Seamos sinceros: querer un buen celular en la Argentina de hoy es casi un acto de fe. Los precios siguen siendo prohibitivos para la mayoría, y eso que el Gobierno nacional ya dio un paso importante al eliminar los aranceles a la importación de tecnología. Sin embargo, ese alivio arancelario todavía no se traduce en accesibilidad real para millones de personas que siguen mirando las vitrinas —físicas o digitales— con deseos difíciles de cumplir. Pero ahí es donde entra en juego Mercado Libre, y más específicamente, una tienda que está dando que hablar, llamada Ferbi.
¡UNA LOCURA!
La ola de celulares casi regalados que explota en Mercado Libre
Una tienda en Mercado Libre dispara ventas con celulares premium rebajados y pagos en cuotas. Entérate de cuál se trata.
¿De qué se trata exactamente? De equipos reacondicionados. Pero cuidado, porque esa palabra no significa lo que muchos creen. No son celulares rotos, ni chatarra tecnológica. Son dispositivos que pasaron por procesos industriales rigurosos de puesta a punto: revisados, reparados si hizo falta, y certificados para funcionar correctamente. La diferencia con un equipo nuevo, en muchos casos, no la va a notar ni el usuario más exigente.
Lo que sí se nota —y con creces— es el precio. Ferbi ofrece descuentos de hasta el 60% en marcas como Motorola y Samsung, con una financiación en seis cuotas fijas que hace todavía más digerible el desembolso. Entre los modelos disponibles aparecen: el Samsung Galaxy Z Flip 5, el Samsung Galaxy Z Flip 4 y el Motorola Edge 30.
La tienda en Mercado Libre que vuelve locos a los compradores
Ahora bien, para quienes todavía desconfían de comprar tecnología usada por internet, los números de la tienda hablan solos: más de 14.000 seguidores en la plataforma, más de 10.000 ventas concretadas, y una reputación ganada a base de buena atención y entregas a término.
Sobre sus productos, la propia empresa es transparente y directa: "Producto reacondicionado. Producto con uso previo que ha sido inspeccionado o reparado para asegurar su funcionamiento. Puede no incluir accesorios ni empaque original". Una descripción que, lejos de asustar, genera confianza justamente por su honestidad. Saben lo que venden y lo dicen sin rodeos.
Sin embargo, el catálogo no se limita únicamente a smartphones. Ferbi también comercializa tablets y smartwatches bajo la misma lógica de reacondicionamiento, lo que convierte a la tienda en una especie de ventanilla única para quien quiera renovar la tecnología de su hogar sin contraer una deuda impagable.
------------------------------
Más contenido en Urgente24
Moria Casán maneja a El Trece como quiere: Qué panelista se queda sin silla
La miniserie de 6 capítulos que se convirtió en una adicción total
El mega outlet que causa furor por sus gangas increíbles
Atención clientes: Banco Provincia informó una modificación clave