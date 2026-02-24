Con Javo, siempre gana el capital

Empleo por sector

Es sabido el entusiasmo de este gobierno por los sectores extractivos y el financiero. Luego de conocerse el EMAE, el presidente Javier Milei festejó en redes sociales el auspicioso número emitido por un INDEC recientemente renovado.

Abocado a lo macro, el primer mandatario se concentra en que los números cierren, pero si se analiza el dato cualitativamente, se ve que los sectores que crecieron fueron los capital intensivos, y los que tuvieron una caída en la actividad fueron los intensivos en trabajo.

Según datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (STEySS), el sector que más puestos de trabajo registró en el segundo trimestre del 2025 (último dato desagregado) fue Comercio al por mayor y menor, con 19% de todos los puestos en el sector privado. Lo siguió la Industria manufacturera, con 18% del total, y servicios inmobiliarios y empresariales, con 14%.

Los sectores que más crecieron en actividad en diciembre 2025 según el EMAE, emplearon al 5% (Agricultura, ganadería, caza y silvicultura) y 2%, Intermediación Financiera y otros servicios.

Imagen1 Cantidad de puestos de trabajos registrados en el sector privado en el segundo trimestre 2025. Fuente: Elaboración propia en base a información de STEySS.

Aún con crecimiento en la actividad de algunos sectores, los empresarios agropecuarios alertan por la necesidad de crédito y medidas específicas para el sector.

En los últimos meses, la caída en la actividad industrial y del comercio se reflejó en el cierre de empresas y fábricas, como Fate. El costo social de estos cierres es demasiado grande. Expone la necesidad de menores tasas de interés para promover el crédito y el consumo, que impulsen sectores clave de la economía y de la base social argentina.

