Si dependés del colectivo, esta página web te puede salvar la vida

La interfaz del sitio es bastante sencilla, pensada para consultarla rápido desde el celular, al grano, sin vueltas ni sobrecarga de datos, y eso cuando el estrés está por las nubes se agradece, porque lo que necesita el usuario a fin de cuentas es saber si su línea pasa o no pasa.

image El diseño simple de la página deja en evidencia la falta de comunicación clara del sistema.

Lo de siempre: Paro de colectivos, subsidios y desinformación

Que una web creada por un particular termine siendo la referencia para miles de usuarios habla más del sistema que de la tecnología, porque si algo deja al descubierto esta iniciativa es que la información oficial sobre el transporte suele llegar tarde, incompleta o directamente fragmentada, obligando a la gente a tener que navegar por las redes sociales o prender los noticieros.

El transporte en el AMBA arrastra hace años un esquema frágil, con subsidios discutidos, negociaciones salariales tensas y empresas que reclaman actualización de costos mientras los gremios presionan por mejoras, y en ese tira y afloje permanente es en el que siempre queda en el medio es el pasajero, que no participa de la negociación pero sufre las consecuencias.

image La iniciativa surge ante la típica desinformación en este tipo de conflictos de transporte. No resuelve el problema pero le devuelve previsibilidad a los usuarios afectados.

Ahí, parodebondis.com.ar no resuelve el conflicto de fondo pero al menos le devuelve al ciudadano algo de previsibilidad, permitiéndole planificar su día con alternativas como tren, subte o incluso teletrabajo cuando es posible, y eso vale oro en una ciudad que vive acelerada.

La aparición de esta herramienta es simplemente la respuesta lógica de alguien que entendió que el problema era la falta de información clara más allá del paro, y en esa simpleza está su potencia, porque demuestra que muchas veces lo que falta es decisión para ordenar lo básico, algo que el sistema de transporte argentino todavía tiene pendiente.

