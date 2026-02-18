En medio del debate de la reforma laboral y la polémica por las licencias médicas, el cierre de FATE en San Fernando le genera otro fuerte cuestionamiento a la gestión Milei, por eso el Gobierno nacional convocó al gremio y a la empresa a una audiencia conciliatoria.
ALERTA EN CASA ROSADA
FATE: El Gobierno llamó a una audiencia conciliatoria entre la empresa y el gremio
El Gobierno nacional convocó a la empresa Fate y al gremio SUTNA a una audiencia conciliatoria tras el cierre de la planta en San Fernando y los 920 despidos.
FATE: Convocatoria para calmar las aguas
La audiencia de conciliación citada por el gobierno nacional será de manera virtual este mediodía (18/2). El Gobierno busca bajar la tensión en la planta de San Fernando donde un grupo de trabajadores subieron al techo del establecimiento para visibilizar los 920 despidos y convocar a otros sectores para que se sumen a la protesta.
Para la Casa Rosada es un hecho muy negativo en el marco del debate de la reforma laboral y la apertura de importaciones y la caída del consumo, que fueron los argumentos de la empresa para la reducción de personal en los últimos meses, donde los salarios de los empleados estuvieron congelados, según denunciaron, durante más de 1 año.
FATE y el fin
En el comunicado firmado por el directorio, la empresa recordó que "a lo largo de más de ocho décadas FATE construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad. Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadoraen mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina”.
En enero de 2026 los trabajadores de FATE anunciaron paros totales en todas las plantas tras más de 12 meses sin aumentos salariales.
“Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo. FATE es una empresa de capitales argentinos que durante más de ochenta años generó empleo de calidad, desarrolló proveedores locales, exportó tecnología y contribuyó al entramado productivo del país. Esa identidad nos define y nos acompañará en los desafíos que se presenten hacia adelante”.
Y finalizó con un “profundo agradecimiento a quienes nos acompañaron en este recorrido: nuestros colaboradores, clientes, proveedores y a todos aquellos que confiaron en nuestra industria”.
En cuanto a las indemnizaciones, la firma informó que mañana liquidará los sueldos a todos los despedidos.
Tensión en San Fernando
Los trabajadores denunciaron que se enteraron del cierre y los despidos este mismo miércoles. "Hoy cuando llegamos a trabajar nos enteramos que cerró”, dijo Víctor Ottoboni, empleado de la fábrica en declaraciones a El Destape radio.
Además adelantó: “Tenemos que organizar la lucha para defender nuestros puestos de trabajo” y sobre el cierre de la empresa apuntó contra el dueño de la firma: “(Javier) Madanes es uno de los empresarios más ricos del país, no tiene ninguna crisis. Ellos no pierden, los que perdemos somos los trabajadores. Vamos a pelear hasta el final”.
A raíz de esto, algunos trabajadores subieron al techo de la planta, como parte de la protesta contra el cierre. En ese contexto fue detenido el jefe del gremio SUTNA, Alejandro Crespo, junto a otros 14 empleados, tras cortar el alambrado perimetral.
Ottoboni, que llegó al techo del establecimiento, relató que un 80% de los empleados está de vacaciones y que permanecerán allí para convocar a otros "trabajadores que quieran defender el trabajo y contra la reforma laboral".
La crisis de la empresa
Fate había realizado en julio de 2024 un pedido de apertura de Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante la gestión de Javier Milei por la abrupta caída de ventas y la pérdida de mercados de exportación.
“La persistente falta de competitividad en los costos, sumada a la brusca caída de la demanda interna en un 30 por ciento, origina nuevamente fuertes pérdidas desde fines del año pasado”, infomaron en esa oportunidad.
El SUTNA denunció en enero que en 12 meses no hubo aumentos salariales.
Desde entonces, la situación no dejó de agravarse. La firma perdió más de US$30 millones en el primer semestre de ese año y en mayo despidió a unos 200 empleados.
En 2025 el Sindicato del Neumático (SUTNA) realizó reclamos, que incluyeron asambleas, movilizaciones, denuncias públicas, cortes y medidas de fuerza para visibilizar la situación salarial.
En enero pasado, el SUTNA anunció paros totales en todas las plantas tras más de 12 meses sin aumentos salariales.
