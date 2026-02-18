Elisa Carrió ve "bien" el paro del jueves 19/2 de la CGT contra la Ley de Reforma Laboral

Desde las 14 horas habrá sesión en la Cámara de Diputados para tratar la iniciativa luego de que se aprobara un dictamen en las comisiones de Trabajo y de Presupuesto.

Aerolíneas Argentinas suspendió 255 vuelos y los afiliados a las actividades navieras tambièn adhieren a la protesta.

El ministerio de Desarrollo Social dijo que tanto la Unión Tranviarios Automotor como el gremio ferroviario La Fraternidad no deberían sumarse a la medida ya que están alcanzados por una conciliación obligatoria. Sin embargo, ambos sindicatos ratificaron que no prestarán servicios y por ello no habrá colectivos ni trenes.