OpenAI anunció una "superaplicación de IA unificada" que manejará apps, datos y flujos de trabajo

Lo que busca la empresa ahora es un único sistema estrechamente integrado: “Una infraestructura que posibilita la inteligencia, una inteligencia que impulsa a los agentes y productos que hacen que esos agentes sean útiles a escala global”.

OPENIAANUNCIOUNASUPERAPLICACIONDEIAUNIFICADAQUEMANEJARAAPPSDATOSYFLUJOSDETRABAJOFOTO3 OpenAI apuesta a la innovación tecnológica y anunció la creación de una “superaplicación de IA unificada” que manejará apps, datos y flujos de trabajo.

Las grandes cifras de OpenAI en la actualidad

Por consiguiente, el comunicado de OpenAI incluye otros muchos datos de interés, que merece la pena repasar.

Así, explica que actualmente la compañía ya genera 2.000 millones de dólares en ingresos mensuales, un crecimiento notable respecto del registrado hace apenas un año y del que Sam Altman está especialmente orgulloso: “OpenAI fue la plataforma tecnológica que más rápido alcanzó los 10 millones de usuarios, la que más rápido llegó a los 100 millones y, pronto, la que más rápido alcanzará los mil millones de usuarios activos semanales. Un año después del lanzamiento de ChatGPT, alcanzamos los mil millones de dólares en ingresos. A finales de 2024, generábamos mil millones de dólares por trimestre. Actualmente, generamos dos mil millones de dólares en ingresos mensuales. A estas alturas, nuestro crecimiento de ingresos es cuatro veces más rápido que el de las empresas que definieron las eras de Internet y la tecnología móvil, incluidas Alphabet y Meta”.

Además, el comunicado reserva espacio para hablar de la penetración de OpenAI en el mercado global actual, confirmando que actualmente cuenta con más de 900 millones de usuarios activos semanales y más de 50 millones de suscriptores. Estas son otras de sus grandes cifras:

OPENIAANUNCIOUNASUPERAPLICACIONDEIAUNIFICADAQUEMANEJARAAPPSDATOSYFLUJOSDETRABAJOFOTO4 OpenAI apuesta a la innovación tecnológica y anunció la creación de una “superaplicación de IA unificada” que manejará apps, datos y flujos de trabajo.

. ChatGPT tiene 6 veces más visitas web mensuales y sesiones móviles que la siguiente aplicación de IA más grande

. El tiempo total dedicado a la IA es 4 veces mayor que el de la siguiente aplicación de IA más grande y 4 veces mayor que el de todas las demás combinadas.

. El uso de la búsqueda casi se ha triplicado en un año

. El programa piloto de anuncios alcanzó más de 100 millones de dólares en ARR en menos de seis semanas.

Por supuesto, en toda esta maraña de cifras, el sector empresarial tiene un papel destacado. Actualmente, los ingresos procedentes de los clientes B2B de OpenAI ya representan más del 40% del total de la compañía, y espera que alcancen el 50% “hacia finales de 2026”. En este sentido, destaca que Codex ya cuenta con más de 2 millones de usuarios semanales (un aumento de cinco veces en los últimos tres meses) con un crecimiento de uso superior al 70% mes a mes.

Está claro que la inyección de recursos que acaba de conseguir en esta última ronda de financiación le permitirá avanzar en su nueva estrategia pero, con una Google cada vez más asentada en el entorno IA, y con otros gigantes progresando en la integración multicapa de soluciones de inteligencia artificial

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