Cetré por Zeballos: cómo se modificaría la delantera de Boca con el colombiano

Edwuin Cetré y el 4-3-3 de Claudio Úbeda

Hay una realidad muy clara para comenzar el análisis. El colombiano llegar para ocupar una zona que, hoy, está destinada al mejor futbolista que tiene Boca: Exequiel Zeballos.

El Changuito, que se encuentra lesionado, ha dejado un vacío en la delantera por ese sector, el más fuerte que tiene el equipo a partir del tándem con Lautaro Blanco.

En el 4-3-3 clásico que le gusta a Úbeda, Cetré calza perfecto; es un típico extremo veloz y gambeteador, con más destreza física que técnica pero muy desequilibrante por fuera.

Edwuin Cetré, por ahora, jugador de Estudiantes

Tendría lógica la incorporación de Cetré, además, porque hoy la estructura de Boca está planteada para jugar con extremos cuando, la verdad, no tiene extremos. El último partido, ante Platense, jugó con Lucas Janson por un lado y Ángel Romero por el otro. Está visto, no tiene intérpretes para plantear un esquema así.

Zeballos por dentro, la llave en ataque de Boca

Exequiel Zeballos es el único del plantel que tiene un recorrido más natural por esa zona, pero aun así pareciera ser que pegado a la raya no puede explotar sus cualidades. Tiempo atrás, desde Urgente24 analizábamos el potencial del Changuito para jugar por dentro, en zonas internas y lejos de la línea de cal.

"Podría jugar como un segunda punta, en ese clásico lugar del "7". Algo más retrasado que el "9", pero lo suficientemente cerca de él como de los mediocampistas, como para asociarse con todos ellos. De eso se trata: de rodearlo de un contexto más asociativo. Sus cualidades técnicas se lo permiten", decíamos.

¿Podrían convivir Zeballos y Cetré en cancha?

La pregunta es si Cetré y Zeballos podrían convivir en cancha. Parecería, a priori, que no. Incluso pasando al Changuito a jugar de segunda punta, incorporar al colombiano como extremo supondría congestionar de forma desbalanceada la zona. Porque, además, por allí suele proyectarse Lautaro Blanco, con condiciones para ir hasta el fondo y centrar.

Teniendo en cuenta que sería el Changuito + Edwuin + un 9 -Merentiel, Cavani o Giménez, el que fuera-, + Blanco, el peso sobre campo izquierdo parece quedar saturado.

Exequiel Zeballos saluda a Claudio Úbeda, DT de Boca

Cerrar a un volante ofensivo por derecha podría ser una alternativa en este panorama. ¿Zenón, tal vez? Debería ser un perfil ofensivo que compense el sector derecho para pisar las inmediaciones del área.

Pero el cuadro no termina de encajar. Todo indica que Cetré llegaría para reforzar la ausencia potencial de Zeballos, como ocurre por estos días. ¿Cetré llega para ser suplente? Es probable. No sería una sorpresa, tampoco, dado que no es titular en Estudiantes.

Para Eduardo Domínguez es una pieza clave del plantel, pero últimamente lo ha utilizado como moneda de recambio. En el clásico ante Gimnasia de La Plata, sin ir más lejos, ingresó en el complemento y jugó los últimos 30 minutos.

¿Planea Úbeda a Cetré como titular en su 4-3-3? ¿Dónde se ubicaría el Changuito en ese caso? ¿Qué rol tendría el colombiano en un año en el que Boca se juega mucho?

