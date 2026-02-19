Los tres 'refuerzos' que está por conseguir River antes de Vélez

El caso más paradójico es el de Franco Armani, que en lo que va del 2026 no sumó ni un solo minuto producto de un desgarro en el comienzo de la pretemporada y luego una serie de dolencias en la zona del tendón de Aquiles. Ahora está mucho mejor pero tiene una enorme inactividad al mismo tiempo que Santiago Beltrán viene teniendo buenas actuaciones, por lo que está planteada la duda en River sobre quién será el arquero titular.

