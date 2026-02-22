urgente24
MUNDO México > Cartel Jalisco Nueva Generación > USA

NARCO "MÁS PELIGROSO DEL MUNDO"

México: fue abatido Nemesio Oseguera, El Mencho, capo del Cartel Jalisco Nueva Generación

El ejército de México, asistido por fuerzas de USA, puso fin a las actividades de un narcotraficante que vivió durante décadas burlando a la justicia azteca.

22 de febrero de 2026 - 18:39
México: cayò El Mencho, el narco más peligroso del mundo

México: cayò El Mencho, el narco más peligroso del mundo

En un mega operativo llevado adelante en la sierra de Jalisco se logró la baja del jefe y 6 de sus lugartenientes: luego se desató una reacción violenta en diversos estados del país ya que Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, era considerado el delincuente más buscado y peligroso del mundo.

Agentes de diferentes corporaciones aztecas lanzaron un operativo en Tapalpa, en el Estado de Jalisco, para detener al escurridizo criminal. El procedimiento se logró gracias a información recopilada por agencias de inteligencia locales y a datos complementaros aportados por Estados Unidos. Washington ofrecía US$ 15 millones para lograr la detención.

Nemesio era uno de los principales líderes del narcotráfico a nivel global luego de la detención de los fundadores del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, e Ismael Zambada García, “El Mayo”, quienes cumplen largas condenas en Estados Unidos. Nemesio era uno de los principales líderes del narcotráfico a nivel global luego de la detención de los fundadores del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, e Ismael Zambada García, “El Mayo”, quienes cumplen largas condenas en Estados Unidos.

Seguir leyendo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2025645183430283774&partner=&hide_thread=false

Represalias y ola de violencia en México

La caída de El Mencho desató graves incidentes en varios estados. Las autoridades pidieron a los ciudadanos quedarse en sus casas ante los enfrentamientos, quema de comercios, quema de vehículos y bloqueos en las carretera.

Se reportaron más de 21 narcobloqueos en Jalisco, Tamaulipas, Nayarit y Michoacán.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2025648838174822871&partner=&hide_thread=false

La Secretaría de Defensa confirma que colaboró con Estados Unidos en el operativo. Las tropas del Ejército y la Guardia Nacional se concentran en Jalisco; 3 de sus integrantes fueron heridos. La Secretaría de Defensa mexicana confirmó que colaboró con Estados Unidos en el operativo. La Secretaría de Defensa confirma que colaboró con Estados Unidos en el operativo. Las tropas del Ejército y la Guardia Nacional se concentran en Jalisco; 3 de sus integrantes fueron heridos. La Secretaría de Defensa mexicana confirmó que colaboró con Estados Unidos en el operativo.

El gobierno de Donald Trump pidió a sus ciudadanos no mostrarse de manera pública durante los próximos días.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES