La fogosa predicción de Moria Casán sobre Beto Casella y Yanina Latorre

Moria Casán opinó tras el duro cruce entre Cinthia Fernández y Elba Marcovecchio

Por otro lado, Moria Casán habló tras el explosivo cruce mediático entre Cinthia Fernández y Elba Marcovecchio. La conductora analizó el enfrentamiento y reflexionó sobre los límites del panelismo. Fiel a su estilo, combinó ironía, picardía y una mirada crítica sobre lo que pasó.

El conflicto se originó cuando la panelista lanzó duras críticas al desempeño y la exposición mediática de la abogada, cuestionando su rol y utilizando calificativos irónicos al aire. La letrada no se quedó atrás y respondió con firmeza, incluyendo chicanas personales y acusaciones cruzadas que rápidamente encendieron el debate en el mundo del espectáculo.

La diva aseguró que la discusión tuvo tintes desmedidos y que ambas se dijeron frases difíciles de retirar. Sin embargo, consideró que este tipo de choques forman parte del juego mediático. “Bienvenida al panelismo”, lanzó, marcando que la exposición pública implica estar preparada para el vuelto.

Asimismo, reflexionó sobre el impacto que estas disputas generan en el público y en los propios protagonistas. Señaló que lo importante es saber capitalizar el momento sin victimizarse. Con su tono inconfundible, dejó flotando una enseñanza señalando que en la televisión, el que juega fuerte debe bancar la respuesta.

