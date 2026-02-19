La actriz Soledad Villamil criticó la desfinanciación cultural del Gobierno

La trayectoria artística de la actriz Soledad Villamil

Soledad Villamil es una artista argentina con una sólida trayectoria en cine, televisión y teatro. Comenzó su carrera en la década de 1990, ganando reconocimiento en la televisión con la serie "Vulnerables", donde su trabajo llamó la atención por la profundidad de sus interpretaciones. Desde entonces, se consolidó como una de las figuras más respetadas de la escena artística argentina.

En cine, alcanzó proyección internacional con "El secreto de sus ojos", dirigida por Juan José Campanella y ganadora del Óscar a "Mejor Película Extranjera". Su papel en la película dramática la posicionó ante el público mundial y confirmó su capacidad para abordar personajes complejos y emocionalmente intensos.

En televisión también tuvo destacadas participaciones en ciclos como "Mujeres asesinas", donde interpretó un rol desafiante en episodios autoconclusivos. A lo largo de los años ha alternado entre proyectos comerciales y propuestas más independientes, manteniendo una carrera equilibrada y versátil.

Más recientemente, volvió a destacarse en la comedia dramática "Goyo", ampliando su registro actoral ante nuevas generaciones de espectadores. Además de su labor como actriz, ha desarrollado una carrera musical vinculada al tango y la música popular argentina, reafirmando su perfil artístico integral.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Hércules de la FAA que iba a buscar repuestos para los F-16 se declaró en emergencia

Paro total en todos los puertos: Los cruceros no salen ni entran

La cárcel: Ascenso, gloria y derrumbe de Patricia Bullrich

Joe Lewis construye un búnker militar de 4.000 m² sin autorización en plena Patagonia

Una de las principales cadenas de supermercados de la Argentina se desploma