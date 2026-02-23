Pelotazo en contra: Otra guerra que le 'estalla' a Milei (y van...)

Live Blog Post

Río Grande: Trabajadores 'tomaron' la fábrica Aires del Sur

Los trabajadores de la firma Aires del Sur, situada en la ciudad de Río Grande (provincia de Tierra del Fuego), 'tomaron' la planta de la industria esta mañana tras la falta de pago de salarios desde el mes de enero. La empresa, que atraviesa un concurso de acreedores, cambió de manos a fines de 2025.

“Lamentablemente hemos llegado a esta instancia producto de que desde el inicio de febrero no hemos podido tener reunión con responsables de la empresa”, dijo en rueda de prensa el secretario general de la UOM fueguina, Oscar Martínez.

La planta que produce aires acondicionados, donde se desempeñan 140 operarios, permanecía tomada desde esta mañana por su personal y la conducción de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), quien solicitó la intervención de los ministerios de Trabajo y de Industria de manera “urgente”.

“Tal cual lo veníamos anunciando en cada una de las medidas que llevamos adelante, lamentablemente esta empresa desde el 26 de diciembre que ha cerrado sus puertas para el período vacacional, no ha tenido continuidad y ha generado una deuda de gran importancia con los trabajadores”, dijo Martínez desde la puerta de la fábrica tomada, “atento a que no ha liquidado los salarios del mes de enero más un vaucher que habitualmente percibían los trabajadores”.

“Hemos llevado adelante distintas instancias en el Ministerio de Trabajo, la empresa hizo una presentación ante la Justicia buscando no sabemos muy bien qué porque no se ha sentado con nosotros, y por esta decisión de la empresa de no asumir las responsabilidades y de dar la cara, a primera hora del día de hoy la comisión directiva junto con el cuerpo de delegados ha tomado esta decisión”, añadió el dirigente.

Explicó que es “como alternativa de defensa de los puestos de trabajo y de los derechos laborales, incluida la deuda salarial que existe” con los 140 operarios, de los cuales 113 están bajo el convenio colectivo de la UOM.

Empleados de Aires del Sur de Tierra del Fuego tomaron la fábrica. — Ariel M. (@_arielmayo) February 23, 2026