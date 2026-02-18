Fiesta del Cine en Argentina: cómo conseguir entradas a $4000

Si bien las plataformas acapararon muchísimo la atención en los últimos años, el cine sigue dando batalla y no solo los fanáticos del séptimo arte disfrutan de sentarse y vivir la experiencia, sino también aquellos que quieren una salida distendida.
Fiesta del Cine en Argentina: entradas mega baratas
Desde el 19 hasta el 25 de febrero vas a poder disfrutar de una semana completa con entradas de cine a precios increíbles. Las mismas costarán $4000 para formatos 2D y 3D, con lo cual vas a poder disfrutar de una experiencia increíble en varias salas del país.
Las grandes cadenas nacionales como Cinemark, Cinépolis, Atlas Cines, Multiplex, Las Tipas, IMAX y Sunstar tendrán su Fiesta del Cine. También complejos de CABA y GBA como Cinema La Plata, Cinema Adrogué, Cinema Devoto y EPM Cinemas. En cuanto a cines regionales, estos tampoco se quedan atrás: Nuevo Cine Rex, Cines Costa, Cine Max, Tu Cine, Play, CC Cinema y otros serán parte.
Cine: los reestrenos y estrenos más esperados
Casablanca, Lo que el viento se llevó, Notting Hill, Barbie, Lilo y Stitch, F1, entre otras, serán los grandes reestrenos en esta semana del cine. Por otro lado, también habrá estrenos como Líbralos del mal, ¿Está funcionando esto? y otros títulos que son sensación y ya se estrenaron como Cumbres borrascosas, Marty Supreme y Ayuda.
