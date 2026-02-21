urgente24
Autofagia y ayuno intermitente: La ciencia detrás del "reciclaje celular" para la longevidad

¿Comerse a uno mismo? El fascinante proceso del reciclaje celular por autofagia (ayuno intermitente) que lleva a la longevidad sana

21 de febrero de 2026 - 21:33
En momentos en los que la energía brilla por su ausencia, como cuando atravesamos un momento de ayuno, por ejemplo, las células son capaces de incrementar su autofagia para abastecer la demanda de nutrientes y elementos esenciales. Y de paso, aceleran la renovación de las estructuras celulares, retrasando el envejecimiento

Ayuno intermitente y reciclaje celular: Experta revela que la autofagia no es solo una tendencia de bienestar; es un mecanismo biológico esencial para la supervivencia humana hacia la longevidad. La investigadora Susana Castro Obregón y expertos en fisiología coinciden en que este proceso de "limpieza interna" es la clave para prevenir enfermedades degenerativas.

image
Ayuno intermitente y autofagia: El biólogo japonés Yoshinori Ohsumi, galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 2016, cuya investigación pionera identificó los genes que regulan el sistema de reciclaje y limpieza de las células humanas.

Ayuno y autofagia: El legado de Yoshinori Ohsumi

El concepto cobró relevancia global cuando el biólogo japonés Yoshinori Ohsumi recibió el Premio Nobel de Medicina en 2016. Ohsumi identificó los genes que regulan la autofagia: un proceso donde la célula identifica, engulle y recicla sus propios componentes dañados.

Como explica la Dra. Castro Obregón: "La palabra significa 'comerse a uno mismo'. Es un mecanismo molecular donde las células detectan lo deteriorado para que sea engullido por vesículas, actuando de forma similar al videojuego Pacman".

Reciclaje celular pos ayuno intermitente

El ayuno es uno de los desencadenantes más potentes de este reciclaje. Cuando el cuerpo deja de recibir nutrientes por periodos prolongados, se activan rutas metabólicas específicas:

Ventana de activación: El proceso se intensifica notablemente tras 16 a 24 horas de ayuno.

Reciclaje de proteínas: Las células destruyen componentes viejos para generar energía y estructuras nuevas.

Prevención de patologías: Según Castro Obregón, la alteración de estos mecanismos está ligada al cáncer, la diabetes y enfermedades neurológicas.

Longevidad: Beneficios de una autofagia eficiente

  1. Longevidad: Eliminación de desechos citoplasmáticos que aceleran el envejecimiento.
  2. Sistema Inmune: Remoción de patógenos y proteínas mal plegadas.
  3. Eficiencia Energética: Producción de células más sanas y funcionales.

Aunque el ayuno es una herramienta poderosa para la salud, los protocolos prolongados (superiores a 48-72 horas) requieren estrictamente supervisión profesional.

