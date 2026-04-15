Los medios pierden tráfico y la culpa es de la IA (y Google también)

Durante años, la ecuación era simple: más visitas significaban más publicidad. Pero, con ese corrimiento impactando directamente en el modelo de negocio de los medios, si el usuario no entra, esa lógica se rompe. Y lo que el informe subraya es que ahora es mayor la dependencia sobre plataformas externas, dejando a los medios expuestos a cambios de algoritmo que no controlan y que pueden afectar sus ingresos de forma inmediata.

Del SEO al GEO: el nuevo negocio de visibilidad en la era de la IA

En paralelo a la caída del tráfico, hay otro cambio menos visible pero igual de importante: la forma en la que los medios compiten por ser vistos.

El SEO tradicional, basado en posicionar las notas en los buscadores, empieza a quedar corto frente a un nuevo escenario donde lo importante no es aparecer en una lista, sino ser parte de la respuesta que genera la IA. Ahí entra el concepto de GEO (Generative Engine Optimization), que implica optimizar los contenidos para los motores generativos, no solamente para los buscadores.

image El SEO tradicional pierde peso frente al GEO, donde el contenido debe adaptarse a los motores de IA que generan respuestas directas. Fuente: Grok

Con esto, según señala el informe, los usuarios ya no esperan una lista de enlaces, sino respuestas contextualizadas, personalizadas y en tiempo real. En ese esquema, el contenido tiene que ser más claro, más estructurado y más confiable, porque compite directamente con una síntesis automática.

Hay algo a tener en cuenta para entender la tensión del sistema: según estudios citados en el informe, los contenidos periodísticos aparecen en el 27% de las respuestas generadas por IA, y ese número sube al 49% si se trata de temas de actualidad . Es decir, los medios son la base que usa la IA, pero no necesariamente les devuelve tráfico.

Por eso, ya no alcanza con producir contenido y esperar visitas. Los medios empiezan a trabajar en construir comunidad, generar suscripciones y desarrollar productos propios como newsletters, podcasts o eventos, donde el vínculo con el lector es más directo y menos dependiente de terceros.

image Los medios buscan nuevas estrategias como suscripciones, comunidad y acuerdos con plataformas para sobrevivir. Fuente: Grok

En paralelo, aparecen nuevas estrategias de monetización, como acuerdos de licencias con empresas de IA o modelos de membresía más flexibles. Todo apunta a lo mismo: reducir la dependencia del clic como unidad de negocio.

El problema de fondo, sin embargo, escapa a lo económico. El informe advierte que delegar el acceso a la información en sistemas automatizados puede tener consecuencias más amplias: una sociedad menos plural, más expuesta a la desinformación y con menor capacidad crítica .

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Otra cadena de electrodomésticos, en problema, bajó persianas súbitamente

Feinmann le contestó a Florencia Pérez Roldán, vocera de la Suizo Argentina

SUV Toyota Yaris Cross en jaque: El fuerte rival que lo quiere destronar

Ford Territory: La SUV premium que ya no es tan accesible

El PAMI, después del fin del impuesto País, y el dilema de las clínicas 'pamidependientes'