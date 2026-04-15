El CEO de la empresa Bliss Buenos Aires, Martín Maderna, brindó su punto de vista acerca del desafío de emprender, de la “nueva lógica del Real State en Argentina” en vísperas de celebrarse este jueves (16/04) el Día Mundial del Emprendimiento. De ahí, Maderna reflexionó en que esta fecha “trasciende el calendario para instalar una pregunta de fondo: ¿qué significa hoy emprender en Argentina cuando el contexto desafía cada decisión?”.
MARTÍN MADERNA
La nueva lógica del Real State: Más allá de los metros cuadrados
Martín Maderna, CEO de Bliss Buenos Aires, opinó acerca del desafío de emprender y de la “nueva lógica del Real State en Argentina”.
Lejos de las narrativas, emprender es cada vez más un ejercicio de liderazgo estratégico que implica tomar definiciones en entornos volátiles, recalibrar el rumbo en tiempo real y sostener una visión de largo plazo incluso cuando las condiciones invitan a lo contrario.
Los desafíos del desarrollo inmobiliario
Dentro de ese panorama, el desarrollo inmobiliario presenta desafíos particulares. No se trata únicamente de construir, sino de anticipar. Anticipar dinámicas económicas, interpretar nuevas formas de habitar y gestionar recursos con precisión en escenarios de alta incertidumbre. Donde cada decisión es estructural: impacta no solo en el negocio, sino en la calidad de vida de las personas y en la configuración misma de la ciudad.
Sin embargo, es precisamente en este contexto donde comienzan a consolidarse nuevas miradas. En Zona Norte, ciertos desarrollos están dejando atrás una lógica centrada exclusivamente en el producto para evolucionar hacia propuestas integrales, donde el valor ya no se mide solo en metros cuadrados, sino en experiencia, entorno y estilo de vida. Bliss Buenos Aires es un claro ejemplo de esta transformación: un proyecto que articula diseño, funcionalidad y paisaje, con una mirada puesta en el largo plazo y en la construcción de valor sostenido. En ese sentido, no solo busca responder a una demanda existente, sino también adelantarse a ella, proponiendo una forma de habitar donde el bienestar, la conexión con el entorno y la calidad del tiempo cotidiano ocupan un lugar central.
El rol del emprendedor
Este cambio de paradigma redefine también el rol del emprendedor. Ya no es solo quien impulsa un negocio, sino quien interpreta tendencias sociales, tecnológicas y culturales para traducirlas en propuestas concretas. Entender cómo evoluciona el habitar, cómo incide la tecnología en la vida cotidiana y qué demandan las nuevas generaciones deja de ser una ventaja para convertirse en una condición necesaria. En proyectos como Bliss, esa lectura se traduce en decisiones concretas de diseño, servicios y planificación, que buscan sostener su vigencia más allá del momento en que se desarrollan.
El ecosistema argentino exige una capacidad de adaptación permanente. Costos dinámicos, acceso restringido al financiamiento y marcos regulatorios en constante revisión obligan a operar con agilidad y criterio. Pero es justamente allí donde se construyen las verdaderas ventajas competitivas: resiliencia, lectura estratégica y capacidad de ejecución bajo presión. En ese terreno, iniciativas como Bliss ponen en juego no solo una propuesta inmobiliaria, sino también una forma de gestionar proyectos complejos con consistencia y visión de futuro.
El significado del Día del Emprendedor
En definitiva, el Día Mundial del Emprendimiento no es solo una instancia de reconocimiento. Es una invitación a poner en valor a quienes, desde distintos sectores, asumen el desafío de proyectar futuro en contextos complejos. Porque emprender hoy, especialmente en industrias como la inmobiliaria, no es solo desarrollar negocios: es diseñar ciudad, anticipar formas de vida y construir legado.
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