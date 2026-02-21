Autofagia y ayuno intermitente: La ciencia detrás del "reciclaje celular" para la longevidad

Reciclaje de proteínas: Las células destruyen componentes viejos para generar energía y estructuras nuevas.

Prevención de patologías: Según Castro Obregón, la alteración de estos mecanismos está ligada al cáncer, la diabetes y enfermedades neurológicas.

Longevidad: Beneficios de una autofagia eficiente

Longevidad: Eliminación de desechos citoplasmáticos que aceleran el envejecimiento. Sistema Inmune: Remoción de patógenos y proteínas mal plegadas. Eficiencia Energética: Producción de células más sanas y funcionales.

Aunque el ayuno es una herramienta poderosa para la salud, los protocolos prolongados (superiores a 48-72 horas) requieren estrictamente supervisión profesional.

