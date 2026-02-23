El Ministerio de Economía conducido por Luis Caputo liberó restricciones al aluminio de China y golpeó directamente a los actores del mercado local, incluyendo a Aluar. La medida, anunciada en el Boletín Oficial, especificó el fin de un “tapón” antidumping que regía desde el 2020 como parte de la protección del mercado nacional ante el ingreso de stock excedente del país asiático a un costo bajo en el mercado argentino.
FIN DEL ARANCEL
Golpe a Aluar: Luis Caputo levantó la barrera al aluminio de China
En medio de tensiones entre la Casa Rosada y Aluar, el Gobierno levantó restricciones sobre el aluminio de China. ¿Un vuelto por Fate?
La Resolución 172/2026 especificó la finalización de una serie de aranceles que habían sido instalados por sospechas de maniobras de dumping por parte de China. Los mismos obligaban al tributo de un 28% sobre el valor en puerto de origen (FOB) por un plazo de cinco años, que se cumplió en febrero.
Tensión entre Aluar y el Gobierno
La medida del Ministerio de Economía llega casi una semana después del cierre de Fate, la fábrica propiedad de Javier Madanes Quintanilla, también dueño de Aluar. Ese suceso, que golpeó al Gobierno en medio de la negociación por la reforma laboral, gatilló todo tipo de suspicacias en los pasillos de la Casa Rosada, llegando incluso al despacho presidencial.
Respecto a esto último, el propio presidente Javier Milei dejó entrever en redes sociales la idea de una tensión creciente entre Madanes Quintanilla y un sector de la industria nacional con la administración libertaria. Algo a lo que adhirieron las miles de cuentas militantes oficialistas, que iniciaron una serie de críticas al empresariado nacional por no soportar la competencia contra el aluvión de importaciones.
Un dato no menor que solidificó las sospechas oficiales de un acto coordinado con el cierre de Fate fue el traspaso de los terrenos que la fábrica de neumáticos hizo a Aluar. Esa “venta” interna entre las empresas de Madanes Quintanilla fue leída como la evidencia central de la animosidad en el fin de las operaciones de una compañía con más de 80 años en el mercado argentino.
Aluminio argentino en los Estados Unidos
Más allá del modelo importador promocionado por la Casa Rosada, uno de los principales enojos que rondarían las áreas ejecutivas de las grandes industrias locales sería la falta de competitividad para la exportación. En el caso de Aluar, gran parte de su producción de aluminio estaba antes destinada a mercados del exterior, entre ellos Estados Unidos.
El combo del tipo de cambio considerado “bajo” sumado al encarecimiento de los costos internos no daría resultado positivo para las empresas, en medio de un escenario interno que no permite inyectar stock a nivel local por la caída del consumo.
Respecto a las exportaciones hacia Norteamérica, el Gobierno nacional no logró destrabar la concesión de un cupo para el aluminio y el acero local sin aranceles. Ese punto en las charlas con la Casa Blanca quedó en “stand by”, lo que aportó a la tensión interna.
