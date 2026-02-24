Novedad: Stripe se interesó por PayPal

Las ganancias y los ingresos de la compañía en el 4to. trimestre no alcanzaron las estimaciones de los analistas, según los resultados del período que también mostraron una desaceleración continua en el volumen de pagos.

La oferta

Stripe, que es una empresa de capital cerrado y está entre las más valiosas de la industria, ha expresado un interés preliminar en una posible adquisición del pionero de los pagos digitales o de sus activos, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque el asunto es privado.

Las deliberaciones son preliminares y no hay certeza de que se concrete una transacción, dijeron las personas..

Stripe anunció que había alcanzado una valoración de US$ 159.000 millones en una oferta pública de adquisición de empleados.

“PayPal, obviamente, ha pasado por momentos difíciles en los últimos años y el panorama ha cambiado bastante con Apple Pay, Google Pay y todo eso”, declaró Collison, presidente de Stripe, en una entrevista esta semana. “No puedo hablar de ninguna hipótesis de fusiones y adquisiciones, pero definitivamente lo han pasado mal”.

