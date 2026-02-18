Jimena Monteverde volvió con Mirtha Legrand, pero dejó un dato que agita todo

La cocinera sale desde la cocina y falta su presencia en la mesa de la diva.

Sin embargo, aunque de una u otra forma haya vuelto Jimena a lo de Mirtha, todo parece indicar que el conflicto sigue encendido.

Mirtha Legrand no descansa: El nuevo dato que podría cambiar las cosas con Jimena Monteverde (otra vez)

Ahora, Jimena habló con el programa Intrusos y dejó un dato que pone bajo expectativa su futuro en el ciclo de Mirtha.

"¿Cómo va el programa (La cocina rebelde)?", comenzaron preguntándole desde Intrusos a Jimena, quien respondió: "Muy bien, lo vamos readaptando, volviendo a esto que es diferente a lo que teníamos, pero bien”.

Luego, la cocinera dejó en claro su aprecio por Mirtha y destacó cómo la diva ha marcado su vida.

“La verdad que primero es Mirtha y todos la queremos en este medio, para mí es una parte importantísima de mi vida, de lo que he hecho, fueron muchos años y no me gusta verla triste”, sostuvo. "Yo también estaba triste".

Jimena, además, reconoció que no se esperaba esta situación, tal como Mirtha también dijo en su momento.

“Hay veces que pasan estas cosas y uno no se las ve venir, estamos viendo cómo adaptarse”, indicó Jimena.

Seguidamente, le consultaron si "¿Es incómodo grabar cápsulas, tener que adaptarte, no verla (a Mirtha) en vivo?".

La cocinera aceptó que era incómodo no ver a Mirtha en vivo, pero también destacó que está enfocada en su nuevo ciclo y que debe ponerle onda.

"Veremos cómo vamos a seguir (...) el programa nuestro es muy nuevo y hay que ponerle energía”, indicó la cocinera.

El momento bomba vino cuando le preguntaron: "¿Existe chances de que dejes a Mirtha por un tiempo y sigas en este programa no más?".

“No depende de mí todavía, se va a saber en estas semanas", lanzó Jimena.

"No es fácil para mí, no es fácil, pero bueno, yo creo que en algún momento va a ver una buena solución", culminó.

-------

