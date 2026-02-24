La IA impone la reconversión: Los casos de Santander, BBVA, Galicia y Macro

¿Cuál es la excusa oficial? La modernidad. Alejandro Butti, el CEO de la filial local, lo dice sin vueltas. La cercanía ya no se mide en metros, sino en clics. Con un 90% de las operaciones mudadas al mundo digital, el Santander invierte US$ 230 millones en algoritmos e Inteligencia Artificial antes que mantener edificios que hoy parecen museos.

Un ejemplo: Según un análisis de 'Financial Times', apoyado en estimaciones de Morgan Stanley, la inteligencia artificial (IA) y el cierre de oficinas físicas podría poner en riesgo más de 212.000 empleos en la banca europea de aquí a 2030.

Es una consecuencia de una industria sometida a una presión creciente para reducir costes y mejorar su rentabilidad.

ABN Amro ha anunciado planes para recortar cerca del 20% de su plantilla hasta 2028, y UBS ya experimenta con el uso de IA para convertir a sus analistas en avatares digitales que se comunican con clientes.

No todos aplauden sin matices. Desde JP Morgan, su máximo responsable para Europa, Oriente Medio y África advierte de los peligros de una adopción precipitada. “Hay que tener cuidado de no perder los fundamentos básicos del negocio bancario”, señala Conor Hillery. La IA promete ahorro y rentabilidad, pero una ejecución deficiente puede generar problemas operativos y reputacionales.

¿Qué estrategia de supervivencia aplican el BBVA y el Banco Galicia?

Mientras el Santander corre hacia lo digital, el BBVA y el Galicia juegan al ajedrez con piezas distintas. El BBVA Argentina optó por un achique mucho más quirúrgico, reduciendo apenas 5 sucursales en el último ejercicio. Pero la casa matriz en Madrid ya dio la orden de "pisar el freno". La originación de préstamos del BBVA se desplomó a la mitad en el último trimestre, reflejando una desconfianza total en la capacidad de pago del mercado interno.

Por el lado del Galicia, al absorber al HSBC, se convirtió en un gigante con más de 450 sucursales y una dotación que supera los 10.000 empleados. Muchas casas estaban superpuestas y había que hacer una depuración. Su ratio de eficiencia es el más castigado del sector (65,5%), lo que significa que le cuesta muchísima plata mantener semejante estructura.

¿Cómo logró el Banco Macro ser el más eficiente del sistema?

Banco Macro, con un ratio de eficiencia del 39,1%, ha realizado varios procedimientos para asegurar la productividad. Tras la compra del Itaú, el Macro puso el cartel de venta en inmuebles de zonas exclusivas como Martínez o Palermo, tal como ocurre siempre que hay una fusión, ya sea por absorción o por incorporación.

El Macro logra que su certificado ADR, que cotiza en el Nasdaq, muestre signos vitales positivosss.

¿Es el Banco Santander el único que frena el crédito en dólares?

Héctor Grisi, el hombre fuerte del Santander a nivel global, fue lapidario en las últimas reuniones con inversores. En la Argentina de hoy, el banco solo le presta a los que exportan o a los que están sentados sobre Vaca Muerta. El resto —la Pyme, el consumo, el que quiere cambiar el auto— está fuera de la fiesta.

Tanto el Santander como el BBVA están protegiendo su capital como si estuviéramos en un búnker. Con ganancias que cayeron hasta un 70% interanual en algunos casos, los bancos españoles ya no ven a la Argentina como la tierra de las oportunidades, sino como un foco de riesgo que hay que gestionar.

¿Qué pasará con los empleados de Galicia, Macro y BBVA ante el avance fintech?

El elefante en la habitación es, sin duda, la competencia de las fintech. Mientras el Galicia, el Macro y el BBVA cargan con el peso de convenios colectivos, sueldos bancarios y mantenimiento de edificios, Mercado Pago y Ualá operan desde la nube con costos que son una fracción de los tradicionales.

El cierre de más de 40 sucursales denunciado recientemente es solo la punta del iceberg de un proceso de reconversión laboral que promete ser traumático. Los bancos aseguran que están reentrenando a su gente, pero la realidad muestra que las dotaciones de personal vienen en caída libre, salvo en aquellos casos donde las fusiones obligan a mantener la tropa por un tiempo limitado.

Radiografía del ajuste: Los números que los bancos no quieren que veas

Entidad Sucursales (2025) Variación vs 2022 Eficiencia (Menor es mejor) Banco Santander 297 -25% No disponible Banco Macro 469 +0.6% (Post-Itaú) 39.1% Banco Galicia 453 -5.6% (Post-HSBC) 65.5% BBVA 234 -2.1% 57.6%

