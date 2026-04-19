¿Se trató de una movida “fuera de agenda” e inesperada de Javier Milei o fue una pre grabación para el evento que tendrá lugar el Día de la Independencia?
CANTÓ "LIBRE", DE NINO BRAVO
Se viralizó la pregrabación de Milei por el Dia de la Independencia de Israel
El presidente argentino Javier Milei participó de un ensayo en Monte Herzl y cantó el clásico de Nino Bravo. La escena se dio tras su reunión con Netanyahu.
¿Lo hicieron actuar por adelantado para darle mayor prolijidad a esa ceremonia o tenían miedo de alguna desubicación por parte del primer mandatario argentino en medio de un acto tan solemne?
Israel, mirá quien canta!!
Javier Milei replicó en Medio Oriente una escena similar a las presentaciones que tuvo en el Movistar Arena de Villa Crespo, CABA, donde realizó “intervenciones artísticas” junto a la llamada “Banda Presidencial” integrada por Bertie Benegas Lynch, Lilia Lemoine, Joaquín Benegas Lynch y Marcelo Duclós.
Ya hizo el líder libertario 3 viajes oficiales a Israel pero, tras 28 meses de gestiòn, existen varias provincias argentinas que aún no visitó como Jefe de Estado.
El mandatario argentino reiteró su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén y firmó acuerdos para fortalecer la relación bilateral entre ambos países.
La agenda de Milei
La actividad oficial del Presidente de Argentina continuará con la entrega de un Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Bar-Ilan, donde también brindará un discurso.
Luego, mantendrá un encuentro con el presidente israelí Isaac Herzog y visitará la Yeshivá Hebron, donde será distinguido por la Academia de Estudios Talmúdicos.
Para el martes, Milei tiene previsto reunirse con rabinos y visitar la Iglesia del Santo Sepulcro.
Más tarde, participará de la ceremonia central por el Día de la Independencia de Israel (allí se incluiría su colaboración en el escenario).
Posteriormente el presidente y su comitiva regresarán a Buenos Aires.