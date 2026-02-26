ABB Argentina superó las 28.000 horas de ingeniería exportadas al mundo

ABB2 ABB batió un nuevo récord y aumentó su proyección global con más de 28.000 horas de ingeniería exportadas al mundo.

Este crecimiento del 27% respecto a 2024 no solo refleja la expansión de ABB Argentina, sino la confianza que clientes internacionales depositan en el know-how, la calidad técnica y la capacidad de respuesta desarrollados localmente.

“Este logro es una clara demostración de nuestro talento humano, su dedicación y capacidad técnica. Superar las 28 mil horas de exportación de servicios de ingeniería no solo habla del crecimiento de ABB Argentina, sino también de la confianza que el mundo deposita en el conocimiento que se desarrolla localmente. En un mercado globalizado, competimos y crecemos gracias a nuestra calidad, resiliencia y confiabilidad”, señaló Giselle Somale, Country Holding Officer de ABB Argentina.

Competitividad global: cinco factores diferenciadores: ¿Qué hace que clientes de distintos continentes elijan a ABB Argentina para proyectos críticos?

1- Talento humano de clase mundial: Equipos especializados con formación técnica de excelencia, capacidad de adaptación a contextos diversos y dominio de tecnologías de vanguardia.

2- Calidad técnica probada: Estándares globales ABB aplicados con rigurosidad, asegurando soluciones confiables para proyectos de alta complejidad.

3- Resiliencia operativa: Capacidad demostrada para entregar en contextos desafiantes, cumpliendo plazos y especificaciones sin comprometer calidad.

4- Disponibilidad y respuesta rápida: Soporte continuo y capacidad de respuesta ágil que genera confianza en clientes de múltiples zonas horarias.

Estos factores posicionan a AROPC como uno de los principales Centros de Operaciones (OPC) de ABB en el mundo, siendo parte de una cadena de valor junto a otros “hubs” muy competitivos de ABB como los de India y República Checa.

“Llevamos adelante una estrategia de exportación de servicios de ingeniería que posiciona a ABB Argentina como un actor clave en la operación global. Competimos con el mundo y ganamos gracias a la calidad de nuestro talento, nuestra capacidad de innovación y nuestra resiliencia operativa”, apuntó Guillermo Lamana, Engineering Manager para el HUB.

Cadena de valor global: Argentina como protagonista

En el marco del actual contexto económico global, la exportación de servicios de ingeniería desde Argentina contribuye significativamente a la balanza comercial de la operación local y posiciona a la región como un actor relevante en el mercado global de servicios basados en conocimiento.

La exportación de servicios en 2025 se concentró principalmente en la unidad de negocio de Automation, a través de su operación de ingeniería y servicios OPC, desde donde equipos especializados brindan soporte remoto y desarrollo de soluciones para proyectos industriales como dijimos, en distintas regiones del mundo.

Desde Argentina, los profesionales de ABB participan en iniciativas vinculadas a la automatización, digitalización y optimización de procesos, aportando conocimiento técnico de alto valor a operaciones globales, con foco en sostenibilidad, eficiencia energética y seguridad operativa.

Este modelo de negocios permite a ABB integrar talento argentino a proyectos de transformación tecnológica global, acompañando los procesos de digitalización e innovación que atraviesan las industrias a nivel mundial.

Visión de futuro: Argentina en la revolución industrial

“Nuestra operación en Argentina tiene todas las condiciones para seguir este camino protagonista en la continua revolución industrial signada por la Inteligencia Artificial y Sostenibilidad en el proceso productivo para el eficiente uso de recursos naturales. El talento, la formación, la capacidad de adaptación y la resiliencia son diferenciales que nos permiten integrarnos a cadenas globales de valor y generar soluciones con impacto internacional. En un mundo donde la competencia es feroz, Argentina demuestra que puede competir y ganar proyectos de alta tecnología”, agregó Somale.

De cara al 2026, ABB Argentina se propone redoblar esta apuesta, con objetivos aún más ambiciosos en materia de colaboración global, desarrollo de capacidades y expansión de su aporte a proyectos internacionales, reafirmando su compromiso con la excelencia técnica y la innovación.

“Nuestro compromiso es claro: seguir demostrando que desde Argentina se puede competir con el mundo en servicios de ingeniería de alta complejidad, con talento local, innovación constante y una cultura de excelencia que nos distingue”, concluyó Lamana.

Sobre ABB Argentina

ABB es líder mundial en tecnologías de electrificación y automatización que permiten un futuro más sostenible y eficiente. Con más de 100 años de presencia en Argentina, la compañía cuenta con una planta industrial en Tucumán dedicada a la fabricación de productos de baja y media tensión con exportación al mundo, y un hub de ingeniería (AROPC) que brinda servicios a proyectos globales. ABB Argentina es parte de una red global de más de 105,000 colaboradores en más de 100 países.

Acerca de ABB Automation

La unidad de negocio Automation de ABB desempeña un rol clave en la transformación de los procesos industriales a nivel global, impulsando la automatización, digitalización y optimización de operaciones en múltiples sectores. A través de soluciones de ingeniería, software y servicios avanzados, Automation acompaña a las industrias en la mejora de su eficiencia operativa, confiabilidad y desempeño, integrando tecnologías innovadoras desarrolladas por ABB y soluciones interoperables con terceros

