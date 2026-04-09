Aerolínea lanzó vuelos internacionales a precios ultra bajos y con cuotas sin interés

Cabe aclarar que esta promoción estará disponible en el sitio web oficial de Aerolíneas Argentinas hasta el próximo domingo 12 de abril. Además, los pasajes deberán sacarse para viajar hasta el 30 de junio de 2026, no corresponde para después de esas fechas ya que comienza otra temporada.

Vuelos al exterior en cuotas con Aerolíneas Argentinas

Por si fuera poca toda esta información, Aerolíneas Argentinas también confirmó que estos pasajes se van a poder pagar en cuotas sin interés con distintas tarjetas bancarias. Si bien el turismo en el exterior no puede ser financiado, esta vez sí es posible y deja a todos con amplias posibilidades de volar a Aruba.

Aquellos que tengan estos bancos Banco Nación, Banco Provincia, Banco Galicia, BBVA, Macro o emisora American Express podrán acceder a una financiación de hasta 12 cuotas sin interés. Ideal para aprovechar y tener unas buenas vacaciones en el paraíso. Teniendo en cuenta el valor en pesos, que es aproximadamente de $950.000, las cuotas serían de unos $77.000. Una oportunidad única.

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