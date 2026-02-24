El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, fue duramente criticado después de que varios agentes de la policía fueran alcanzados por bolas de nieve el lunes (23/02) mientras respondían un llamado por un grupo que presuntamente causaba disturbios en un parque de Manhattan.
CONFUSO EPISODIO
Posible emboscada con bolas de nieve contra policías en Manhattan (NYC)
El confuso episodio ocurrió en un parque de Manhattan. Dejó policías heridos. Críticas de la oposición al alcalde, Zohran Mamdani.
Los oficiales fueron enviados a Washington Square Park poco después de las 16 hora local (14 en la Argentina) para intervenir ante una numerosa multitud, según informó un vocero de la Policía de Nueva York (NYPD).
Cuando la policía llegó al lugar, la multitud estaba arrojando bolas de nieve, informó la institución, que agregó que algunos agentes fueron impactados en la cara.
La comisionada (jefa) de NYPD afirmó en X
Qué dijo Mamdani sobre el incidente
Horas más tarde, Mamdani se refirió a los hechos y pidió “respeto” a los oficiales, quienes
“Si alguien tiene que recibir una bola de nieve, que sea yo”, agregó el alcalde en X.
Según medios locales, el incidente ocurrió cuando se distorsionó una pelea de bolas de nieve organizada–que reunió a cientos de personas aprovechando el clima invernal–, justo cuando las condiciones climáticas empezaban a mejorar el lunes por la tarde.
Los policías que acudieron al lugar fueron rápidamente hostigados y alcanzados con bolas de nieve a corta distancia mientras patrullaban el parque.
Los servicios de emergencias médicas (EMS) acudieron al lugar y trasladaron a varios agentes al hospital para recibir tratamiento. Se encontraban en condición estable. Hasta el momento no se han realizado arrestos en relación con los ataques con bolas de nieve y el incidente continúa bajo investigación.
Críticas opositoras a Mamdani
Tras el incidente, el exgobernador de Nueva York y contendiente en las últimas elecciones para alcalde, Andrew Cuomo, y el exalcalde Eric Adams apuntaron rápidamente contra Mamdani, acusándolo de fomentar este tipo de acciones en su historial de retórica dura contra la policía.
“Esto es vergonzoso”, escribió Cuomo en su cuenta de X, acusando además al flamante alcalde de haber “marcado el tono” con sus “antecedentes de llamar a la policía ‘racista, malvada, perversa y corrupta’”.
“Las palabras tienen consecuencias. Estamos viendo eso en el creciente irrespeto hacia las fuerzas del orden; tal como lo hemos visto en el aumento del antisemitismo.
Eric Adams
Adams también se sumó a las críticas, insinuando que el alcalde y otros dirigentes habían dado un “terrible ejemplo”.
“Ver a oficiales siendo bombardeados con bolas de nieve mientras están bajo un clima brutal protegiendo esta ciudad debería enfurecer a todos los neoyorquinos. Es un comportamiento repugnante”, arremetió el exalcalde en X.
“Y los políticos que constantemente atacan a la policía y se niegan a respaldarla están dando un ejemplo terrible. El liderazgo importa. El tono importa”, insistió Adams.
