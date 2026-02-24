Novedad: Stripe se interesó por PayPal

Stripe Inc. está considerando adquirir la totalidad o partes de PayPal Holdings Inc., según personas familiarizadas con el asunto, informó Bloomberg. Pero las negociaciones son iniciales, se aclaró.
Stripe es una plataforma tecnológica líder para la gestión de pagos en línea, que permite a empresas de todos los tamaños aceptar tarjetas de crédito, débito, transferencias y billeteras digitales (Apple Pay, Google Pay) de forma segura en sus sitios web o aplicaciones. Funciona como un intermediario seguro entre el banco del cliente y la cuenta de la empresa, cobrando comisiones por venta sin cuotas fijas mensuals
Stripe es una creación de los hermanos irlandeses Patrick Collison y John Collison, en 2010.
Fundada a finales de la década de 1990, PayPal fue pionera en el sector de los pagos digitales. Desde entonces, ha tenido dificultades para modernizar sus tecnologías de pago, a medida que rivales como Apple Inc. y Alphabet Inc. le han arrebatado cuota de mercado.
El expresidente de la junta directiva de PayPal, Enrique Lores , asumirá su nuevo cargo como presidente y director ejecutivo el 01/03, en reemplazo de Alex Chriss , quien fue destituido como director ejecutivo este mes. David Dorman fue nombrado para reemplazar a Lores como presidente de la junta directiva.
Las ganancias y los ingresos de la compañía en el 4to. trimestre no alcanzaron las estimaciones de los analistas, según los resultados del período que también mostraron una desaceleración continua en el volumen de pagos.
La oferta
Stripe, que es una empresa de capital cerrado y está entre las más valiosas de la industria, ha expresado un interés preliminar en una posible adquisición del pionero de los pagos digitales o de sus activos, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque el asunto es privado.
Las deliberaciones son preliminares y no hay certeza de que se concrete una transacción, dijeron las personas..
Stripe anunció que había alcanzado una valoración de US$ 159.000 millones en una oferta pública de adquisición de empleados.
“PayPal, obviamente, ha pasado por momentos difíciles en los últimos años y el panorama ha cambiado bastante con Apple Pay, Google Pay y todo eso”, declaró Collison, presidente de Stripe, en una entrevista esta semana. “No puedo hablar de ninguna hipótesis de fusiones y adquisiciones, pero definitivamente lo han pasado mal”.
Más noticias en Urgente24
Dos multimillonarios amigos de Scott Bessent y Luis Caputo apuestan por YPF
Presidenta de México niega que la trasladaran a buque en el Pacífico tras muerte de "El Mencho"
¿Qué se sabe de Juliana Awada y el Rey Felipe?
Fate, Stellantis, Tres Arroyos, Metalfor, Corona, Paty, Verónica, Marengo, La Anónima, La Paila...
Telefe en llamas: Gritos, portazo y una acusación que dejó temblando al canal