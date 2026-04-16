Google reveló que, gracias al uso de inteligencia artificial, logró eliminar más de 8.000 millones de anuncios que violaban sus políticas publicitarias durante 2025. El dato que expone la escala del fraude, el spam y las campañas engañosas que circulan en internet.
MÁS DE 8 MIL MILLONES
Google afianzado con la inteligencia artificial: El sistema borró miles de millones de anuncios
El caso de Google, la moderación de contenido ya no depende exclusivamente de equipos humanos, sino de sistemas de aprendizaje.
El protagonista tecnológico de este operativo fue Gemini, el sistema de IA de la compañía, que permitió detectar y bloquear contenido antes de que llegara a ser visualizado por los usuarios. El resultado, según el propio informe, es un salto operativo sin precedentes en la moderación automatizada de publicidad digital.
Cómo usa Google la inteligencia artificial para frenar anuncios fraudulentos
En este caso, Gemini no solo identifica patrones sospechosos, sino que interpreta la intención detrás de cada campaña publicitaria. Esto permitió actuar de forma preventiva, bloqueando anuncios antes de que fueran mostrados a los usuarios.
Según el informe, esta tecnología multiplicó por cuatro la capacidad de detección respecto del año anterior. En paralelo, también redujo en un 80% las suspensiones erróneas de cuentas legítimas, uno de los problemas históricos de la moderación automatizada.
Google inteligencia artificial: ¿Cuántos anuncios fueron eliminados en 2025?
El volumen de intervención es difícil de dimensionar. Durante 2025, el sistema de Google bloqueó o eliminó más de 8.000 millones de anuncios que violaban las normas de la plataforma.
Dentro de ese total, uno de los focos principales fue el uso indebido de la red publicitaria, con más de 1.290 millones de piezas bloqueadas. También se registraron infracciones vinculadas a:
- Personalización indebida de anuncios
- Servicios legales engañosos
- Publicidad con información falsa o confusa
El sistema también intervino sobre más de 480 millones de páginas web, donde la tasa de detección mediante inteligencia artificial superó el 97%.
Entre los contenidos más sancionados aparecen material sexual no permitido, contenidos peligrosos y promoción de armas.
¿Qué rol tuvo la inteligencia artificial en la detección de fraudes publicitarios?
El punto más sensible del informe de Google está en el combate contra las estafas digitales.
La inteligencia artificial no solo filtró anuncios engañosos, sino que también permitió identificar patrones de comportamiento asociados a redes de fraude organizadas. Esto derivó en la suspensión de cuentas vinculadas a actividades fraudulentas y en la eliminación masiva de anuncios sospechosos.
En total, se suspendieron más de 24,9 millones de cuentas de anunciantes y se restringieron otros 4.800 millones de anuncios adicionales.
Google inteligencia artificial: ¿Qué cambia para los usuarios y anunciantes?
Para los usuarios, el resultado es un entorno más limpio y menos expuesto a estafas o publicidad engañosa. Para los anunciantes legítimos, la mejora en los sistemas de detección redujo falsos positivos y agilizó procesos.
Sin embargo, el crecimiento del uso de inteligencia artificial también abre un debate de fondo, cuánto poder de decisión debe tener un sistema automatizado sobre el ecosistema digital global.
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