Otra vez la costa: Una influencer en estado crítico tras salir despedida de un UTV

Es un cuadro severo, con riesgo real, y aunque las autoridades informaron que no requirió intubación en la atención inicial, la complejidad de las lesiones explica por qué el pronóstico es reservado y el seguimiento médico es minuto a minuto.

Lo peor de todo es que si recordamos bien, no es un hecho aislado: hace apenas semanas, en Pinamar, el caso de Bastian Jeréz (el niño de 8 años herido gravemente tras un choque entre un UTV y una camioneta) ya había puesto el tema sobre la mesa. Se prometieron controles más estrictos y sanciones más duras, pero en la práctica, la imagen de vehículos circulando a altas velocidades sobre la arena sigue siendo habitual.

Florencia Rastelli Mella: madre, influencer y referente en pausa

Rastelli Mella no es desconocida, pues en su cuenta @byflor.rastelli comparte contenidos de estilo de vida, familia y trabajo, y construyó una comunidad de casi 12 mil seguidores. Pero su mayor visibilidad está en la cuenta de su marca, @paquecoco, donde supera los 100 mil seguidores y muestra el crecimiento de su emprendimiento.

image Rastelli Mella es influencer y fundadora de Paque & Cocö, con 12 franquicias y fuerte presencia en redes.

Es abogada egresada de la Universidad Católica de La Plata y hace algunos años decidió volcarse de lleno al mundo del marketing olfativo. Fundó Paque & Cocö, una marca de fragancias para el hogar que hoy cuenta con 12 franquicias en distintos puntos del país y fuerte presencia en la Costa durante la temporada, con locales en Cariló, Mar de las Pampas, Valeria del Mar, Costa Esmeralda y Pinamar.

En sus redes suele mostrarse como madre de dos hijos, empresaria en expansión y referente para otras mujeres que buscan emprender. En las últimas horas, desde la cuenta de la marca publicaron un mensaje que rápidamente se viralizó: "Mi hermosa comunidad, hoy los necesito más que nunca", que generó una ola de apoyo y pedidos de oración.

image Una vez más, la imprudencia en la arena vuelve a tener consecuencias graves.

Detrás del impacto, hay algo que merece ser dicho: cuando se juntan vehículos potentes con terrenos inestables y confianza excesiva, es una bomba que tarde o temprano explota. No se trata de demonizar la actividad, sino de entender que no es un juego sin consecuencias.

Hoy Florencia pelea por su recuperación. Su familia, sus amigos y su comunidad esperan noticias alentadoras. Y mientras tanto, la Costa vuelve a enfrentarse a la pregunta que aparece cada verano: cuánto más hace falta para que la aventura no termine en terapia intensiva.

