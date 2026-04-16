Google afianzado con la inteligencia artificial: El sistema borró miles de millones de anuncios

Dentro de ese total, uno de los focos principales fue el uso indebido de la red publicitaria, con más de 1.290 millones de piezas bloqueadas. También se registraron infracciones vinculadas a:

Personalización indebida de anuncios

Servicios legales engañosos

Publicidad con información falsa o confusa

El sistema también intervino sobre más de 480 millones de páginas web, donde la tasa de detección mediante inteligencia artificial superó el 97%.

Entre los contenidos más sancionados aparecen material sexual no permitido, contenidos peligrosos y promoción de armas.

¿Qué rol tuvo la inteligencia artificial en la detección de fraudes publicitarios?

El punto más sensible del informe de Google está en el combate contra las estafas digitales.

La inteligencia artificial no solo filtró anuncios engañosos, sino que también permitió identificar patrones de comportamiento asociados a redes de fraude organizadas. Esto derivó en la suspensión de cuentas vinculadas a actividades fraudulentas y en la eliminación masiva de anuncios sospechosos.

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En total, se suspendieron más de 24,9 millones de cuentas de anunciantes y se restringieron otros 4.800 millones de anuncios adicionales.

Google inteligencia artificial: ¿Qué cambia para los usuarios y anunciantes?

Para los usuarios, el resultado es un entorno más limpio y menos expuesto a estafas o publicidad engañosa. Para los anunciantes legítimos, la mejora en los sistemas de detección redujo falsos positivos y agilizó procesos.

Sin embargo, el crecimiento del uso de inteligencia artificial también abre un debate de fondo, cuánto poder de decisión debe tener un sistema automatizado sobre el ecosistema digital global.

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