El riesgo país de Argentina se mantiene por encima de los 500 puntos y le cuesta el descenso. Hoy los bonos en dólares subieron pero también subió este indicador fundamental, que marca el riesgo de impago. Sin embargo, países vecinos están mejorando sus primas de riesgo y el lugar de Argentina en el ranking regional cayó.
RANKING REGIONAL
Riesgo País: Argentina pierde posiciones en el ranking regional
En menos de dos meses, el riesgo país de Argentina descendió en el ranking de América Latina. Ocupa un puesto preocupante.
Hasta fines del año pasado, el riesgo país mas alto de la región lo tenía Venezuela, con 12.645 puntos básicos (pb). Frente a ese fuerte liderazgo, el segundo puesto quedaba para los 709 puntos de Bolivia, para que luego sí apareciese Argentina con 574 puntos.
Del otro lado del ranking, el riesgo país más bajo al cierre de 2025 era de Uruguay, con 70 puntos, seguido por Chile, con 91, y Paraguay, con 103. Todos países limítrofes con Argentina.
Sin embargo, tan solo un mes y medio después, Argentina perdió una posición.
Argentina es el segundo Estado con peor riesgo país de América Latina
Según JP Morgan, estos son los riesgo país de América Latina hoy, 18/02:
Uruguay: 75 pb
Chile: 95 pb
Paraguay: 117 pb
Perú: 138 pb
Guatemala: 143 pb
Panamá: 146 pb
Costa Rica: 153 pb
Rep. Dominicana: 182 pb
Honduras: 197 pb
Brasil: 202 pb
México: 218 pb
Colombia: 260 pb
El Salvador: 330 pb
Ecuador: 468 pb
Bolivia: 485 pb
Argentina: 515 pb
Venezuela: 7761 pb
En tan solo un mes y medio, Venezuela registró una caída de 38,6% del riesgo país y Bolivia, del 31,6%. Argentina vivenció una baja del 9,8%.
Los cambios en el riesgo país de Venezuela y Bolivia
Los cambios de aires políticos en Venezuela y Bolivia fueron determinantes para estos derrumbes en el riesgo país. La incursión de Estados Unidos en Venezuela y la expectativa de una mayor producción petrolera generó entusiasmo y confianza en los mercados.
En el caso de Bolivia, la apertura a mercados del nuevo gobierno de Rodrigo Paz promovió la confianza e ilusión de nuevos negocios financieros, que hicieron caer el riesgo país mas de 31%.
Sin embargo, estas bajas en la prima de riesgo se sostienen sobre ilusiones y expectativas económicas, más que sobre medidas concretas o nuevos negocios ya cerrados.
El caso de Argentina
Más allá del nuevo esquema cambiario, con bandas de flotación más amplias, y el nuevo programa de acumulación de reservas, la economía de Argentina no termina de cerrarle a los inversores.
Hoy, 18/02, el dólar mayorista se mantuvo estable en $1.396, pero se espera que en marzo la demanda de la divisa vuelva a subir y podría impactar en el tipo de cambio.
Los bonos argentinos tuvieron una jornada mixta, y la bolsa local cerró a la baja (-3,3%). La volatilidad del mercado local no ayuda a que el riesgo país baje. Y hasta el momento, nada hace suponer que podría descender de los 500 puntos.
