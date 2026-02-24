Los principales peajes del país manejados por la empresa pública Corredores Viales S.A quedaron en condiciones de sufrir aumentos en su cuadro de tarifas, según autorizó la Dirección Nacional de Vialidad. La medida se da luego de más de un año sin incremento en los costos y tras varios pedidos de actualización.
TRAMOS DEL I AL X
Peajes descongelados: Corredores Viales aumentó tarifas en los principales accesos del país
Corredores Viales quedó autorizada a aplicar aumentos en los principales peajes del país. Se darán en el Tramo I al X.
El impacto del aumento afectará a conductores en todo el país ya que abarca a todos los tramos comprendidos entre el I y el X. Esto incluye trayectos de alta densidad como la Panamericana, Acceso Oeste, Acceso Norte, Rosario-Córdoba, Ezeiza-Cañuelas, como así también otros de menor tránsito pero de igual importancia regional.
Según el cuadro tarifario publicado por Corredores Viales en el Boletín Oficial, los automóviles de cuatro ejes pasarán a pagar 1.500 pesos el pase con IVA incluido. Mientras tanto, los Categoría 5 (más de 6 ejes) abonarán 7.500 pesos.
De esa manera, los valores se verán actualizados en rutas como la RN3, RN5, RN7, RN8, RN9, RN12, RN205, RN16, RN19, RN34, RN188, RN36, RN226, entre otras. También están comprendidos los principales accesos a CABA, además de lugares como Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza, San Luis, La Pampa, Santa Fe, Chaco, Corrientes y Misiones.
Peajes congelados
Si bien Corredores Viales solicitó en varias oportunidades la actualización de tarifas, el Gobierno nacional a través de la Secretaría de Transporte demoró más de un año en ejecutar la adecuación de costos. De hecho, el cuadro tarifario vigente al día de hoy (24/2) tuvo vencimiento en diciembre de 2024.
La demora no tuvo razones técnicas o administrativas evidentes, por lo que se habría tratado de parte de la política tarifaria que la Casa Rosada eligió en un año electoral. Algo que, con el tiempo, se tornó insostenible por el avance de los costos de mantenimiento para la propia empresa estatal.
Mientras tanto, el Gobierno nacional avanza con el proceso de privatización de Corredores Viales S.A., una empresa creada en 2017 a la que se le destinó el mantenimiento de los principales tramos nacionales. El evidente fracaso en esa tarea y los costos devenidos de la actividad para el Estado terminaron haciendo avanzar la intención privatizadora del Gobierno libertario que dispuso el inicio del proceso en febrero de 2025.
Como parte de ese proceso, el Ministerio de Economía ejecutó el inicio de la Red Federal de Concesiones, con licitaciones nacionales e internacionales para que empresas privadas pasen a manejar activamente los distintos tramos de jurisdicción nacional.
Red Federal de Concesiones
Respecto a ello, el plan de privatización de rutas en Argentina tuvo un nuevo hito en las últimas horas con el llamado a licitación para la concesión de 3.900 kilómetros nuevos que pasarán a tener peajes. Se trata de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones ejecutada por el Ministerio de Economía.
Hasta ahora, el Gobierno nacional pudo ejecutar la concesión de la Etapa I (Tramo Oriental y Tramo Conexión), mientras que la Etapa II se encuentra en proceso de asignación. Para generar rédito económico, las empresas tendrán la posibilidad de instalar cabinas de peaje, generar infraestructura comercial alrededor de las rutas y otros negocios.