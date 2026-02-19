El próximo domingo a partir de las 19:15hs River visitará el estadio José Amalfitani para enfrentarse Vélez, un encuentro de alto riesgo por el presente de ambos equipos siendo el Fortín un equipo mucho más consolidado. Para esta cita Marcelo Gallardo está a punto de sumar a tres refuerzos clave para ir en búsqueda de un triunfo.
Los tres 'refuerzos' que está por conseguir River antes de Vélez
River logró cortar la hemorragia y luego de dos derrotas consecutivas consiguió un triunfo por la mínima ante Ciudad de Bolívar por la primera ronda de la Copa Argentina. Más allá del pase, quedó una sensación amarga en el Millonario por el flojísimo rendimiento adentro de la cancha, donde el gol de la victoria llegó por un penal en el minuto 86.
Ahora se viene un rival muy duro para River como es Vélez por el buen nivel que viene registrando el equipo de Guillermo Barros Schelotto y también porque juega en su cancha, un reducto siempre complicado para el Millonario. Para esta cita Marcelo Gallardo está por conseguir tres nombres más que importantes que además pelean para ser titulares.
Los tres que vuelven en River
En las últimas horas se supo que Sebastián Driussi, Marcos Acuña y Franco Armani fueron exigidos en la práctica matutina y respondieron de buena manera, por lo que todo marca que podrían meterse en la lista de convocados para el choque ante Vélez. Luego será Gallardo el que definirá si los pone de entrada o los manda al banco de suplentes.
Driussi no juega desde la tercera cuando debió ser reemplazado en el entretiempo contra Rosario Central producto de un desgarro. Ya pasaron 18 días y se cree que está en los plazos correctos de recuperación. El caso de Acuña es diferente ya que se ausentó contra Ciudad de Bolívar por un estado febril, por lo que no tiene dificultades físicas en este momento.
El caso más paradójico es el de Franco Armani, que en lo que va del 2026 no sumó ni un solo minuto producto de un desgarro en el comienzo de la pretemporada y luego una serie de dolencias en la zona del tendón de Aquiles. Ahora está mucho mejor pero tiene una enorme inactividad al mismo tiempo que Santiago Beltrán viene teniendo buenas actuaciones, por lo que está planteada la duda en River sobre quién será el arquero titular.
