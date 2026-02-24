Posible emboscada con bolas de nieve contra policías en Manhattan (NYC)

Como todos los trabajadores de la ciudad, han estado afuera en medio de una tormenta de nieve histórica, manteniendo a los neoyorquinos a salvo y el tránsito en movimiento. Como todos los trabajadores de la ciudad, han estado afuera en medio de una tormenta de nieve histórica, manteniendo a los neoyorquinos a salvo y el tránsito en movimiento.

“Si alguien tiene que recibir una bola de nieve, que sea yo”, agregó el alcalde en X.

Según medios locales, el incidente ocurrió cuando se distorsionó una pelea de bolas de nieve organizada–que reunió a cientos de personas aprovechando el clima invernal–, justo cuando las condiciones climáticas empezaban a mejorar el lunes por la tarde.

Los policías que acudieron al lugar fueron rápidamente hostigados y alcanzados con bolas de nieve a corta distancia mientras patrullaban el parque.

Los servicios de emergencias médicas (EMS) acudieron al lugar y trasladaron a varios agentes al hospital para recibir tratamiento. Se encontraban en condición estable. Hasta el momento no se han realizado arrestos en relación con los ataques con bolas de nieve y el incidente continúa bajo investigación.

Críticas opositoras a Mamdani

Tras el incidente, el exgobernador de Nueva York y contendiente en las últimas elecciones para alcalde, Andrew Cuomo, y el exalcalde Eric Adams apuntaron rápidamente contra Mamdani, acusándolo de fomentar este tipo de acciones en su historial de retórica dura contra la policía.

“Esto es vergonzoso”, escribió Cuomo en su cuenta de X, acusando además al flamante alcalde de haber “marcado el tono” con sus “antecedentes de llamar a la policía ‘racista, malvada, perversa y corrupta’”.

“Las palabras tienen consecuencias. Estamos viendo eso en el creciente irrespeto hacia las fuerzas del orden; tal como lo hemos visto en el aumento del antisemitismo.

Eric Adams

Adams también se sumó a las críticas, insinuando que el alcalde y otros dirigentes habían dado un “terrible ejemplo”.

“Ver a oficiales siendo bombardeados con bolas de nieve mientras están bajo un clima brutal protegiendo esta ciudad debería enfurecer a todos los neoyorquinos. Es un comportamiento repugnante”, arremetió el exalcalde en X.

“Y los políticos que constantemente atacan a la policía y se niegan a respaldarla están dando un ejemplo terrible. El liderazgo importa. El tono importa”, insistió Adams.

