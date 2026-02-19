La influencer Florencia Rastelli Mella quedó internada en estado crítico tras un accidente con un UTV en los médanos de Villa Gesell, un vuelco brutal que la dejó con múltiples fracturas y complicaciones graves. En pleno verano, vuelven a quedar sobre la mesa los riesgos de estas "aventuras" que nadie controla en la Costa Atlántica.
"LE TERMINÓ CAYENDO ENCIMA"
Otra vez la costa: Una influencer en estado crítico tras salir despedida de un UTV
La influencer Florencia Rastelli pelea por su vida después de volcar un UTV en Villa Gesell. La arena y la velocidad dejaron un accidente brutal en "La Olla".
El accidente que cambió todo Villa Gesell en un segundo
Todo ocurrió este martes 17/02 en la zona conocida como "La Olla", en Villa Gesell, un sector de médanos donde el tránsito de UTV y cuatriciclos es moneda corriente durante el verano. Según el parte oficial, el vehículo "volcó y dio varios giros sin la participación de otros vehículos". Testigos señalaron que circulaba a alta velocidad cuando perdió el control y empezó a dar vueltas sobre la arena, hasta quedar prácticamente destruido, con una rueda trasera desprendida.
En el UTV viajaba una pareja y el hombre era quien conducía. De acuerdo con lo que trascendió, "la mujer se llevó la peor parte del accidente" porque "salió despedida del vehículo que terminó cayendo encima de ella", tal como precisaron fuentes citadas por el medio 0223.
La víctima es Florencia Rastelli Mella, de 33 años. Fue asistida en el lugar y trasladada primero al hospital de Villa Gesell, pero por la gravedad de las lesiones la derivaron a la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata, donde permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado.
El parte médico difundido revela que ingresó "por politraumatismo y traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento". Además presenta "fracturas de las apófisis espinosas en C4, C6 y C7, además de lesiones en lámina y carilla articular de C5", junto con contusión pulmonar, neumotórax izquierdo y "lesión raquídea en D12 por compresión y estrechamiento del canal medular".
Es un cuadro severo, con riesgo real, y aunque las autoridades informaron que no requirió intubación en la atención inicial, la complejidad de las lesiones explica por qué el pronóstico es reservado y el seguimiento médico es minuto a minuto.
Lo peor de todo es que si recordamos bien, no es un hecho aislado: hace apenas semanas, en Pinamar, el caso de Bastian Jeréz (el niño de 8 años herido gravemente tras un choque entre un UTV y una camioneta) ya había puesto el tema sobre la mesa. Se prometieron controles más estrictos y sanciones más duras, pero en la práctica, la imagen de vehículos circulando a altas velocidades sobre la arena sigue siendo habitual.
Florencia Rastelli Mella: madre, influencer y referente en pausa
Rastelli Mella no es desconocida, pues en su cuenta @byflor.rastelli comparte contenidos de estilo de vida, familia y trabajo, y construyó una comunidad de casi 12 mil seguidores. Pero su mayor visibilidad está en la cuenta de su marca, @paquecoco, donde supera los 100 mil seguidores y muestra el crecimiento de su emprendimiento.
Es abogada egresada de la Universidad Católica de La Plata y hace algunos años decidió volcarse de lleno al mundo del marketing olfativo. Fundó Paque & Cocö, una marca de fragancias para el hogar que hoy cuenta con 12 franquicias en distintos puntos del país y fuerte presencia en la Costa durante la temporada, con locales en Cariló, Mar de las Pampas, Valeria del Mar, Costa Esmeralda y Pinamar.
En sus redes suele mostrarse como madre de dos hijos, empresaria en expansión y referente para otras mujeres que buscan emprender. En las últimas horas, desde la cuenta de la marca publicaron un mensaje que rápidamente se viralizó: "Mi hermosa comunidad, hoy los necesito más que nunca", que generó una ola de apoyo y pedidos de oración.
Detrás del impacto, hay algo que merece ser dicho: cuando se juntan vehículos potentes con terrenos inestables y confianza excesiva, es una bomba que tarde o temprano explota. No se trata de demonizar la actividad, sino de entender que no es un juego sin consecuencias.
Hoy Florencia pelea por su recuperación. Su familia, sus amigos y su comunidad esperan noticias alentadoras. Y mientras tanto, la Costa vuelve a enfrentarse a la pregunta que aparece cada verano: cuánto más hace falta para que la aventura no termine en terapia intensiva.
