El sistema vial argentino está en medio de una “falla multiorgánica” tras 2 años y medio de gestión de Javier Milei: el deterioro llega al 70% de la red vial nacional y una desinversión real del 75% respecto al 2023, según un informe de la Federación de Personal de Vialidad Nacional del año 2026.
AL "ENEMIGO", NI UNA AUTOPISTA
Milei no puede arreglar rutas y le "pasa la pelota" a provincias amigas
Milei deja a Buenos Aires (Kicillof), La Pampa (Ziliotto), Formosa (Insfrán), La Rioja (Quintela) y Tierra del Fuego (Melella) sin traspaso de rutas nacionales.
A través de un decreto, el Presidente habilitó a las provincias “dialoguistas” de Córdoba, Corrientes, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Santa Fe a concesionar tramos de diversas arterias de jurisdicción nacional, de manera “temporal y revocable”, mediante el sistema de obra pública por peaje.
Supone para los estados subnacionales la obligación de llamar a licitación en un plazo de un año.
También se establece que los fondos procedentes del cobro de peajes sólo podrán ser destinados a obras en los tramos concesionados, y no redirigidos a otros usos.
Rutas premium versus rutas olvidadas
Todo ocurre en medio de la polémica por haber dado de baja a la empresa estatal Autopistas de Buenos Aires SA (AUBASA) de la licitación del corredor vial entre CABA-Ezeiza, Cañuelas-Ezeiza y las Rutas Nacionales 3, 205 y 226.
El nuevo sistema no llega con un presupuesto que acompañe la movida, Apenas, una hoja de ruta de obstáculos que pondrán a prueba la solvencia técnica y política de las administraciones provinciales.
La locura de dejar afuera a la provincia de Buenos Aires
El "ausente" distrito tiene 300.000 kilómetros cuadrados (más que Reino Unido) y casi 18 millones de habitantes.
Pasan por su geografía las siguientes rutas nacionales:
-la 2 a Mar del Plata
-la 3, desde La Matanza hasta Carmen de Patagones
-la 5, hasta pasar Trenque Lauquen
-la 7, hasta cerca de Venado Tuerto
-la 8, hasta pasar Arrecifes
-la 9, hasta el límite con la provincia de Santa Fe
-la 12, desde Zárate hasta el límite con Entre Rìos
-la 33, desde el extremo Noroeste hasta Bahía Blanca
-la 188, entre San Nicolás-Junín y Pergamino
-la 193, une la nacional 8 con la nacional 9
-la 226, desde General Villegas a Mar del Plata
-la A01 (General Paz)
-la 017 en el Oeste del conurbano
AUBASA es, por lejos, la empresa que más obras viales hace en Argentina.
El problema de los camiones
Las grandes unidades de transporte participan en uno de cada cuatro siniestros viales con víctimas fatales según datos del Observatorio Vial de la provincia de Santa Fe (una provincia cuyos puertos soportan la mayor presión de los vehículos de gran porte con acoplados.
Son los más perjudicados por los baches y cráteres en el asfalto debido a las pesadas cargas que trasladan.