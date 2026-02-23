Pelotazo en contra: Otra guerra que le 'estalla' a Milei (y van...)

Se trata de una medida de fuerza inédita en la historia del fútbol argentino: es la primera vez que paran los dirigentes (es un 'lock-out' patronal). La decisión se enmarca en la embestida de Milei contra Chiqui Tapia (y en el marco del fallido intento libertario por imponer las SAD). La AFA decidió paralizar el fútbol y se pospone la fecha 9, como represalia a lo que considera unos embates tendenciosos por parte de ARCA, tras la denuncia por presunta evasión de impuestos.
No hay paz en la Argentina de Milei...
Bienvenidos al Vivo vespertino de Urgente24:
23-02-2026 19:44
Ya es oficial: El peronismo perdió 3 bancas en el Senado
Tal como había adelantado Urgente24, los senadores Sandra Mendoza (Tucumán), Carolina Moisés (Jujuy) y Guillermo Andrada (Catamarca), del bloque Convicción Federal, se fueron del Interbloque Popular que preside José Mayans.
Así las cosas, el peronismo queda con la menor cantidad de bancas desde el retorno democrático de 1983.
La bancada seguirá llamándose Convicción Federal y será presidida por Moisés, enfrentada en una pelea feroz con La Cámpora por el PJ de Jujuy.
23-02-2026 19:14
FATE: Sin acuerdo entre las partes
El ministerio de Capital Humano, que había dictado la conciliación obligatoria en Fate, informó que “no ha sido posible llegar a un acuerdo entre las partes”.
Tras la falta de acuerdo, Capital Humano convocó a una nueva audiencia entre Fate y SUTNA para el día 4 de marzo a las 11 de la mañana para continuar con las instancias de diálogo, a pesar de la intención empresarial del cierre definitivo y la indemnización a los trabajadores.
La empresa Fate debería pagar indemnizaciones por cifras cercanas a los US$ 40 millones. Se asegura que ya fueron incluso depositadas por los titulares de la firma, antes de emitir los telegramas de despido.
Las indemnizaciones que iban a pagarse tras el anuncio de cierre no llegaron a efectivizarse porque la medida oficial de conciliación obligatoria interrumpió el proceso.
Gran hermetismo: El multimillonario presidente de Emiratos Árabes ya está en Bariloche
El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, uno de los líderes más influyentes y ricos del mundo árabe, ya está en Bariloche.
Hasta el momento no hay confirmación oficial sobre actividades públicas ni reuniones formales con autoridades nacionales, lo que ha alimentado el hermetismo en torno a la visita (y también las teorías conspiranoicas).
Río Grande: Trabajadores 'tomaron' la fábrica Aires del Sur
Los trabajadores de la firma Aires del Sur, situada en la ciudad de Río Grande (provincia de Tierra del Fuego), 'tomaron' la planta de la industria esta mañana tras la falta de pago de salarios desde el mes de enero. La empresa, que atraviesa un concurso de acreedores, cambió de manos a fines de 2025.
“Lamentablemente hemos llegado a esta instancia producto de que desde el inicio de febrero no hemos podido tener reunión con responsables de la empresa”, dijo en rueda de prensa el secretario general de la UOM fueguina, Oscar Martínez.
La planta que produce aires acondicionados, donde se desempeñan 140 operarios, permanecía tomada desde esta mañana por su personal y la conducción de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), quien solicitó la intervención de los ministerios de Trabajo y de Industria de manera “urgente”.
“Tal cual lo veníamos anunciando en cada una de las medidas que llevamos adelante, lamentablemente esta empresa desde el 26 de diciembre que ha cerrado sus puertas para el período vacacional, no ha tenido continuidad y ha generado una deuda de gran importancia con los trabajadores”, dijo Martínez desde la puerta de la fábrica tomada, “atento a que no ha liquidado los salarios del mes de enero más un vaucher que habitualmente percibían los trabajadores”.
“Hemos llevado adelante distintas instancias en el Ministerio de Trabajo, la empresa hizo una presentación ante la Justicia buscando no sabemos muy bien qué porque no se ha sentado con nosotros, y por esta decisión de la empresa de no asumir las responsabilidades y de dar la cara, a primera hora del día de hoy la comisión directiva junto con el cuerpo de delegados ha tomado esta decisión”, añadió el dirigente.
Explicó que es “como alternativa de defensa de los puestos de trabajo y de los derechos laborales, incluida la deuda salarial que existe” con los 140 operarios, de los cuales 113 están bajo el convenio colectivo de la UOM.
CABA: La canasta básica alimentaria subió 5,6% en enero
El costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -que determina la línea de indigencia-subió 5,6% en enero, el mayor incremento desde marzo de 2025.
Así lo informó este lunes el Instituto de Estadística y Censos de la ciudad. En ese sentido, una familia compuesta por una pareja de propietarios, con dos hijos pequeños, necesitó en el comienzo de año un mínimo de $767.413 para no ser considerada indigente.
