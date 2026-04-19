¿POR QUÉ PASA?
Tiroteos escolares en Argentina: La alarma de un Estado 'norteamericanizado'
Más de 50 colegios evacuados y un adolescente asesinado. El modelo estadounidense de violencia estudiantil desembarca en Argentina. Los tiroteos escolares.
Las pintadas en los baños de instituciones como el Carlos Pellegrini en CABA o el Luis Huergo en Caballito repiten un patrón escalofriante: "Mañana tiroteo". Lo que hace unos años hubiera parecido una lejana ficción importada de Estados Unidos, hoy es una amenaza concreta que paraliza a familias y vacía las aulas.
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¿Por qué estallaron las amenazas de tiroteo escolar?
El miedo no es infundado. El pasado 30 de marzo de 2026, la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal (Santa Fe) fue escenario del primer tiroteo escolar letal en más de dos décadas. Un alumno de 15 años asesinó con una escopeta a un compañero de 13 e hirió a otros dos.
El agresor planificaba el ataque desde diciembre en foros de Discord y llevaba una remera con la inscripción "WRATH" (ira), en clara alusión a la Masacre de Columbine. Esto activó lo que los especialistas denominan el "efecto contagio".
- Visibilidad extrema: Los jóvenes buscan impacto y reconocimiento en plataformas digitales.
- Violencia pública: El bullying dejó de ser cara a cara para volverse masivo en redes.
- Falta de red: Se registra la ausencia de intervenciones preventivas previas al colapso.
¿Qué rol cumple el Estado frente a la violencia escolar? La respuesta institucional habitual revela una contradicción sistémica. Mientras el gobierno de Javier Milei elogia abiertamente el modelo estadounidense y su hiperindividualismo, las escuelas argentinas sufren las consecuencias del desfinanciamiento.
El punitivismo como respuesta tardía
El sistema, diseñado en la "modernidad líquida", llega tarde y mal. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, 1 de cada 7 adolescentes tiene algún diagnóstico de salud mental, y el 39% no consigue turnos para atenderse.
Así, la primera intervención eficaz del Estado suele llegar a través de la Policía. Reducir la conflictividad social únicamente al accionar del Código Penal es administrar consecuencias punitivas sobre jóvenes que ya padecen una profunda destitución subjetiva.
- Un adolescente se suicida por día en Argentina, según registros del Ministerio de Salud.
- Fue la segunda causa de muerte en la franja de 10 a 19 años durante 2023 (4.195 casos).
- A nivel global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que casi 46.000 menores se quitan la vida anualmente.
Ambos fenómenos (tiroteos y suicidios) son síntomas de la misma orfandad. Son las dos caras de una sociedad que naturalizó el destrato y carece de herramientas comunitarias para tramitar el malestar durante la infancia.
Una crisis que exige acción comunitaria
Revertir esta tendencia no depende de un mayor despliegue policial en la puerta de los colegios, sino de reconstruir la red de alerta temprana comunitaria. Si el sistema solo responde cuando un joven entra con un arma en la mochila, el fracaso ya se ha consumado. Evitar que Argentina consolide este letal modelo importado requiere políticas públicas urgentes, inversión en salud mental y un compromiso que excede el debate en redes sociales.
Si el sistema solo responde cuando un joven entra con un arma en la mochila, el fracaso ya se ha consumado. Evitar que Argentina consolide este letal modelo importado requiere políticas públicas urgentes, inversión en salud mental y un compromiso que excede el debate en redes sociales.
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