Peajes descongelados: Corredores Viales aumentó tarifas en los principales accesos del país

La demora no tuvo razones técnicas o administrativas evidentes, por lo que se habría tratado de parte de la política tarifaria que la Casa Rosada eligió en un año electoral. Algo que, con el tiempo, se tornó insostenible por el avance de los costos de mantenimiento para la propia empresa estatal.

Mientras tanto, el Gobierno nacional avanza con el proceso de privatización de Corredores Viales S.A., una empresa creada en 2017 a la que se le destinó el mantenimiento de los principales tramos nacionales. El evidente fracaso en esa tarea y los costos devenidos de la actividad para el Estado terminaron haciendo avanzar la intención privatizadora del Gobierno libertario que dispuso el inicio del proceso en febrero de 2025.

Como parte de ese proceso, el Ministerio de Economía ejecutó el inicio de la Red Federal de Concesiones, con licitaciones nacionales e internacionales para que empresas privadas pasen a manejar activamente los distintos tramos de jurisdicción nacional.

Obra pública 3P

Red Federal de Concesiones

Respecto a ello, el plan de privatización de rutas en Argentina tuvo un nuevo hito en las últimas horas con el llamado a licitación para la concesión de 3.900 kilómetros nuevos que pasarán a tener peajes. Se trata de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones ejecutada por el Ministerio de Economía.

Hasta ahora, el Gobierno nacional pudo ejecutar la concesión de la Etapa I (Tramo Oriental y Tramo Conexión), mientras que la Etapa II se encuentra en proceso de asignación. Para generar rédito económico, las empresas tendrán la posibilidad de instalar cabinas de peaje, generar infraestructura comercial alrededor de las rutas y otros negocios.