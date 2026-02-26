La empresa constructora Bliss Buenos Aires anunció este último miércoles 25/02 que el edificio Marina se acerca a su etapa final en Zona Norte que se encuentra emplazado en el punto estratégico de las localidades de Tigre y San Fernando a pocos minutos de la Capital Federal.
Bliss Buenos Aires: Etapa final para la innovadora propuesta del edificio Marina
Bliss Buenos Aires anunció que el edificio Marina se acerca a su etapa final de construcción en Zona Norte entre las localidades de Tigre y San Fernando.
Bliss Buenos Aires es una empresa que redefine el concepto residencial, el bienestar y la calidad de vida en la zona norte, consolida su primer desarrollo como un referente de arquitectura contemporánea sobre el ramal Tigre. A solo 15 minutos de la Ciudad de Buenos Aires, el proyecto integra arquitectura, paisaje y sostenibilidad en un entorno concebido para el presente y proyectado hacia el futuro.
La propuesta de Bliss Buenos Aires con la construcción del edificio Marina
Con más de 10 hectáreas intervenidas y una ubicación estratégica en San Fernando, Bliss Buenos Aires se posiciona entre las propuestas residenciales más innovadoras del mercado inmobiliario argentino, destacándose por su diseño, excelencia constructiva, conexión con la naturaleza y una propuesta integral de amenities.
El desarrollo incorpora una gran laguna central integrada al paisaje, amplios espacios verdes de uso común, áreas deportivas, sectores de encuentro y estacionamientos de cortesía, configurando un entorno residencial que combina naturaleza, comodidad y funcionalidad.
¿Cuáles son las características del edificio Marina?
Entre sus amenities premium se incluyen piscina de borde infinito, SUM, espacios de coworking, spa y seguridad 24hs. Además, el Edificio Marina contará con un paseo comercial que integrará un gimnasio SportClub de categoría elite, equipado con piscina semiolímpica climatizada, sector de musculación y clases, junto con propuestas gastronómicas, café de especialidad, heladería y un wellness center, fortaleciendo una experiencia orientada al bienestar integral.
En este contexto, el Edificio Marina transita su tramo final de obra, alineado con el espíritu de Bliss Buenos Aires: vivir con diseño e invertir con sentido. El emprendimiento es impulsado por P&R Desarrollos, con diseño arquitectónico de MRA+A y construcción a cargo de Grupo PECAM, articulando experiencia y altos estándares de ejecución que garantizan calidad, durabilidad y precisión constructiva.
En abril de 2026 se entregarán las primeras unidades residenciales
“Cada avance reafirma que no solo desarrollamos unidades: creamos hogares y comunidad. Marina propone una habitabilidad pensada para la vida cotidiana, con calidad tangible, visión de largo plazo y una oportunidad sólida para quienes buscan invertir en su futuro”, señaló Martín Maderna, CEO de Bliss Buenos Aires.
Las primeras unidades residenciales comenzarán a entregarse a partir de abril de 2026, junto con la apertura del paseo comercial y el gimnasio en los meses posteriores.
Con una ubicación estratégica sobre el ramal Tigre, Bliss Buenos Aires reafirma su solidez constructiva y su valor a largo plazo dentro de una de las zonas con mayor proyección residencial del norte del Gran Buenos Aires.
