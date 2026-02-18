La ola de celulares casi regalados que explota en Mercado Libre

Seamos sinceros: querer un buen celular en la Argentina de hoy es casi un acto de fe. Los precios siguen siendo prohibitivos para la mayoría, y eso que el Gobierno nacional ya dio un paso importante al eliminar los aranceles a la importación de tecnología. Sin embargo, ese alivio arancelario todavía no se traduce en accesibilidad real para millones de personas que siguen mirando las vitrinas —físicas o digitales— con deseos difíciles de cumplir. Pero ahí es donde entra en juego Mercado Libre, y más específicamente, una tienda que está dando que hablar, llamada Ferbi.