Riesgo País: Argentina pierde posiciones en el ranking regional

Uruguay: 75 pb

Chile: 95 pb

Paraguay: 117 pb

Perú: 138 pb

Guatemala: 143 pb

Panamá: 146 pb

Costa Rica: 153 pb

Rep. Dominicana: 182 pb

Honduras: 197 pb

Brasil: 202 pb

México: 218 pb

Colombia: 260 pb

El Salvador: 330 pb

Ecuador: 468 pb

Bolivia: 485 pb

Argentina: 515 pb

Venezuela: 7761 pb

En tan solo un mes y medio, Venezuela registró una caída de 38,6% del riesgo país y Bolivia, del 31,6%. Argentina vivenció una baja del 9,8%.

Los cambios en el riesgo país de Venezuela y Bolivia

Los cambios de aires políticos en Venezuela y Bolivia fueron determinantes para estos derrumbes en el riesgo país. La incursión de Estados Unidos en Venezuela y la expectativa de una mayor producción petrolera generó entusiasmo y confianza en los mercados.

En el caso de Bolivia, la apertura a mercados del nuevo gobierno de Rodrigo Paz promovió la confianza e ilusión de nuevos negocios financieros, que hicieron caer el riesgo país mas de 31%.

Sin embargo, estas bajas en la prima de riesgo se sostienen sobre ilusiones y expectativas económicas, más que sobre medidas concretas o nuevos negocios ya cerrados.

El caso de Argentina

Más allá del nuevo esquema cambiario, con bandas de flotación más amplias, y el nuevo programa de acumulación de reservas, la economía de Argentina no termina de cerrarle a los inversores.

Hoy, 18/02, el dólar mayorista se mantuvo estable en $1.396, pero se espera que en marzo la demanda de la divisa vuelva a subir y podría impactar en el tipo de cambio.

Los bonos argentinos tuvieron una jornada mixta, y la bolsa local cerró a la baja (-3,3%). La volatilidad del mercado local no ayuda a que el riesgo país baje. Y hasta el momento, nada hace suponer que podría descender de los 500 puntos.

