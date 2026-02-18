La Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó la realización de un paro nacional de 24 horas para este jueves, en simultáneo con el tratamiento en la Cámara de Diputados del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei.
"Esto es el comienzo": La CGT ratifica el paro general y amenaza con escalar el conflicto
La CGT endurece su discurso contra el gobierno de Javier Milei. Amenazan con que el conflicto recién empieza.
La central sindical planteó la medida como el inicio de un plan de acción más amplio y pidió a los legisladores que rechacen la iniciativa oficial.
Desde la sede de Azopardo, los dirigentes sindicales sostuvieron que la reforma implica una modificación estructural del sistema de relaciones laborales argentino y advirtieron que no están dispuestos a aceptar cambios que, según interpretan, reduzcan derechos adquiridos.
La CGT endurece su discurso
Durante la conferencia, el cotitular de la CGT Jorge Sola aseguró que el proyecto “afecta derechos individuales y colectivos” y señaló que generaría una transferencia de recursos desde los trabajadores hacia las empresas. Según la central obrera, ese impacto estaría vinculado a cambios en indemnizaciones, aportes patronales y la creación de nuevos mecanismos de compensación laboral.
FATE, empleo y el trasfondo económico
En el mismo anuncio, la CGT vinculó la situación del empleo industrial con la política económica del Gobierno y puso como ejemplo el cierre de la empresa FATE, que dejó sin trabajo a aproximadamente 920 empleados. Los gremialistas sostuvieron que el caso refleja la crisis del sector productivo.
Los dirigentes también afirmaron que en los últimos dos años se perdieron cientos de miles de empleos formales y que numerosas pequeñas y medianas empresas dejaron de operar. En esa línea, atribuyeron la situación a la caída de la actividad industrial y al aumento de importaciones.
Desde el sindicalismo sostienen que la economía atraviesa una “crisis sociolaboral” y cuestionan la expectativa oficial de que la reforma laboral incentive nuevas contrataciones. Para la CGT, la promesa de generación de empleo futuro no compensa la eventual reducción de derechos vigentes.
Transporte paralizado y alcance del paro
El impacto de la medida de fuerza será amplio. La adhesión de los gremios del transporte anticipa una jornada prácticamente sin circulación de pasajeros. Colectivos, trenes, vuelos, taxis y transporte marítimo se verán afectados.
Además de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), también confirmaron su participación los sindicatos ferroviarios y organizaciones nucleadas en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte. La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) comunicó que el objetivo es que la protesta tenga alcance total durante el día del debate parlamentario.
Otros espacios sindicales, como el Frente de Sindicatos Unidos —integrado por la UOM, Aceiteros, ATE y las dos CTA—, acompañarán la protesta y realizarán movilizaciones hacia el Congreso.
Qué discute el Congreso
El proyecto oficial busca introducir cambios en modalidades de contratación, sistema indemnizatorio, aportes patronales y mecanismos de resolución de conflictos laborales. El Gobierno sostiene que la reforma apunta a reducir la litigiosidad laboral y promover el empleo formal, especialmente en pequeñas y medianas empresas.
La CGT, en cambio, considera que la iniciativa vulnera principios básicos del derecho laboral argentino y anticipó que continuará con medidas de fuerza si avanza en el Parlamento.
Así, la discusión por la reforma laboral se transformó en el primer gran enfrentamiento político-sindical del año y podría marcar la relación futura entre el Ejecutivo y el movimiento obrero organizado.
