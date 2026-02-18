Fiesta del Cine en Argentina: cómo conseguir entradas a $4000

Cine: los reestrenos y estrenos más esperados

Casablanca, Lo que el viento se llevó, Notting Hill, Barbie, Lilo y Stitch, F1, entre otras, serán los grandes reestrenos en esta semana del cine. Por otro lado, también habrá estrenos como Líbralos del mal, ¿Está funcionando esto? y otros títulos que son sensación y ya se estrenaron como Cumbres borrascosas, Marty Supreme y Ayuda.