Hay miniseries que te enganchan de manera inmediata, y esta no es la excepción: con apenas 6 episodios te ofrece una historia brutal que te mantiene pegado a la pantalla sin respiro. En Netflix, este thriller alemán se mete en tu cabeza y no te suelta, mostrando que a veces menos capítulos pueden entretener más que cualquier maratón interminable.
VAS A PEDIR UNA SEGUNDA TEMPORADA
La miniserie de 6 episodios que rompe con todo lo que creías del género
Esta nueva miniserie de Netflix te va a atrapar con su historia de espías, drama familiar y secretos que revientan todo. 6 episodios que no vas a poder soltar.
El thriller de Netflix que te atrapa desde el primer episodio
Hablamos de "Unfamiliar", el thriller alemán que se estrenó el 5 de febrero en Netflix y que mezcla espionaje en una historia familiar de una manera poco habitual: Meret (Susanne Wolff) y Simon Schäfer (Felix Kramer), ex agentes del Bundesnachrichtendienst (BND), ahora manejan una casa de seguridad en Berlín para proteger a gente que necesita desaparecer, pero su pasado vuelve para complicarlo todo.
La pareja debe enfrentar sicarios, agentes rusos y antiguos compañeros que no olvidan mientras mantinen a salvo a su hija Nina (Maja Bons), y lidian con secretos que podrían destruirlos. Cada episodio, que dura menos de una hora, incluye persecuciones, tiroteos y mucha tensión, y la serie logra que no tengas sensación de relleno: todo tiene importancia y repercute en la historia principal.
Lo que hace diferente a esta serie no son solo las secuencias de acción dirigidas por Franco Tozza, que están filmadas con calidad cinematográfica, sino la forma en que explora la relación de la pareja y cómo el pasado ponen a prueba la confianza y el amor. Netflix consigue que te preocupes por cada personaje y que el final deje la oportunidad servida para una segunda temporada que todos ya esperamos.
Críticas que explican por qué esta miniserie explota en la plataforma
El furor no pasa desapercibido para los críticos. Heaven of Horror dice que es una serie para quienes disfrutan de "personajes bien escritos y retratados, profundamente defectuosos", mientras que But Why Tho? le da un 5.5/10: "Unfamiliar es un relato que nunca termina de ensamblarse del todo, aunque lo intenta con todas sus fuerzas".
Otros portales destacan el equilibrio entre la acción y el drama, como MicropsiaCine.com que asegura: "Coates maneja con eficacia ese combo de influencias y es gracias a eso que 'Unfamiliar' es una serie medianamente entretenida, inteligente y con cierta sofisticación visual", mientras que EscribiendoCine agrega: "Aunque su punto de partida pueda parecer reiterado, 'Unfamiliar' logra sostener el interés. No busca redefinir el género, sino ejecutarlo con precisión”.
Decider, por su parte, apunta: "La clase de inusual thriller que expone en su primer episodio la historia justa para enganchar al espectador, a la vez que le deja en la oscuridad sobre las cosas sin hacerle sentir que está siendo manipulado".
Si todavía no la viste, está en Netflix y son 6 episodios que se devoran en una noche, con la mezcla justa de intriga, drama familiar y acción. Es de esas series que te hacen querer una segunda temporada al instante, y después de ver cómo funciona en las plataformas de streaming y el boca a boca internacional, es difícil imaginar que no la haya.
----------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Este finde XXL maratoneá la miniserie de 8 episodios que todos recomiendan
La nueva miniserie de 6 episodios que se devora en una sola sentada
La miniserie de 5 episodios que arrasa y la terminás en una sola tarde
La miniserie de 8 episodios que te devorás en una noche y es un bombazo