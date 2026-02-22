México: fue abatido Nemesio Oseguera, El Mencho, capo del Cartel Jalisco Nueva Generación

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2025648838174822871&partner=&hide_thread=false Los narcos tomando aeropuertos y ciudades en Mexico porque les mataron al Mencho, el mayor capo…



Ese país es un estado fallido, el gobierno es una total fachada pic.twitter.com/Elj5w0BKTs — Javierhalamadrid (@Javierito321) February 22, 2026

La Secretaría de Defensa confirma que colaboró con Estados Unidos en el operativo. Las tropas del Ejército y la Guardia Nacional se concentran en Jalisco; 3 de sus integrantes fueron heridos. La Secretaría de Defensa mexicana confirmó que colaboró con Estados Unidos en el operativo.

El gobierno de Donald Trump pidió a sus ciudadanos no mostrarse de manera pública durante los próximos días.