Asimismo, la Canasta Básica Total (CBT), utilizada como umbral para medir la pobreza, escaló 3,7%, también la cifra más alta en diez meses. De este modo, una familia necesitó $1.396.660 para no ser pobre. Si se le suma el alquiler, supera los 2 millones de pesos.
Cabe destacar que a diferencia del INDEC a nivel nacional, el instituto de estadísticas de CABA busca diferenciar la situación de las personas "no pobres", a partir de un sistema de canastas de consumo propio. A partir de esta metodología, para enero se determinó que un hogar que percibe ingresos de entre una CBT ($1.396.660) y$1.760.925,78 es "no pobre vulnerable".
Asimismo, los hogares que recibieron entre $1.760.925,78 y hasta $2.201.157,23, fueron categorizados como de "clase media frágil". Mientras que se consideró como "sector medio" a quienes tuvieron ingresos de hasta $7.043.703,15.
Luego de ese umbral se encuentran los "sectores acomodados".
23-02-2026 18:29
La palabra de Chiqui Tapia tras el anuncio de paro en el fútbol argentino
Claudio 'Chiqui' Tapia se expresó en X, tras el anuncio de la postergación de la fecha 9 del fútbol argentino "en repudio a la denuncia realizada por ARCA contra la Asociación del Futbol Argentino".
El comunicado de la AFA:
23-02-2026 18:01
Juliana Awada y el Rey Felipe: El rumor que hizo estallar X
En 'Intrusos' largaron la versión de un supuesto romance entre Juliana Awada, ex mujer de Mauricio Macri, y el Rey Felipe VI de España, lo que desató todo tipo de comentarios en las redes sociales.
No han mostrado ninguna prueba de esta versión, que sólo se basa en "rumores".
Según Rodrigo Lussich, hay "rumores que circulan en lo más alto de la política, la economía, el mundo de los negocios internacionales y el mundo diplomático”, sobre la separación de LetiziaOrtiz y el rey Felipe.
“Letizia y el rey Felipe estarían separados a instancias de blanquear el divorcio con la mayoría de edad de la heredera al trono, la princesa Leonor”, dijo.
Luis Juez se alineó formalmente con Milei y LLA acumula más poder
El senador cordobés Luis Juez formalizó su incorporación al bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta y consolidó su acercamiento político al gobierno de Javier Milei.La decisión llega después de haber abandonado el PRO y de pasar varias semanas actuando como aliado parlamentario del oficialismo.
Con su ingreso, el espacio libertario alcanza 21 bancas y queda en igualdad numérica con el bloque justicialista, lo que modifica el equilibrio interno del Senado en la antesala de la renovación de autoridades.
"La decisión que tomó el Ministerio de Economía de la Nación, liberando de aranceles al aluminio chino, es una represalia dirigida al empresario Madanes, dueño de Aluar", comenzó su mensaje Pichetto en X.
Y agregó: "El Gobierno se da todos los gustos, pero juega con la vida de los trabajadores de Aluar".
"El aluminio chino tenía un 28% de arancel para ingresar al país; es suicida abrir las importaciones al 0% para este producto, porque con China no se puede competir", añadió.
Industricidio: Cerró Master Laja y dejó en la calle a 54 trabajadores
Otra compañía baja sus persianas y despide a todos sus empleados. Se trata de Master Laja, una fábrica de piedra laja ubicada en Juana Koslay, en la provincia de San Luis, que integraba la estructura global del grupo británico SSQ Group.
La empresa ofreció pagar solo el 60% de las indemnizaciones en 12 cuotas, propuesta que fue rechazada por los trabajadores, que además vienen reclamando salarios adeudados desde octubre.
Según publica el portal Infogremiales, tras el intento de la patronal de llevarse las maquinarias y vaciar la planta, los trabajadores mantienen tomada la fábrica desde enero.
Este cierre tiene un fuerte impacto regional para una ciudad de 20.000 habitantes.
La firma, dedicada a la extracción y comercialización de laja, comunicó que los accionistas mayoritarios resolvieron dejar de invertir en la Argentina y avanzar con el cierre definitivo de la planta ubicada sobre la avenida José Santos Ortiz (km 781). La medida se conoció en medio de una negociación laboral que ya venía cargada de tensión.
Desde fines de enero, los trabajadores mantienen tomada la fábrica en reclamo por salarios adeudados desde octubre de 2025. Según denunciaron, la empresa debía haberes de diciembre y enero, el medio aguinaldo, horas extras y aportes sociales, además de haber interrumpido la cobertura de la obra social.
Tras semanas sin respuestas formales, representantes de SSQ Group reaparecieron y anunciaron el cierre definitivo. Como alternativa, ofrecieron abonar el 60% de las indemnizaciones correspondientes en 12 cuotas.
