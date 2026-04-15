El fin del levante tradicional: Crean la IA que chamuya y decide por vos con quién te vas a ver

pixel-societies-U24 La IA de Pixel Societies entrena clones digitales para que busque tu match ideal simulando tu forma de hablar.

La gran promesa: citas más inteligentes y menos frustrantes

“Como humanos solo vivimos una vida… ¿y si pudiéramos vivir un millón?”, dice Joon Sang Lee.

La idea es que los agentes hagan el trabajo pesado: hablen, prueben química y te traigan solo los candidatos que realmente valen la pena.

En lugar de perder meses swipeando en apps tradicionales (donde los más “atractivos” siempre ganan), podrías recibir recomendaciones mucho más precisas basadas en simulaciones reales.

¿Eficiencia o soledad? El riesgo de pasar del romance a la "optimización de recursos"

Acá es donde la cosa se pone realmente interesante.

Con la llegada de las redes sociales ya cambiamos por completo la forma de conocernos. Un like en una historia, una reacción o un “me gustó tu post” ya es suficiente para empezar a hablar.

Es más fácil, más rápido y, sobre todo, sin esfuerzo. Para muchos, esto le saca gran parte del encanto al proceso.

Porque al final… ¿cómo contás la historia? “¿Cómo conociste a tu pareja? — Le di like a una historia y me contestó”. Ya suena bastante menos romántico que antes.

Ahora imaginá el siguiente nivel: una IA que directamente te arma la cita. Cero esfuerzo. Solo vas al café como a una cita a ciegas organizada por una máquina. ¿Dónde queda la magia?

Además surge otra pregunta clave: ¿qué garantía tenemos de que la información que la gente le da a la IA sea real? ¿Cuántos van a inflar su perfil, mentir sobre sus gustos o mostrar solo la mejor versión de sí mismos? Si la base de datos ya es falsa, ¿qué tan confiable puede ser el resultado?

Los riesgos y el factor “ick”

Los expertos consultados por WIRED ponen paños fríos. Psicólogos como Paul Eastwick advierten que la compatibilidad real es casi imposible de predecir solo con datos: hobbies, valores o profesión no siempre anticipan si dos personas van a conectar de verdad.

La mejor forma de saber si alguien te gusta sigue siendo pasar tiempo juntos y ver si surge la magia en los primeros minutos.

Y hay preguntas éticas grandes: ¿estamos dispuestos a delegar algo tan humano como el amor en una máquina? ¿Terminaremos más solos que antes, confiando demasiado en la tecnología?

¿Estamos dispuestos a que una máquina elija a nuestra pareja?

Pixel Societies es todavía un prototipo, pero apunta directo al corazón de cómo nos relacionamos en 2026. Ya no se trata solo de algoritmos que te muestran perfiles. Ahora la IA puede probar esas conexiones antes que vos.

Puede sonar práctico y eficiente. Pero también puede estar quitándole el alma al romance.

Al final, la pregunta no es si la tecnología puede hacerlo, porque probablemente hayan escenarios en los que funcione… sino si realmente queremos que lo haga.





----------------------------------

Otras noticias de Urgente24

Aerolínea rompe todo y lanza vuelos ilimitados por Argentina y Sudamérica

Guillermo Francos: "Manuel Adorni falló en sus explicaciones"

Guerra civil en chimpancés: Qué revela sobre el origen de la violencia humana

Ajuste sobre el ajuste: El problemático plan para un Milei cada vez más impopular