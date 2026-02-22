En un mega operativo llevado adelante en la sierra de Jalisco se logró la baja del jefe y 6 de sus lugartenientes: luego se desató una reacción violenta en diversos estados del país ya que Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, era considerado el delincuente más buscado y peligroso del mundo.
NARCO "MÁS PELIGROSO DEL MUNDO"
México: fue abatido Nemesio Oseguera, El Mencho, capo del Cartel Jalisco Nueva Generación
El ejército de México, asistido por fuerzas de USA, puso fin a las actividades de un narcotraficante que vivió durante décadas burlando a la justicia azteca.
Agentes de diferentes corporaciones aztecas lanzaron un operativo en Tapalpa, en el Estado de Jalisco, para detener al escurridizo criminal. El procedimiento se logró gracias a información recopilada por agencias de inteligencia locales y a datos complementaros aportados por Estados Unidos. Washington ofrecía US$ 15 millones para lograr la detención.
Represalias y ola de violencia en México
La caída de El Mencho desató graves incidentes en varios estados. Las autoridades pidieron a los ciudadanos quedarse en sus casas ante los enfrentamientos, quema de comercios, quema de vehículos y bloqueos en las carretera.
Se reportaron más de 21 narcobloqueos en Jalisco, Tamaulipas, Nayarit y Michoacán.
El gobierno de Donald Trump pidió a sus ciudadanos no mostrarse de manera pública durante los próximos días.