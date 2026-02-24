urgente24
Con Javo, siempre gana el capital

El gobierno de Javier Milei festejó los datos del EMAE de diciembre. ¿Cómo le fue a los diferentes sectores?

24 de febrero de 2026 - 19:51
Con Javier Milei, la ganancia es de los sectores capital intensivos.

La actividad económica creció 3,5% interanual en diciembre del 2025, según los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), del INDEC. Esto se dio gracias a una muy buena cosecha de trigo, que impulsó al sector agropecuario. Una vez más, los sectores que crecieron fueron los capital intensivos. El EMAE también creció 2,8% mensual.

Crecimiento por sectores

Los sectores con mayor incidencia en el crecimiento del EMAE fueron el agro, los impuestos y la intermediación financiera.

La Agricultura, ganadería, caza y silvicultura creció 32,2% interanual, mientras que los impuestos netos de subsidio crecieron 5,2% y los servicios financieros lo hicieron por 14,1%. Entre los tres, aportaron un crecimiento de 3,3% interanual.

Además, tuvieron un aumento de la actividad la Pesca (18,3%), Electricidad, agua y gas (10,7%), Explotación de minas y canteras (9,1%), entre otras.

image
EMAE diciembre 2025 interanual por sector. Fuente: INDEC.

Del otro lado, los sectores perdedores del 2025 fueron la Industria Manufacturera, cuya actividad cayó 3,9% interanual, el Comercio, con una baja de 1,3%, la Administración pública, que registró un descenso de 1,1% y Hoteles y Restaurantes, disminuyó 1,5%.

Empleo por sector

Es sabido el entusiasmo de este gobierno por los sectores extractivos y el financiero. Luego de conocerse el EMAE, el presidente Javier Milei festejó en redes sociales el auspicioso número emitido por un INDEC recientemente renovado.

image
El presidente Javier Milei festejó el dato del EMAE en X.

Abocado a lo macro, el primer mandatario se concentra en que los números cierren, pero si se analiza el dato cualitativamente, se ve que los sectores que crecieron fueron los capital intensivos, y los que tuvieron una caída en la actividad fueron los intensivos en trabajo.

Según datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (STEySS), el sector que más puestos de trabajo registró en el segundo trimestre del 2025 (último dato desagregado) fue Comercio al por mayor y menor, con 19% de todos los puestos en el sector privado. Lo siguió la Industria manufacturera, con 18% del total, y servicios inmobiliarios y empresariales, con 14%.

Los sectores que más crecieron en actividad en diciembre 2025 según el EMAE, emplearon al 5% (Agricultura, ganadería, caza y silvicultura) y 2%, Intermediación Financiera y otros servicios.

Imagen1
Cantidad de puestos de trabajos registrados en el sector privado en el segundo trimestre 2025. Fuente: Elaboración propia en base a información de STEySS.

Aún con crecimiento en la actividad de algunos sectores, los empresarios agropecuarios alertan por la necesidad de crédito y medidas específicas para el sector.

En los últimos meses, la caída en la actividad industrial y del comercio se reflejó en el cierre de empresas y fábricas, como Fate. El costo social de estos cierres es demasiado grande. Expone la necesidad de menores tasas de interés para promover el crédito y el consumo, que impulsen sectores clave de la economía y de la base social argentina.

