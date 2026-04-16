El Futuro del Trabajo: Adaptación y Nuevas Habilidades

ELFUTURODELTRABAJOADAPTACIONYNUEVASHABILIDADESFOTO3 La Inteligencia Artificial (IA) continúa con sus fuertes avances y amenaza con dejar afuera del mapa del trabajo el 65% de sus habilidades antes del 2030.

En este contexto, el desajuste entre formación y empleo empieza a ser un problema estructural. Empresas en la región ya advierten dificultades para encontrar talento con las competencias adecuadas, mientras que muchos profesionales enfrentan la necesidad de reconvertirse en plazos cada vez más cortos.

Frente a este nuevo mapa del trabajo, especialistas coinciden en que la clave no está solo en adquirir conocimientos, sino en desarrollar capacidades transferibles y sostenibles en el tiempo. En ese sentido, desde Pearson señalan que “la educación debe evolucionar para preparar a las personas para un mundo donde la inteligencia artificial será parte central del trabajo y del aprendizaje”.

ELFUTURODELTRABAJOADAPTACIONYNUEVASHABILIDADESFOTO4 La Inteligencia Artificial (IA) continúa con sus fuertes avances y amenaza con dejar afuera del mapa del trabajo el 65% de sus habilidades antes del 2030.

Cinco claves para adaptarse al nuevo mapa del trabajo

1. Aprender a aprender

Más que acumular conocimientos, el diferencial estará en la capacidad de incorporar nuevas habilidades de forma constante. Desarrollar hábitos de aprendizaje continuo será clave.

2. Integrar la inteligencia artificial como aliada

No se trata de evitarla, sino de saber usarla. Entender cómo funciona, cuestionar sus resultados y aplicarla en el trabajo diario será una competencia central.

3. Fortalecer habilidades humanas

Pensamiento crítico, comunicación, empatía y toma de decisiones serán cada vez más valoradas frente a tareas automatizables.

4. Desarrollar perfiles híbridos

La combinación de habilidades técnicas con conocimiento del negocio o la industria será uno de los diferenciales más buscados.

5. Pensar la carrera como un proceso dinámico

Las trayectorias lineales pierden peso. Adaptarse implicará reinventarse varias veces a lo largo de la vida profesional.

El cambio ya no es una tendencia

El cambio ya no es una tendencia: es una realidad que redefine las reglas del juego. Mientras algunas habilidades pierden relevancia, otras emergen con fuerza en un escenario donde la tecnología avanza más rápido que los sistemas educativos y laborales.

La diferencia estará en quiénes logren adaptarse a tiempo. En un mundo donde el conocimiento se vuelve rápidamente obsoleto, la capacidad de reinventarse deja de ser una opción para convertirse en la principal herramienta de supervivencia profesional. “La educación debe preparar a las personas para un mundo donde la inteligencia artificial será parte central tanto del aprendizaje como del trabajo”, finalizan desde Pearson.

Acerca de Pearson

Pearson tiene un propósito simple: ayudar a las personas a vivir la vida que imaginan a través del aprendizaje. La empresa cree que cada oportunidad de aprender es una oportunidad para avanzar personalmente. Es por eso que aproximadamente 18,000 de sus empleados están comprometidos en crear experiencias de aprendizaje vibrantes y enriquecedoras, diseñadas para tener un impacto positivo en la vida diaria. Somos el líder mundial en soluciones de aprendizaje permanente, sirviendo a clientes en casi 200 países con contenido digital, evaluaciones, calificaciones y datos.

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