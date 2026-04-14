Las preciosas termas de Argentina que ofrecen descuentos del 60% y están arrasando

Además, este complejo cuenta con:

Hidromasajes

Spa y áreas de relax

Canchas de tejo

Sesiones de aquagym y elongación

Sectores de descanso con vistas al río Uruguay

Teniendo en cuenta los descuentos, el valor de la entrada para jubilados queda en $8000. Un precio muy económico teniendo en cuenta lo que sale realizar una escapada turística hoy en día. Además si estás pensando en ir en familia los valores no son tan descabellados: el ticket general a partir de los 10 años está $20.000, menores de 3 a 10 pagan $5700. Aquellas personas con discapacidad que presenten el CUD acceden de forma gratuita. No hay mejor plan que ir a unas termas y no gastar una fortuna.

Lo mejor de este complejo es que acepta todo tipo de formas de pago, incluso QR o tarjetas de crédito. Así podes organizar tu viaje con tranquilidad y conocer un complejo termal del que todos hablan y sin duda es de los favoritos para los turistas.

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