“Yo ahora tengo una colaboradora cuyo esposo està con un ACV y ella no viene a trabajar porque sería algo inhumano obligarla: yo me arreglaré, contrataré a otra persona porque ella tiene que estar al lado de su marido, e sa es la solidaridad que nos debemos como humanidad” señaló Elisa Carriò.
"CONTENIDOS INHUMANOS E INJUSTOS"
Elisa Carrió ve "bien" el paro del jueves 19/2 de la CGT contra la Ley de Reforma Laboral
“Sobre todo en materia de licencias por enfermedad. Si te agarra un cáncer o un ACV es algo terrible ” dijo la ex legisladora nacional Elisa Carrió.
La creadora de la Coalición Cívica añadió:
El paro de la CGT
A las 0 del jueves 19 comienza la medida de fuerza de la Confederación General del Trabajo contra la reforma laboral. Se extenderá por 24 horas.
La central obrera llevará adelante una medida de fuerza a la que se plegaron diversos sindicatos en rechazo al proyecto de Reforma Laboral de la Casa Rosada.
Desde las 14 horas habrá sesión en la Cámara de Diputados para tratar la iniciativa luego de que se aprobara un dictamen en las comisiones de Trabajo y de Presupuesto.
Aerolíneas Argentinas suspendió 255 vuelos y los afiliados a las actividades navieras tambièn adhieren a la protesta.