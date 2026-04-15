Sam Altman (CEO de OpenAI) argumentó que el estatuto de abuso sexual infantil de Misuri no autoriza daños punitivos. Según su defensa, la norma solo habilita indemnizaciones por "daños derivados de lesiones o enfermedades" causadas por el abuso. ¿Qué fue lo que pasó?
MUY OSCURO TODO
Sam Altman (CEO de OpenAI) negó la demanda de abuso sexual de su hermana
El CEO de OpenAI, Sam Altman, solicitó ante un tribunal federal que se descarten los daños punitivos reclamados por su hermana.
Adicionalmente, Altman sostuvo que los daños punitivos tampoco son aplicables respecto de conductas que habría cometido cuando era menor de edad. Junto con este argumento, renovó su pedido de desestimación total de la demanda presentada por su hermana.
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Las acusaciones: qué dice Annie Altman la hermana del padre de OpenAI
Annie Altman presentó su demanda en enero de 2025. En ella, acusa a su hermano de haberla abusado sexualmente y violado entre 1997 y 2006 en la casa familiar en Clayton, Misuri, un suburbio de clase media-alta. Afirma que los abusos comenzaron cuando ella tenía tres años y Sam tenía doce.
Según la demanda, los "últimos actos de abuso sexual y violación" ocurrieron cuando Sam Altman ya era adulto. Actualmente tiene 40 años.
En un video publicado en redes , Annie describió a su agresor como "un casi multimillonario tecnológico" que la molestó. Sam Altman la contrademandó por difamación basándose en ese contenido.
La familia Altman ha señalado que Annie enfrenta desafíos de salud mental y que recibió apoyo financiero de parte de ellos. Sam Altman sostiene que su hermana comenzó a hacer acusaciones públicas en redes sociales después de que la familia rechazara sus demandas de mayor apoyo económico, a las que calificó como extorsivas.
En su contrademanda, Sam Altman reclamó simbólicamente un dólar en concepto de daños, aclarando expresamente que no busca perjudicarla económicamente, sino obtener un veredicto que establezca que sus declaraciones son falsas.
Un CEO bajo presión judicial en dos frentes
La demanda de Annie Altman no es el único frente legal que enfrenta el titular de OpenAI. El 27 de abril está previsto el inicio de un juicio en la causa impulsada por el empresario Elon Musk, quien reclama más de 134.000 millones de dólares alegando que OpenAI se alejó de su misión original de desarrollar inteligencia artificial en beneficio de la humanidad.
En esa causa también figura como demandado Microsoft, socio estratégico de OpenAI. La acumulación de litigios de alto perfil llega en un momento en que Altman es una de las figuras más influyentes del ecosistema global de inteligencia artificial, desde el lanzamiento de ChatGPT en 2022.
- Demanda civil de Annie Altman: en curso, Corte Federal de St. Louis
- Contrademanda de Sam Altman por difamación: activa
- Juicio Elon Musk vs. OpenAI: inicio previsto 27 de abril de 2026
Contexto: el peso legal y reputacional del caso
El caso es inusual por varias razones. En primer lugar, involucra a uno de los ejecutivos más reconocidos del mundo tecnológico. En segundo lugar, plantea preguntas legales complejas sobre la aplicabilidad de daños punitivos cuando parte de la conducta alegada fue cometida por un menor. En tercer lugar, el debate sobre la credibilidad de las acusaciones se trasladó al espacio público antes de que la Justicia se pronuncie.
Los especialistas en derecho penal y civil señalan que los jueces en EE.UU. generalmente realizan una distinción cuidadosa entre la responsabilidad de un menor y la de un adulto, incluso cuando los hechos forman parte de una misma cadena de conductas.
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