La miniserie de 6 episodios que rompe con todo lo que creías del género

image Los críticos destacan a los personajes y la tensión sostenida de la serie, aunque algunos cuestionan algunas inconsistencias de la historia.

Otros portales destacan el equilibrio entre la acción y el drama, como MicropsiaCine.com que asegura: "Coates maneja con eficacia ese combo de influencias y es gracias a eso que 'Unfamiliar' es una serie medianamente entretenida, inteligente y con cierta sofisticación visual", mientras que EscribiendoCine agrega: "Aunque su punto de partida pueda parecer reiterado, 'Unfamiliar' logra sostener el interés. No busca redefinir el género, sino ejecutarlo con precisión”.

Decider, por su parte, apunta: "La clase de inusual thriller que expone en su primer episodio la historia justa para enganchar al espectador, a la vez que le deja en la oscuridad sobre las cosas sin hacerle sentir que está siendo manipulado".

Si todavía no la viste, está en Netflix y son 6 episodios que se devoran en una noche, con la mezcla justa de intriga, drama familiar y acción. Es de esas series que te hacen querer una segunda temporada al instante, y después de ver cómo funciona en las plataformas de streaming y el boca a boca internacional, es difícil imaginar que no la haya.

