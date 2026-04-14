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Las preciosas termas de Argentina que ofrecen descuentos del 60% y están arrasando
Argentina tiene unas termas espectaculares para ir a pasar el día o un fin de semana. Estas tienen con descuentos imperdibles durante el otoño.
Nada mejor que desconectar de la rutina y la ciudad por algunos días. Las termas proponen una escapada de disfrute, relajación y un ambiente ideal para que la mente se despeje de todo. Por esa razón no podes dejar de aprovechar estos descuentos que nadie se quiere perder.
Las termas con descuentos que todos quieren visitar
A pocas horas de Buenos Aires, pero ya en la provincia de Entre Ríos, se encuentran las termas de Colón. Este complejo se ubica en un entorno natural que genera muchísima paz y te obliga a relajarte como nunca. Además están frente al río Uruguay, lo cual las hace todavía más únicas e ideales para ir con toda la familia.
La particularidad de estas termas es que ofrecen descuentos muy suculentos para jubilados. El ahorro es de un 60% y queda un valor sumamente accesible para que ellos también disfruten y puedan acceder a este tipo de escapadas sin gastar una cantidad de dinero que muchas veces no tienen. El complejo es perfecto para toda la familia y proporciona las mayores comodidades.
Lo que hace únicas a estas termas es que se trata de un complejo muy grande, con instalaciones de primer nivel y un entorno natural único del cual nadie se quiere ir. Las mismas cuentan con 13 piletas de agua meso termales, donde las temperaturas abarcan los 32 hasta los 40 grados. Se sabe perfectamente que esto es ideal para evitar dolores, relajarse, mejorar la circulación y vivir un momento agradable.
Además, este complejo cuenta con:
- Hidromasajes
- Spa y áreas de relax
- Canchas de tejo
- Sesiones de aquagym y elongación
- Sectores de descanso con vistas al río Uruguay
Teniendo en cuenta los descuentos, el valor de la entrada para jubilados queda en $8000. Un precio muy económico teniendo en cuenta lo que sale realizar una escapada turística hoy en día. Además si estás pensando en ir en familia los valores no son tan descabellados: el ticket general a partir de los 10 años está $20.000, menores de 3 a 10 pagan $5700. Aquellas personas con discapacidad que presenten el CUD acceden de forma gratuita. No hay mejor plan que ir a unas termas y no gastar una fortuna.
Lo mejor de este complejo es que acepta todo tipo de formas de pago, incluso QR o tarjetas de crédito. Así podes organizar tu viaje con tranquilidad y conocer un complejo termal del que todos hablan y sin duda es de los favoritos para los turistas.
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