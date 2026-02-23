Chile en la mira de Donald Trump: sanciones, cable chino y una pulseada que sacude millones en comercio

Presión encubierta bastante directa

La presión llega en un momento políticamente delicado. El presidente saliente Gabriel Boric calificó la decisión de “reprensible”, mientras se prepara para traspasar el poder al ultraconservador José Antonio Kast el 11/03.

Kast, cercano al trumpismo y con agenda antiinmigratoria, participará en la cumbre de Miami junto a otros líderes afines a la Casa Blanca.

Más allá del gesto diplomático, el trasfondo es económico. China es el principal socio comercial de Chile: absorbe la mayor parte de su cobre —del que el país es primer productor mundial— y compra casi la totalidad de sus cerezas y otras frutas frescas.

Chile China Express, el proyecto de la discordia

El cable submarino en cuestión se inscribe en esa lógica de expansión tecnológica, en un mundo donde el 85% del tráfico global de datos circula por conexiones submarinas. El proyecto se llama "Chile China Express", implica la construcción de un cable de fibra óptica que uniría Valparaíso con Hong Kong a lo largo de 18.700 km.

Los principales inversores son China Mobile, HMN Technologies y Hengton Optic-Electric. El monto estimado de la inversión es de US$500 millones, según el diario El Mercurio.

image Chile China Express. Fuente: Emol.com

No es la primera vez que Estados Unidos presiona a los países latinoamericanos

La advertencia estadounidense no es un hecho aislado. En Panamá, tras la anulación por la Corte Suprema del contrato de CK Hutchison Holdings Ltd. para operar puertos estratégicos, Beijing suspendió negociaciones multimillonarias y reforzó inspecciones aduaneras a exportaciones panameñas.

En Perú, luego de que China inaugurara en 2024 el megapuerto de Chancay, Washington planteó riesgos de seguridad y evalúa financiar una base naval cercana. Y en Argentina, el presidente Javier Milei congeló proyectos chinos en energía nuclear e infraestructura por las fuertes relaciones carnales qque mantiene con Trump.

La Casa Blanca enmarcó estos movimientos en una reinterpretación de la Doctrina Monroe, reafirmando su intención de limitar la influencia china en lo que considera su esfera histórica. Funcionarios como el secretario de Estado Marco Rubio defendieron públicamente una postura más firme frente al avance de Beijing en el hemisferio.

La disputa entre posicionamiento político y negocios

Para Chile, la ecuación es compleja. Un alineamiento total con Washington podría tensionar la relación con su principal comprador de commodities, afectando exportaciones clave en un contexto de desaceleración global y volatilidad en el precio del cobre.

Pero ignorar las advertencias estadounidenses podría tener costos financieros y diplomáticos, incluyendo eventuales trabas en cooperación tecnológica o en acceso preferencial a mercados.

La transición presidencial añade incertidumbre sobre el rumbo que adoptará Santiago. Si Kast opta por un giro más nítido hacia Washington, podría redefinir la inserción internacional chilena. Si, en cambio, busca equilibrio entre ambas potencias, deberá maniobrar con cautela para no comprometer ni el flujo comercial con China ni la relación histórica con Estados Unidos.

