Tiroteos escolares en Argentina: La alarma de un Estado 'norteamericanizado'

image Cuando la contención familiar falla y el Estado se retira de la prevención de base, el pibe queda en el medio. Como señala la sociología, la escuela termina amplificando la desventaja.

Visibilidad extrema: Los jóvenes buscan impacto y reconocimiento en plataformas digitales.

Los jóvenes buscan impacto y reconocimiento en plataformas digitales. Violencia pública: El bullying dejó de ser cara a cara para volverse masivo en redes.

El bullying dejó de ser cara a cara para volverse masivo en redes. Falta de red: Se registra la ausencia de intervenciones preventivas previas al colapso.

¿Qué rol cumple el Estado frente a la violencia escolar? La respuesta institucional habitual revela una contradicción sistémica. Mientras el gobierno de Javier Milei elogia abiertamente el modelo estadounidense y su hiperindividualismo, las escuelas argentinas sufren las consecuencias del desfinanciamiento.

El punitivismo como respuesta tardía

El sistema, diseñado en la "modernidad líquida", llega tarde y mal. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, 1 de cada 7 adolescentes tiene algún diagnóstico de salud mental, y el 39% no consigue turnos para atenderse.

Así, la primera intervención eficaz del Estado suele llegar a través de la Policía. Reducir la conflictividad social únicamente al accionar del Código Penal es administrar consecuencias punitivas sobre jóvenes que ya padecen una profunda destitución subjetiva.

image La violencia no solo estalla hacia afuera mediante amenazas de tiroteos escolares en Argentina; también lo hace hacia adentro. El acoso escolar severo (bullying) y la falta de acompañamiento psicológico se cobran vidas de forma silenciosa.

Un adolescente se suicida por día en Argentina, según registros del Ministerio de Salud.

Fue la segunda causa de muerte en la franja de 10 a 19 años durante 2023 (4.195 casos).

en la franja de 10 a 19 años durante 2023 (4.195 casos). A nivel global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que casi 46.000 menores se quitan la vida anualmente.

Ambos fenómenos (tiroteos y suicidios) son síntomas de la misma orfandad. Son las dos caras de una sociedad que naturalizó el destrato y carece de herramientas comunitarias para tramitar el malestar durante la infancia.

Una crisis que exige acción comunitaria

Revertir esta tendencia no depende de un mayor despliegue policial en la puerta de los colegios, sino de reconstruir la red de alerta temprana comunitaria. Si el sistema solo responde cuando un joven entra con un arma en la mochila, el fracaso ya se ha consumado. Evitar que Argentina consolide este letal modelo importado requiere políticas públicas urgentes, inversión en salud mental y un compromiso que excede el debate en redes sociales.

image Revertir esta tendencia no depende de un mayor despliegue policial en la puerta de los colegios, sino de reconstruir la red de alerta temprana comunitaria.

Si el sistema solo responde cuando un joven entra con un arma en la mochila, el fracaso ya se ha consumado. Evitar que Argentina consolide este letal modelo importado requiere políticas públicas urgentes, inversión en salud mental y un compromiso que excede el debate en redes sociales.

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