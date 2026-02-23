Golpe a Aluar: Luis Caputo levantó la barrera al aluminio de China

Un dato no menor que solidificó las sospechas oficiales de un acto coordinado con el cierre de Fate fue el traspaso de los terrenos que la fábrica de neumáticos hizo a Aluar. Esa “venta” interna entre las empresas de Madanes Quintanilla fue leída como la evidencia central de la animosidad en el fin de las operaciones de una compañía con más de 80 años en el mercado argentino.

Javier Milei X P Javier Milei y la tensión con Aluar, sugerida en redes.

Aluminio argentino en los Estados Unidos

Más allá del modelo importador promocionado por la Casa Rosada, uno de los principales enojos que rondarían las áreas ejecutivas de las grandes industrias locales sería la falta de competitividad para la exportación. En el caso de Aluar, gran parte de su producción de aluminio estaba antes destinada a mercados del exterior, entre ellos Estados Unidos.

El combo del tipo de cambio considerado “bajo” sumado al encarecimiento de los costos internos no daría resultado positivo para las empresas, en medio de un escenario interno que no permite inyectar stock a nivel local por la caída del consumo.

Respecto a las exportaciones hacia Norteamérica, el Gobierno nacional no logró destrabar la concesión de un cupo para el aluminio y el acero local sin aranceles. Ese punto en las charlas con la Casa Blanca quedó en “stand by”, lo que aportó a la tensión interna.

