"Esto es el comienzo": La CGT ratifica el paro general y amenaza con escalar el conflicto

Los dirigentes también afirmaron que en los últimos dos años se perdieron cientos de miles de empleos formales y que numerosas pequeñas y medianas empresas dejaron de operar. En esa línea, atribuyeron la situación a la caída de la actividad industrial y al aumento de importaciones.

Desde el sindicalismo sostienen que la economía atraviesa una “crisis sociolaboral” y cuestionan la expectativa oficial de que la reforma laboral incentive nuevas contrataciones. Para la CGT, la promesa de generación de empleo futuro no compensa la eventual reducción de derechos vigentes.

Transporte paralizado y alcance del paro

El impacto de la medida de fuerza será amplio. La adhesión de los gremios del transporte anticipa una jornada prácticamente sin circulación de pasajeros. Colectivos, trenes, vuelos, taxis y transporte marítimo se verán afectados.

Además de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), también confirmaron su participación los sindicatos ferroviarios y organizaciones nucleadas en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte. La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) comunicó que el objetivo es que la protesta tenga alcance total durante el día del debate parlamentario.

Otros espacios sindicales, como el Frente de Sindicatos Unidos —integrado por la UOM, Aceiteros, ATE y las dos CTA—, acompañarán la protesta y realizarán movilizaciones hacia el Congreso.

Qué discute el Congreso

El proyecto oficial busca introducir cambios en modalidades de contratación, sistema indemnizatorio, aportes patronales y mecanismos de resolución de conflictos laborales. El Gobierno sostiene que la reforma apunta a reducir la litigiosidad laboral y promover el empleo formal, especialmente en pequeñas y medianas empresas.

La CGT, en cambio, considera que la iniciativa vulnera principios básicos del derecho laboral argentino y anticipó que continuará con medidas de fuerza si avanza en el Parlamento.

Así, la discusión por la reforma laboral se transformó en el primer gran enfrentamiento político-sindical del año y podría marcar la relación futura entre el Ejecutivo y el movimiento obrero organizado.

