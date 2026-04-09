Una aerolínea muy conocida y utilizada por los argentinos lanzó vuelos al exterior a un valor que nadie puede creer. Se trata de un destino soñado y muy de moda en este 2026, que ya destronó a un clásico paradisíaco que viene siendo furor hace años. Los precios son imbatibles.
DESDE ARGENTINA
Aerolínea lanzó vuelos internacionales a precios ultra bajos y con cuotas sin interés
Una famosa aerolínea lanzó vuelos a un destino soñado, con precios que nadie puede creer y con cuotas sin interés. Todos están como locos.
Si tenés pensado viajar al exterior pero todavía no sabés a qué destino ir o planeas unas vacaciones para relajar y estar en un lugar soñado, entonces no dudes en chequear los precios de esta aerolínea. Te vas a sorprender ya que con ese valor vas a poder conocer un destino irreal.
Aerolíneas Argentinas lanzó vuelos ganga al exterior
La aerolínea de bandera, Aerolíneas Argentinas, lanzó una serie de pasajes a precios únicos. El destino central es Aruba, un lugar en el Caribe que es de ensueño y que se popularizó muchísimo en los últimos meses. Incluso supo destronar a República Dominicana, otro sitio que eligen millones de argentinos.
En esta oportunidad Aerolíneas Argentinas lanzó vuelos a Aruba por menos de 1 millón de pesos. Los precios comienzan en 649 dólares ida y vuelta con equipaje de mano incluido, pero se puede elevar el costo si comenzás a sumar extras como valija para despachar u otro tipo de comodidades. Sin duda es un precio para aprovechar.
Con ese precio y teniendo en cuenta la cotización del dólar oficial, que oscila entre los 1400 y 1470 pesos, el pasaje quedaría en menos de 1 millón. Lo bueno es que es ida y vuelta y con carry on para cada uno de los pasajeros. Sabiendo que es un destino paradisíaco y playero, no se necesita viajar con tantas prendas.
Cabe aclarar que esta promoción estará disponible en el sitio web oficial de Aerolíneas Argentinas hasta el próximo domingo 12 de abril. Además, los pasajes deberán sacarse para viajar hasta el 30 de junio de 2026, no corresponde para después de esas fechas ya que comienza otra temporada.
Vuelos al exterior en cuotas con Aerolíneas Argentinas
Por si fuera poca toda esta información, Aerolíneas Argentinas también confirmó que estos pasajes se van a poder pagar en cuotas sin interés con distintas tarjetas bancarias. Si bien el turismo en el exterior no puede ser financiado, esta vez sí es posible y deja a todos con amplias posibilidades de volar a Aruba.
Aquellos que tengan estos bancos Banco Nación, Banco Provincia, Banco Galicia, BBVA, Macro o emisora American Express podrán acceder a una financiación de hasta 12 cuotas sin interés. Ideal para aprovechar y tener unas buenas vacaciones en el paraíso. Teniendo en cuenta el valor en pesos, que es aproximadamente de $950.000, las cuotas serían de unos $77.000. Una oportunidad única.
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