Después de FATE, ojo con Stellantis

La empresa informó que los empleados bajo convenio colectivo cobrarán el 70% de sus sueldos, de acuerdo con el acuerdo colectivo vigente rubricado con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) del pasado 3 de febrero.

¿Esperando insumos?

Según informó Stellantis, durante la paralización de la panta, "se realizarán tareas de mantenimiento y readecuación operativa, y se agilizarán las gestiones necesarias para asegurar la llegada de insumos para la reanudación de la producción".

image

Stellantis tiene también otra planta en la provincia de Córdoba, donde fabrican el Fiat Cronos y las pick-up Titano y RAM Dakota.

Cabe recordar que Stellantis ya había tomado una medida de freno de actividad en diciembre, cuando decidió adelantar las vacaciones. Fue desde el inicio de diciembre hasta el 5 de enero, pero la automotriz no hizo ninguna comunicación sobre ese freno.

Sin embargo, la situación de Stellantis se inscribe en el panorama de situación que elabora la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), que muestran que la producción de vehículos en enero alcanzó las 20.998 unidades, una caída del 20,7% en comparación con diciembre de 2025 y un contundente descenso interanual del 30,1% respecto a enero de 2025.

