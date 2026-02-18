urgente24
Elisa Carrió ve "bien" el paro del jueves 19/2 de la CGT contra la Ley de Reforma Laboral

“Sobre todo en materia de licencias por enfermedad. Si te agarra un cáncer o un ACV es algo terrible ” dijo la ex legisladora nacional Elisa Carrió.

18 de febrero de 2026 - 21:52
Elisa Carrió

Foto: NA

“Yo ahora tengo una colaboradora cuyo esposo està con un ACV y ella no viene a trabajar porque sería algo inhumano obligarla: yo me arreglaré, contrataré a otra persona porque ella tiene que estar al lado de su marido, e sa es la solidaridad que nos debemos como humanidad” señaló Elisa Carriò.

La creadora de la Coalición Cívica añadió:

No me preocupan Javier Milei ni Federico Sturzenegger, yo hablo de las injusticias notorias. No se puede aprobar una ley sin estudiarla, sin saber redactarla, sin saber las consecuencias. Yo creo que tiene que haber una reforma laboral profunda pero aquí han improvisado. No me preocupan Javier Milei ni Federico Sturzenegger, yo hablo de las injusticias notorias. No se puede aprobar una ley sin estudiarla, sin saber redactarla, sin saber las consecuencias. Yo creo que tiene que haber una reforma laboral profunda pero aquí han improvisado.

El paro de la CGT

A las 0 del jueves 19 comienza la medida de fuerza de la Confederación General del Trabajo contra la reforma laboral. Se extenderá por 24 horas.

La central obrera llevará adelante una medida de fuerza a la que se plegaron diversos sindicatos en rechazo al proyecto de Reforma Laboral de la Casa Rosada.

Desde las 14 horas habrá sesión en la Cámara de Diputados para tratar la iniciativa luego de que se aprobara un dictamen en las comisiones de Trabajo y de Presupuesto.

Aerolíneas Argentinas suspendió 255 vuelos y los afiliados a las actividades navieras tambièn adhieren a la protesta.

El ministerio de Desarrollo Social dijo que tanto la Unión Tranviarios Automotor como el gremio ferroviario La Fraternidad no deberían sumarse a la medida ya que están alcanzados por una conciliación obligatoria. Sin embargo, ambos sindicatos ratificaron que no prestarán servicios y por ello no habrá colectivos ni trenes.

