Sam Altman (CEO de OpenAI) negó la demanda de abuso sexual de su hermana

Embed - Am I an egomaniac for putting myself on YouTube?

En un video publicado en redes , Annie describió a su agresor como "un casi multimillonario tecnológico" que la molestó. Sam Altman la contrademandó por difamación basándose en ese contenido.

La familia Altman ha señalado que Annie enfrenta desafíos de salud mental y que recibió apoyo financiero de parte de ellos. Sam Altman sostiene que su hermana comenzó a hacer acusaciones públicas en redes sociales después de que la familia rechazara sus demandas de mayor apoyo económico, a las que calificó como extorsivas.

En su contrademanda, Sam Altman reclamó simbólicamente un dólar en concepto de daños, aclarando expresamente que no busca perjudicarla económicamente, sino obtener un veredicto que establezca que sus declaraciones son falsas.

Un CEO bajo presión judicial en dos frentes

La demanda de Annie Altman no es el único frente legal que enfrenta el titular de OpenAI. El 27 de abril está previsto el inicio de un juicio en la causa impulsada por el empresario Elon Musk, quien reclama más de 134.000 millones de dólares alegando que OpenAI se alejó de su misión original de desarrollar inteligencia artificial en beneficio de la humanidad.

image

En esa causa también figura como demandado Microsoft, socio estratégico de OpenAI. La acumulación de litigios de alto perfil llega en un momento en que Altman es una de las figuras más influyentes del ecosistema global de inteligencia artificial, desde el lanzamiento de ChatGPT en 2022.

Demanda civil de Annie Altman: en curso, Corte Federal de St. Louis

Contrademanda de Sam Altman por difamación: activa

Juicio Elon Musk vs. OpenAI: inicio previsto 27 de abril de 2026

Contexto: el peso legal y reputacional del caso

El caso es inusual por varias razones. En primer lugar, involucra a uno de los ejecutivos más reconocidos del mundo tecnológico. En segundo lugar, plantea preguntas legales complejas sobre la aplicabilidad de daños punitivos cuando parte de la conducta alegada fue cometida por un menor. En tercer lugar, el debate sobre la credibilidad de las acusaciones se trasladó al espacio público antes de que la Justicia se pronuncie.

image

Los especialistas en derecho penal y civil señalan que los jueces en EE.UU. generalmente realizan una distinción cuidadosa entre la responsabilidad de un menor y la de un adulto, incluso cuando los hechos forman parte de una misma cadena de conductas.

--------------------------------------------------------------------------

Más notas de Urgente24

Otra cadena de electrodomésticos, en problema, bajó persianas súbitamente

SUV Toyota Yaris Cross en jaque: El fuerte rival que lo quiere destronar

Sacudón en TN por la periodista que se fue y lanzó duras frases contra el canal

Feinmann le contestó a Florencia Pérez Roldán, vocera de la Suizo Argentina

Ford Territory: La SUV premium que ya no es tan accesible