MODELO ORTEGA-MURILLO O PERÓN-PERÓN

Tras los desafíos de Villarruel, se afianza la formula Milei-Adorni (o bien Milei-Milei)

El ex vocero y actual Jefe de Gabinete opera como robot teledirigido por Karina Milei. La mala imagen de la secretaria general le impide figurar en las boletas.

22 de febrero de 2026 - 10:12
Javier y Karina Milei

MARCELO LÓPEZ MASIA
En Argentina y el mundo, el deseo de perdurar en el poder deriva en distintas formas de nepotismo: por ejemplo, ante el freno de la Corte Suprema de Justicia a las reelecciones indefinidas, apareció en Corrientes, Santa Cruz, San Luis y San Juan la idea de proponer a un hermano o como sucesor.

En la provincia de Cuyo salió mal (los Uñac) pero en la mesopotámica y la patagónica el experimento fue exitoso (los Valdés, los Rodríguez Saá y los Kirchner). También, hubo suceso con los cónyugues en Santiago del Estero (los Juárez y los Zamora) , con los primos en CABA (los Macri) y con los hijos en Catamarca (los Saadi).

Esto significa que, en general, el votante autóctono no ve a las mencionadas “jugadas” con desagrado.

Como contrapartida, la candidatura de Hillary Rodham en 2016 en Estados Unidos fracasó por considerarse algo parecido a un tercer mandato de su esposo, el ex presidente Bill Clinton. Los asesores de la ex Secretaria de Estado norteamericana le sugirieron un divorcio pre electoral (basado en el escándalo de Mónica Lewinsky) pero la ex primera dama no aceptó esa estratagema.

image
Si compartieran fórmula los Milei: ¿Quién sería El Jefe?

Volvió Victoria Villarruel para arruinar una buena semana legislativa

La vicepresidenta argentina emitió posteos explosivos para diferenciarse públicamente del rumbo económico y comercial de la Casa Rosada. Sus declaraciones apuntaron al modelo de apertura económica y a la orientación productiva del país.

Luego de la decisión del máximo tribunal de justicia de USA de frenar los aranceles comerciales dispuestos por Donald Trump, Vicky aplaudió al primer mandatario estadounidense.

“Para Trump primero está Estados Unidos, para mí primero está la Argentina”.

El dilema no es menor porque el Victoria se siente "soberanista" como el Jefe de Estado de la Unión mientras que Milei es un mero "globalista" que busca alinearse tanto con Washington como con Pekin. Una suerte de "helado caliente" que difícilmente pueda lograr éxito.

image

La titular del Senado sostuvo que el país no debería limitarse a un modelo basado en servicios y advirtió sobre la pérdida de producción nacional.

Sus declaraciones se dieron en una semana muy complicada para la industria debido al explosivo cierre de Fate, una firma que dejó un millar de despedidos en el escaldado conurbano productivo de la provincia de Buenos Aires.

La posibilidad de una candidatura presidencial de Victoria con un vice de origen peronista empezó a circular con fuerza en los pasillos de la política luego de las visitas de la titular de la cámara alta a Formosa y La Rioja.

Villarruel tiene identidad y agenda propia. Cuenta con llegada directa a sectores conservadores y nacionalistas donde emergen militares y fuerzas de seguridad tanto retirados como en actividad.

image
Allà lejos y hace tiempo. Victoria Villarruel, Javier y Karina Milei

“Llamen a Adorni, que Javi está en cualquiera”

La decisión de Villarruel de plantar bandera reafirmó la idea de no cometer errores en 2027 y “blindar” al actual primer mandatario con un compañero de fórmula especialmente alineado.

La campaña política meteórica del ex panelista televisivo Manuel Adorni se basó en ser un verdadero “soldado de Karina”. Vocero, candidato en CABA, jefe de gabinete y…. ¿candidato a Vicepresidente?

La secretaria general de la presidencia sabe que su imagen pública es "impeorable" (no podría ser peor). Según un estudio de opinión pública reciente de la Universidad de San Andrés, dentro del Gobierno nacional, la funcionaria con peor diferencial es Karina Milei (-45), seguida a larga distancia por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona (-24).

El Andisgate la colocó en el centro de las investigaciones por coimas en la sensible área de los discapacitados. Su falta de respuestas públicas (no se somete a entrevistas o conferencias de prensa) agravaron el conflicto.

image
Diego Spagnuolo, Lule Menem, Karina Milei y Martín Menem

Los “faltazos” de la secretaria general

El diario Perfil, en base a registros oficiales, informó que Karina prácticamente no visitó la Quinta de Olivos en las últimas semanas (inclusive en las fiestas de fin de año).

Por ejemplo, entre el 25 de diciembre (Navidad) y el 31 de diciembre, no hubo visitas para el jefe de Estado en su lugar de residencia.

Luego, no viajó a Estados Unidos para la reunión inicial del Board of Piece (Fuerza de la Paz) lanzado por Donald Trump junto a 46 países.

Solamente en un par de ocasiones la “hermanísima” no acompañó al jefe de Estado en USA:

-a mediados de 2025 Karina Milei se bajó de una visita oficial a Estados Unidos luego de que explotara el escándalo por los audios del “Andisgate”.

-no asistió tampoco a la entronización del Papa León XIV debido a las elecciones en CABA donde Manuel Adorni enfrentaba a los candidatos macristas.

Hasta ahora, el primer mandatario, tarde o temprano, siempre termina dándole la derecha a Karina. No en vano la llama "El Jefe". En ocasiones intenta resistir pero siempre cede ante cada ultimátum que recibe por parte de su hermana menor.

image
Ramiro Marra, Karina y Javier Milei

A Ramiro Marra, por ejemplo, Karina tuvo que cortarle dos veces la cabeza con su “guillotina” ya que Javier lo había rescatado en primera instancia con el rango de asesor.

Un dato no menor como cierre: mientras Victoria Villarruel ya recorrió 21 de las 24 provincias argentinas en viajes supuestamente "protocolares", el presidente de la Nación apenas estuvo presente en la mitad de los estados sub nacionales a pesar de que ya transita el tercer año de su gobierno y de que ha practicado un total de 14 periplos con destino a los Estados Unidos.

