Nueva ofensiva de la Casa Rosada: Lanzó una web y ahora va por los intendentes

“Además de consultar las tasas que te cobra tu municipio, ahora vas a poder reportarlas. Que nadie se quede con lo que es tuyo”.

Un conflicto político detrás del reclamo fiscal

La medida impacta directamente en la principal fuente de financiamiento de muchas intendencias. En la Casa Rosada creen que la reducción de impuestos nacionales pierde efecto si los municipios compensan con mayores tasas, mientras que los jefes comunales argumentan que sostienen servicios básicos con recursos cada vez más escasos.

La discusión rápidamente escaló al plano político. La intendenta de Quilmes en uso de licencia y actual legisladora bonaerense, Mayra Mendoza, salió a cuestionar públicamente la decisión y calificó a Adorni de “caradura”.

En su cuenta de X, la dirigente kirchnerista escribió:

“Ustedes se están quedando con la de la gente de trabajo, mes a mes sube la inflación y cae el salario. La clase media cada día más pobre”.

Luego profundizó sus críticas:

“Quieren hacer con los municipios lo mismo que hicieron con el país, las provincias y con las familias, hundirnos en recaudación para endeudarnos”.

La referente de La Cámpora también reclamó fondos para la provincia de Buenos Aires:

“El gobierno nacional le debe $14,7 billones a la Provincia de Buenos Aires, cumplan con lo que es de los habitantes de este lugar”.

La respuesta del Gobierno

La réplica del jefe de Gabinete no tardó en llegar. Adorni respondió en el mismo tono desde redes sociales:

“Mayra, acá la única que se cree ‘viva’ sos vos, criticando con falacias a un gobierno que intenta desde que asumió sacar al país del desastre en el que tus diferentes gobiernos lo dejaron”.

Y añadió un fuerte cuestionamiento a las gestiones anteriores:

“Te recuerdo que ustedes dejaron a la Argentina con 57% de pobres, 211% de inflación anual, cepo cambiario, default con importadores, aumento de deuda pública, intermediarios políticos que se quedaban con la comida de los pobres, vacunatorio VIP, inseguridad al por doquier y a su líder presa por corrupción. Buenas noches. Fin”.

Qué busca la medida

En el Gobierno aseguran que el objetivo es exponer la carga tributaria local y presionar para reducirla. Según la visión oficial, la competitividad de las pymes y comercios se ve afectada por tasas municipales que no siempre guardan relación directa con un servicio prestado.

Los intendentes, en cambio, advierten que los municipios financian recolección de residuos, mantenimiento urbano, seguridad y asistencia social, y que la caída de transferencias y actividad económica complica la recaudación.

Así, más allá de la herramienta digital, la iniciativa reabre un debate estructural en la Argentina: quién debe cobrar impuestos, quién debe prestar los servicios y cómo se reparte el financiamiento entre Nación, provincias y municipios. Por ahora, el portal ya está activo y el conflicto político también.

