga de la red, asegurando que los pagos prioritarios se procesen al instante y optimizando la gestión de liquidez.
. Detección de errores y reducción de disputas: Los modelos de IA identifican patrones asociados con errores en la compensación, como discrepancias en datos transaccionales, reduciendo retrasos y disputas entre instituciones financieras.
. Resolución inteligente de discrepancias: La GenAI agrega y normaliza datos transaccionales de diversas fuentes, detectando anomalías y proporcionando alertas en tiempo real para abordar problemas antes de que afecten la integridad de las liquidaciones.
Las instituciones financieras ya invierten en GenAI
Las instituciones financieras están invirtiendo estratégicamente en GenAI, enfocándose en áreas con retornos de inversión inmediatos, como la detección de fraudes y asistentes virtuales personalizados. Aunque la implementación en procesos complejos de back-office aún está en etapas iniciales, la sensibilidad de los datos financieros y las regulaciones de privacidad impulsan una adopción cautelosa.
Algunas redes de pago líderes ya utilizan GenAI para mejorar la detección de fraudes, acelerando la identificación de tarjetas comprometidas y reduciendo falsos positivos. Además, se están desarrollando modelos de lenguaje específicos para el sector financiero, ofreciendo soluciones adaptadas a necesidades particulares y mejorando la eficiencia operativa.
A medida que las fintech adoptan estas tecnologías, se espera una mayor inclusión financiera, transacciones más seguras y una experiencia de usuario optimizada, consolidando la posición de Argentina en la vanguardia de la innovación financiera en América Latina.
Acerca de EPAM SYSTEMS
Desde 1993, EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM) ha utilizado su experiencia en ingeniería de software para convertirse en un proveedor global líder en servicios de ingeniería, nube y transformación digital habilitada por inteligencia artificial, así como un socio principal en consultoría de experiencias y negocios digitales para empresas globales y startups ambiciosas. Esta empresa aborda los desafíos de transformación de sus clientes fusionando la estrategia, la experiencia y la consultoría tecnológica de EPAM Continuum con nuestros más de 30 años de experiencia en ejecución de ingeniería para acelerar el tiempo de comercialización de sus clientes e impulsar un mayor valor de sus innovaciones e inversiones digitales.
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