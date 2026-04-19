Milei no puede arreglar rutas y le "pasa la pelota" a provincias amigas

La exclusión de las provincias más opositoras, especialmente Buenos Aires, debe leerse como un intento de “mojada de oreja” al gobernador Axel Kicillof, uno de los principales rivales de Javier Milei en las presidenciales de 2027. La exclusión de las provincias más opositoras, especialmente Buenos Aires, debe leerse como un intento de “mojada de oreja” al gobernador Axel Kicillof, uno de los principales rivales de Javier Milei en las presidenciales de 2027.

Milei-Kicillof Javier Milei y Axel Kicillof Imagen creada con IA/Grok

Rutas premium versus rutas olvidadas

Todo ocurre en medio de la polémica por haber dado de baja a la empresa estatal Autopistas de Buenos Aires SA (AUBASA) de la licitación del corredor vial entre CABA-Ezeiza, Cañuelas-Ezeiza y las Rutas Nacionales 3, 205 y 226.

El nuevo sistema no llega con un presupuesto que acompañe la movida, Apenas, una hoja de ruta de obstáculos que pondrán a prueba la solvencia técnica y política de las administraciones provinciales.

image Rutas nacionales que esperan desde hace años al menos una repavimentación

Al sector privado solo le interesan las rutas rentables, aquellas con alto tránsito y capacidad de cobro de peaje, por lo que si este esquema avanza habrá rutas ‘de primera’ para los negocios y rutas destruidas por no ser superavitarias. Tendremos provincias ricas y bien conectadas contra provincias olvidadas. Se trata de un modelo de “desigualdad planificada ya que se rompe el principio de igualdad territorial y desarrollo federal. Al sector privado solo le interesan las rutas rentables, aquellas con alto tránsito y capacidad de cobro de peaje, por lo que si este esquema avanza habrá rutas ‘de primera’ para los negocios y rutas destruidas por no ser superavitarias. Tendremos provincias ricas y bien conectadas contra provincias olvidadas. Se trata de un modelo de “desigualdad planificada ya que se rompe el principio de igualdad territorial y desarrollo federal.

image Mapa de las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Buenos Aires

La locura de dejar afuera a la provincia de Buenos Aires

El "ausente" distrito tiene 300.000 kilómetros cuadrados (más que Reino Unido) y casi 18 millones de habitantes.

Pasan por su geografía las siguientes rutas nacionales:

-la 2 a Mar del Plata

-la 3, desde La Matanza hasta Carmen de Patagones

-la 5, hasta pasar Trenque Lauquen

-la 7, hasta cerca de Venado Tuerto

-la 8, hasta pasar Arrecifes

-la 9, hasta el límite con la provincia de Santa Fe

-la 12, desde Zárate hasta el límite con Entre Rìos

-la 33, desde el extremo Noroeste hasta Bahía Blanca

-la 188, entre San Nicolás-Junín y Pergamino

-la 193, une la nacional 8 con la nacional 9

-la 226, desde General Villegas a Mar del Plata

-la A01 (General Paz)

-la 017 en el Oeste del conurbano

AUBASA es, por lejos, la empresa que más obras viales hace en Argentina.

Camiones 4P

Camiones involucrados en uno de cada 4 choques en Argentina

El problema de los camiones

Las grandes unidades de transporte participan en uno de cada cuatro siniestros viales con víctimas fatales según datos del Observatorio Vial de la provincia de Santa Fe (una provincia cuyos puertos soportan la mayor presión de los vehículos de gran porte con acoplados.

Son los más perjudicados por los baches y cráteres en el asfalto debido a las pesadas cargas que trasladan.