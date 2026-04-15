La nueva lógica del Real State: Más allá de los metros cuadrados

El ecosistema argentino exige una capacidad de adaptación permanente. Costos dinámicos, acceso restringido al financiamiento y marcos regulatorios en constante revisión obligan a operar con agilidad y criterio. Pero es justamente allí donde se construyen las verdaderas ventajas competitivas: resiliencia, lectura estratégica y capacidad de ejecución bajo presión. En ese terreno, iniciativas como Bliss ponen en juego no solo una propuesta inmobiliaria, sino también una forma de gestionar proyectos complejos con consistencia y visión de futuro.

MARTINMADERNALANUEVALOGICADELREALSTATEMASALLADELOSMETROSCUADRADOSFOTO3 Martín Maderna, CEO de Bliss Buenos Aires, opinó acerca del desafío de emprender y de la “nueva lógica del Real State en Argentina”.

El significado del Día del Emprendedor

En definitiva, el Día Mundial del Emprendimiento no es solo una instancia de reconocimiento. Es una invitación a poner en valor a quienes, desde distintos sectores, asumen el desafío de proyectar futuro en contextos complejos. Porque emprender hoy, especialmente en industrias como la inmobiliaria, no es solo desarrollar negocios: es diseñar ciudad, anticipar formas de vida y construir legado.

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