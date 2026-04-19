Se viralizó la pregrabación de Milei por el Dia de la Independencia de Israel

En esta ocasión, el presidente se subió al escenario durante el ensayo y entonó el clásico de Nino Bravo. Rápidamente llamó la atención de propios y extraños. En esta ocasión, el presidente se subió al escenario durante el ensayo y entonó el clásico de Nino Bravo. Rápidamente llamó la atención de propios y extraños.

El mandatario argentino reiteró su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén y firmó acuerdos para fortalecer la relación bilateral entre ambos países.

image Milei visitó el Muro de los Lamentos tras arribar a Israel

La agenda de Milei

La actividad oficial del Presidente de Argentina continuará con la entrega de un Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Bar-Ilan, donde también brindará un discurso.

Luego, mantendrá un encuentro con el presidente israelí Isaac Herzog y visitará la Yeshivá Hebron, donde será distinguido por la Academia de Estudios Talmúdicos.

Para el martes, Milei tiene previsto reunirse con rabinos y visitar la Iglesia del Santo Sepulcro.

Más tarde, participará de la ceremonia central por el Día de la Independencia de Israel (allí se incluiría su colaboración en el escenario).

Posteriormente el presidente y su comitiva regresarán a Buenos Aires.