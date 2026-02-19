La actriz Soledad Villamil lanzó duras críticas al Gobierno por la desfinanciación del sector cultural y advirtió sobre el impacto directo en la industria audiovisual. En diálogo con Teleshow, sostuvo que el cine nacional atraviesa “un momento de debate y reconsideración” y reclamó una discusión profunda sobre el rumbo del sector.
ROTUNDO RECHAZO
La actriz Soledad Villamil criticó la desfinanciación cultural del Gobierno
A través de un firme cuestionamiento, la actriz pidió debatir el rumbo de la ficción y defendió los incentivos estatales para que la industria del cine crezca.
“La falta de apoyo a la producción audiovisual tiene muchas consecuencias, pero una de las más dolorosas es que nuestras historias no van a tener quien las cuente”, afirmó. La reconocida artista que formó parte de la galardonada película "El secreto de sus ojos" remarcó que el público local necesita verse reflejado en relatos propios y que los creadores tienen la responsabilidad de sostener esa identidad cultural. En ese marco, cuestionó la reducción de la producción nacional y el retroceso en políticas de fomento.
Como ejemplo, mencionó el impacto económico y simbólico de la serie Atrapados, filmada en Bariloche. Según detalló en la entrevista, el rodaje generó un fuerte ingreso económico para la región y proyectó a la ciudad al mundo a través de Netflix, donde la producción se exhibió en casi doscientos países. “No hay milagro en la producción. Si se apoya, crece”, subrayó.
A su vez, también destacó la necesidad de articular lo público y lo privado para potenciar la industria y cuestionó las “consignas vacías” que reducen el debate a una supuesta dependencia del Estado. Señaló como contraste el modelo de Uruguay, que aplica incentivos como el cash rebate para atraer rodajes. “Es nuestra responsabilidad explicar con calma cómo funciona esta industria”, concluyó, al insistir en abrir la discusión a toda la sociedad.
La trayectoria artística de la actriz Soledad Villamil
Soledad Villamil es una artista argentina con una sólida trayectoria en cine, televisión y teatro. Comenzó su carrera en la década de 1990, ganando reconocimiento en la televisión con la serie "Vulnerables", donde su trabajo llamó la atención por la profundidad de sus interpretaciones. Desde entonces, se consolidó como una de las figuras más respetadas de la escena artística argentina.
En cine, alcanzó proyección internacional con "El secreto de sus ojos", dirigida por Juan José Campanella y ganadora del Óscar a "Mejor Película Extranjera". Su papel en la película dramática la posicionó ante el público mundial y confirmó su capacidad para abordar personajes complejos y emocionalmente intensos.
En televisión también tuvo destacadas participaciones en ciclos como "Mujeres asesinas", donde interpretó un rol desafiante en episodios autoconclusivos. A lo largo de los años ha alternado entre proyectos comerciales y propuestas más independientes, manteniendo una carrera equilibrada y versátil.
Más recientemente, volvió a destacarse en la comedia dramática "Goyo", ampliando su registro actoral ante nuevas generaciones de espectadores. Además de su labor como actriz, ha desarrollado una carrera musical vinculada al tango y la música popular argentina, reafirmando su perfil artístico integral.
---------------------
Más noticias en Urgente24:
Hércules de la FAA que iba a buscar repuestos para los F-16 se declaró en emergencia
Paro total en todos los puertos: Los cruceros no salen ni entran
La cárcel: Ascenso, gloria y derrumbe de Patricia Bullrich
Joe Lewis construye un búnker militar de 4.000 m² sin autorización en plena Patagonia
Una de las principales cadenas de supermercados de la Argentina se desploma