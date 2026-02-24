La actividad económica creció 3,5% interanual en diciembre del 2025, según los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), del INDEC. Esto se dio gracias a una muy buena cosecha de trigo, que impulsó al sector agropecuario. Una vez más, los sectores que crecieron fueron los capital intensivos. El EMAE también creció 2,8% mensual.
ACTIVIDAD DUAL
Con Javo, siempre gana el capital
El gobierno de Javier Milei festejó los datos del EMAE de diciembre. ¿Cómo le fue a los diferentes sectores?
Crecimiento por sectores
Los sectores con mayor incidencia en el crecimiento del EMAE fueron el agro, los impuestos y la intermediación financiera.
La Agricultura, ganadería, caza y silvicultura creció 32,2% interanual, mientras que los impuestos netos de subsidio crecieron 5,2% y los servicios financieros lo hicieron por 14,1%. Entre los tres, aportaron un crecimiento de 3,3% interanual.
Además, tuvieron un aumento de la actividad la Pesca (18,3%), Electricidad, agua y gas (10,7%), Explotación de minas y canteras (9,1%), entre otras.
Del otro lado, los sectores perdedores del 2025 fueron la Industria Manufacturera, cuya actividad cayó 3,9% interanual, el Comercio, con una baja de 1,3%, la Administración pública, que registró un descenso de 1,1% y Hoteles y Restaurantes, disminuyó 1,5%.
Empleo por sector
Es sabido el entusiasmo de este gobierno por los sectores extractivos y el financiero. Luego de conocerse el EMAE, el presidente Javier Milei festejó en redes sociales el auspicioso número emitido por un INDEC recientemente renovado.
Abocado a lo macro, el primer mandatario se concentra en que los números cierren, pero si se analiza el dato cualitativamente, se ve que los sectores que crecieron fueron los capital intensivos, y los que tuvieron una caída en la actividad fueron los intensivos en trabajo.
Según datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (STEySS), el sector que más puestos de trabajo registró en el segundo trimestre del 2025 (último dato desagregado) fue Comercio al por mayor y menor, con 19% de todos los puestos en el sector privado. Lo siguió la Industria manufacturera, con 18% del total, y servicios inmobiliarios y empresariales, con 14%.
Los sectores que más crecieron en actividad en diciembre 2025 según el EMAE, emplearon al 5% (Agricultura, ganadería, caza y silvicultura) y 2%, Intermediación Financiera y otros servicios.
Aún con crecimiento en la actividad de algunos sectores, los empresarios agropecuarios alertan por la necesidad de crédito y medidas específicas para el sector.
En los últimos meses, la caída en la actividad industrial y del comercio se reflejó en el cierre de empresas y fábricas, como Fate. El costo social de estos cierres es demasiado grande. Expone la necesidad de menores tasas de interés para promover el crédito y el consumo, que impulsen sectores clave de la economía y de la base social argentina.
