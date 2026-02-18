Por medio de su programa, Moria Casán volvió a encender la pantalla de El Trece al opinar sobre el cruce entre Beto Casella y Yanina Latorre. Desde su programa, la diva calificó de “vintage” la pelea en redes y lanzó una picante predicción: “Estos dos terminan revolcados”. La conductora aseguró que el enfrentamiento le resultó “medio naftalinado”.
"TERMINAN REVOLCADOS"
La fogosa predicción de Moria Casán sobre Beto Casella y Yanina Latorre
Moria Casán cuestionó el feroz cruce entre los conductores, habló de excusas televisadas y, fiel a su estilo, aseguró que el final entre ambos será pasional.
En el arranque del ciclo, la conductora repasó el agitado panorama mediático y mencionó a figuras como Joe Fernández, Evelyn von Brocke y Horacio Pagani. Sobre el fuerte enfrentamiento entre los conductores que compartiran pantalla en América TV, sostuvo que “se dijeron cosas que ya se venían diciendo”, como “dos doñas de peluquería”.
Según su criterio, el escándalo fue un “vodevil medio de peluquería” que terminó generando más expectativa que contenido. Y cerró con su sello inconfundible: “Las excusas no se televisan, mi amor. Hablaron y no hablaron”.
Además, el periodista Gustavo Méndez intervino para remarcar que el debut compartido en pantalla sumó tensión al desembarco del periodista. Sin embargo, para la destacada artista forma parte de una disputa mediática que podría terminar en una inesperada alianza.
Moria Casán opinó tras el duro cruce entre Cinthia Fernández y Elba Marcovecchio
Por otro lado, Moria Casán habló tras el explosivo cruce mediático entre Cinthia Fernández y Elba Marcovecchio. La conductora analizó el enfrentamiento y reflexionó sobre los límites del panelismo. Fiel a su estilo, combinó ironía, picardía y una mirada crítica sobre lo que pasó.
El conflicto se originó cuando la panelista lanzó duras críticas al desempeño y la exposición mediática de la abogada, cuestionando su rol y utilizando calificativos irónicos al aire. La letrada no se quedó atrás y respondió con firmeza, incluyendo chicanas personales y acusaciones cruzadas que rápidamente encendieron el debate en el mundo del espectáculo.
La diva aseguró que la discusión tuvo tintes desmedidos y que ambas se dijeron frases difíciles de retirar. Sin embargo, consideró que este tipo de choques forman parte del juego mediático. “Bienvenida al panelismo”, lanzó, marcando que la exposición pública implica estar preparada para el vuelto.
Asimismo, reflexionó sobre el impacto que estas disputas generan en el público y en los propios protagonistas. Señaló que lo importante es saber capitalizar el momento sin victimizarse. Con su tono inconfundible, dejó flotando una enseñanza señalando que en la televisión, el que juega fuerte debe bancar la respuesta.
---------------------
Más noticias en Urgente24:
Joe Lewis construye un búnker militar de 4.000 m² sin autorización en plena Patagonia
La adictiva miniserie ideal para empezar y terminar este finde largo
José Luis Manzano se 'relame': En crisis, Raízen aceleraría venta de Shell Argentina
Crisis de vehículos eléctricos en Estados Unidos y Europa: La industria pierde US$65.000 millones
Otra de Federico Sturzenegger: Alquiló 4 pisos para oficinas por $720 millones